Le jury ordonne à Alex Jones de payer 45,2 millions de dollars dans l’affaire Sandy Hook

Les avocats de la famille avaient révélé au cours du procès que l’équipe de M. Jones leur avait envoyé, apparemment par inadvertance, une énorme cache de données du téléphone portable de M. Jones, et vendredi, la juge Gamble a déclaré qu’elle ne ferait pas obstacle aux avocats pour M. Heslin et Mme Lewis transmettent les messages aux forces de l’ordre et au comité du 6 janvier de la Chambre.

Le comité a assigné M. Jones à comparaître dans son enquête sur son rôle dans la planification du rassemblement pro-Trump à Washington le 6 janvier 2021, qui a précédé l’attaque contre le Capitole.

Dans les affaires de diffamation de Sandy Hook, un procès en dommages-intérêts dans une autre des poursuites devrait commencer le mois prochain dans le Connecticut, mais il pourrait être retardé en raison d’un dépôt de bilan la semaine dernière par Free Speech Systems. Les avocats des familles ont critiqué cette décision comme une autre tentative de M. Jones de protéger sa richesse et d’échapper au jugement.

L’affaire du Texas a permis aux plaignants de présenter des témoignages sur la richesse de M. Jones et les opérations de ses entreprises, qui en plus de diffuser ses émissions gagnent de l’argent en vendant des marchandises.

Bernard Pettingill Jr., économiste médico-légal et ancien professeur d’économie au Florida Institute of Technology, a déclaré vendredi en tant que témoin pour M. Heslin et Mme Lewis que M. Jones “est un homme très prospère”.

Infowars a réalisé en moyenne 53,2 millions de dollars de revenus annuels entre septembre 2015 et décembre 2018, a déclaré M. Pettingill. Depuis lors, il y a eu une “belle augmentation saine” des revenus de l’entreprise, y compris des ventes de produits de survie et de suppléments, et cela a rapporté près de 65 millions de dollars l’année dernière, a-t-il déclaré.