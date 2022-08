Le jury ne parvient pas à se prononcer dans l’affaire d’agression contre l’icône du football

Ryan Giggs fait face à des allégations d’agression et de comportement de contrôle envers son ancienne petite amie

Le jury dans l’affaire impliquant l’icône de Manchester United, Ryan Giggs, a été démis de ses fonctions après avoir échoué à se prononcer sur les allégations d’agression et de comportement de contrôle contre l’ancienne star.

Giggs, 48 ​​ans, est accusé de violence envers son ex-petite amie, Kate Greville, 38 ans, et sa jeune sœur. L’ancien manager du Pays de Galles aurait également soumis Greville à “comportement coercitif et contrôlant” entre 2017 et 2020 lors d’une relation tumultueuse dans laquelle il a avoué avoir été infidèle.

Giggs a nié toutes les allégations portées contre lui, et mercredi, il a été annoncé à Manchester Crown Court que le jury de 11 personnes – composé de sept femmes et quatre hommes – n’avait pas été en mesure de parvenir à un verdict après des délibérations de près de 23 heures. Un membre du jury avait déjà été démis de ses fonctions après être tombé malade.

Lire la suite L’icône de Man United a gardé une femme “comme une esclave”, selon un tribunal

Le président du jury a répondu “non” lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un « perspective réaliste » de nouvelles délibérations permettant une percée. Le Crown Prosecution Service déterminera les prochaines étapes, bien que tout nouveau procès n’ait potentiellement lieu qu’en juin 2023, a indiqué la juge Hilary Manley.

Giggs et devait diriger le Pays de Galles aux Championnats d’Europe l’été dernier, mais a pris congé de son rôle de manager après la première apparition des allégations à son encontre.

Il n’a démissionné qu’en juin de cette année, après que le Pays de Galles ait mis fin à une attente de 64 ans pour la qualification à la Coupe du monde en battant l’Ukraine lors de leur finale des séries éliminatoires plus tôt ce mois-là, Giggs absent de la ligne de touche ayant été remplacé par l’ancien assistant Robert Page.

Le procès de l’icône de Manchester United – qui est le recordman de tous les temps du club – a vu l’ancien manager Sir Alex Ferguson témoigner en sa faveur.

Cependant, le tribunal a également entendu des allégations de violence, notamment qu’il aurait donné des coups de tête et des coups de pied à son ex-petite amie Greville, et l’aurait jetée hors d’une chambre d’hôtel alors qu’elle était nue. Il a également été accusé d’avoir donné un coup de coude à la sœur de Greville, Emma, ​​âgée de 26 ans, au visage.

Giggs a maintenant été libéré sous caution jusqu’à ce que les avocats du Crown Prosecution Service prennent une décision sur tout procès futur et qu’une date de procès soit prise. L’ancienne star du football a été dispensée d’assister à la prochaine audience sur l’affaire le 7 septembre.