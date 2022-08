Le jury ne parvient pas à rendre un verdict dans le procès pour agression de Ryan Giggs

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Un juge britannique a libéré mercredi le jury dans l’affaire de violence domestique contre l’ancien ailier de Manchester United Ryan Giggs, après qu’il n’ait pas rendu de verdict malgré des jours de délibérations.

Le jury de sept femmes et quatre hommes, qui avait eu la possibilité de prononcer un verdict à la majorité plus tôt cette semaine, n’a pas pu prendre de décision après plus de 20 heures de réflexion.

Le Crown Prosecution Service (CPS), qui supervise les poursuites en Angleterre et au Pays de Galles, doit maintenant décider de rejuger l’affaire après un procès de quatre semaines.

Ses avocats examineront l’intérêt public d’un nouveau procès de Giggs, 48 ​​ans, qui était jusqu’à récemment entraîneur de l’équipe nationale du Pays de Galles, qui n’aurait lieu que dans plusieurs mois.

Il avait nié trois chefs d’accusation de comportement contrôlant et coercitif contre son ancienne petite amie Kate Greville ainsi que de l’avoir agressée, elle et sa sœur cadette.

Les procureurs ont allégué que l’ex-star avait donné un coup de tête à Greville alors qu’elle tentait de mettre fin à leur relation et l’avait soumise à une “litanie d’abus, à la fois physiques et psychologiques”.

L’ancien manager de Manchester United, Alex Ferguson, était parmi ceux qui ont témoigné dans l’affaire, qui a également vu Giggs prendre la parole et admettre avoir été infidèle dans toutes ses relations amoureuses passées, mais nier avoir jamais été violent.

Giggs a démissionné de son poste de manager du Pays de Galles en juin, après avoir été en congé depuis son arrestation.

Il a dit qu’il ne voulait pas que “l’intérêt continu autour de cette affaire” affecte l’équipe alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde de cette année au Qatar.

Il reste en liberté sous caution jusqu’à une nouvelle audience dans l’affaire le 7 septembre et a déclaré qu’il avait hâte de “nettoyer mon nom”.

Giggs a explosé sur la scène à l’adolescence au milieu des années 1990. Il a terminé sa carrière à Old Trafford en tant que joueur le plus décoré de l’histoire du football anglais.

En tant que joueur, il a fait un record de club de 963 apparitions en 23 ans pour Manchester United, remportant 13 titres de Premier League et deux trophées de la Ligue des champions.

Il a commencé sa carrière d’entraîneur à Old Trafford, prenant temporairement la direction à la fin de la saison 2013-14 après le limogeage de David Moyes. Giggs a ensuite travaillé comme assistant de Louis van Gaal pendant deux ans.

Giggs a été nommé patron du Pays de Galles en janvier 2018 et les a aidés à se qualifier pour l’Euro 2020, leur seule apparition dans un tournoi majeur depuis la Coupe du monde de 1958.

Il a raté l’occasion de les mener aux Championnats d’Europe de l’année dernière après avoir été mis en congé par la FA galloise depuis novembre 2020.

Il a finalement démissionné de ce poste en juin après que le Pays de Galles se soit qualifié pour la Coupe du monde sous la direction de son ancien assistant Rob Page.