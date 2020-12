Les jurés qui ont essayé le garde du corps de James Stunt pour avoir volé un diamant de son coffre-fort ont été invités à ignorer les preuves de son style de vie chaotique.

Justinas Ivaskevicius, 34 ans, est accusé d’avoir emporté une bague en diamant jaune de 16,8 carats d’une valeur de 515000 £ et 50000 £ en espèces dans sa maison de 10 millions de £ à Belgravia, Londres, en décembre 2017.

Donnant des preuves plus tôt dans le procès, M. Stunt, l’ex-mari de l’héritière de Formule 1 Petra Ecclestone, a déclaré qu’il ne savait pas où le coffre-fort était conservé avant le vol.

Southwark Crown Court a également appris comment M. Stunt a rencontré « jusqu’à cinq femmes par semaine » et a une fois ordonné à son agent de sécurité de payer l’une d’entre elles avec un lingot d’or.

Dans son discours de clôture, le procureur Martin Bowyer a déclaré aux jurés: « Le style de vie de James Stunt a été examiné de près et vous pouvez penser que c’était un peu prophétique.

«Un mot d’avertissement, il y a eu sans aucun doute des moments où nous étions transportés sinon dans un univers parallèle, un monde dans lequel aucun de nous n’était particulièrement familier.

« Le vrai problème n’est pas de savoir si nous approuvons M. Stunt, si nous approuvons son style de vie, si nous approuvons les invités séjournant à son adresse ou si nous approuvons son attitude envers l’argent et comment le dépenser.

Le magnat James Stunt arrive à Southwark Crown Court le mois dernier pour témoigner lors du procès

Justinas Ivaskevicius, 34 ans, est accusé d’avoir pris une bague en diamant jaune de 16,8 carats d’une valeur de 515 000 £ et 50 000 £ en espèces dans sa maison de 10 millions de £ à Belgravia, Londres, en décembre 2017. M. Stunt est photographié avec son ex-épouse Petra Ecclestone en juillet 2010 avant leur séparation

Mais s’il est un témoin sur lequel on peut s’appuyer. Il ne pouvait pas vous dire exactement où se trouvait ce diamant, il ne savait même pas vraiment qui avait accès à ce coffre-fort.

«Il peut vous dire que j’ai acheté ce diamant en novembre 2017, ce que j’ai payé et c’est à peu près tout.

« Le coffre-fort a été ouvert l’après-midi du 13 décembre et lorsqu’il a été ouvert, le contenu du coffre-fort était intact.

Le lendemain matin à 7 heures du matin, ce coffre-fort – cinq kilos d’or et ces diamants – était vide, il ne contenait qu’une vis.

Donnant des preuves plus tôt dans le procès, M. Stunt, l’ex-mari de l’héritière de Formule 1 Petra Ecclestone, a déclaré qu’il ne savait pas où le coffre-fort était conservé avant le vol. Sur la photo: la maison Belgravia

« Le 7 mai 2018, cinq mois environ après la disparition du diamant, il a été déposé par Alexander Rozmarin par un courrier agissant au nom d’une personne prétendant être Sebastian Thomasz Kowal.

« M. Kowal était censé venir à Anvers lui-même, mais il a envoyé un courrier – est-ce que cela pourrait être dû au fait que la personne qui traitait avec M. Rozmarin ne voulait pas rencontrer M. Rozmarin?

« M. Rozmarin avait deux numéros pour l’homme qu’il connaissait était Thomas Kowal, l’un était le numéro qu’il a appelé le 4 juin 2018, date à laquelle nous savons que le diamant séparé de la bague avait été envoyé à New York et signalé comme étant le volé. diamant appartenant à Mr Stunt.

« Le témoignage de l’accusé était » oui, je me souviens du 4 juin et ce qui s’est passé, c’est qu’un de mes amis était venu à mon adresse et a dit que sa carte SIM était verrouillée et qu’il pouvait emprunter l’un de mes téléphones ».

‘La preuve de l’accusé est’ ‘Je n’ai jamais applaudi M. Rozmarin, je ne suis jamais allé à Anvers, je ne sais pas qui c’est’ ‘.’ ‘

M. Bowyer a déclaré: « Quelles sont les chances qu’il soit dans la même maison que l’homme qui a une conversation avec l’homme qu’il n’a jamais rencontré à propos d’un diamant volé à l’employeur de l’accusé.

«Pas seulement un diamant volé à l’employeur du défendeur, mais un autre volé pendant la nuit alors que ce défendeur était dans la maison.

M. Stunt est photographié devant la cour de la Couronne de Southwark le mois dernier lorsqu’il a témoigné au procès

Après avoir arrêté Ivaskevicius à son domicile de Fallowfield, Cambridge, en mai, les détectives de la Flying Squad ont trouvé 50 000 £ et 30 000 £ en espèces, qui seraient le produit d’activités criminelles.

Le Britanno-Lituanien nie le vol, deux chefs d’accusation de possession de biens criminels, de possession d’un permis de conduire britannique avec une intention inappropriée et de production d’une drogue contrôlée, à savoir du cannabis et quatre chefs de manipulation de biens volés.

M. Stunt, qui était marié à Mme Ecclestone, 31 ans, de 2011 à 2017, a fait fortune en tant que marchand d’or et collectionneur d’art.

Le couple mondain a eu trois enfants ensemble avant de divorcer dans un règlement de 5,5 milliards de livres sterling en octobre 2017.

Le procès continue.