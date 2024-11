Le jury entendra les déclarations d’ouverture du procès d’un ancien combattant accusé de mort par étranglement dans le métro

NEW YORK– Les déclarations d’ouverture sont prévues pour vendredi dans le procès pour homicide involontaire de Daniel Pennyun vétéran blanc des Marines accusé d’avoir étouffé à mort un passager noir du métro en détresse.

Un jury anonyme de Manhattan décide de l’affaire d’homicide involontaire entourant la mort de Jordan Neely en 2023, que les procureurs qualifient de meurtre imprudent, mais Penny prétend qu’il s’agissait de légitime défense. L’affaire a ébranlé les lignes de fracture autour de la race, du sans-abrisme, des perceptions de la sécurité publique et de la responsabilité des spectateurs.

Les critiques de Penny le voient comme un justicier qui a tué un homme non armé qui se comportait de manière erratique et faisait des déclarations désastreuses mais qui n’avait agressé personne dans le wagon de métro. Les partisans attribuent à Penny, 25 ans, le mérite d’avoir pris des mesures pour protéger les usagers effrayés du métro – une action qui, selon lui, visait à désamorcer et non à tuer.

Les deux camps ont organisé des manifestations, et l’affaire a été absorbée par la politique conflictuelle des États-Unis alors que les responsables républicains a parlé pour Penny et démocrates assisté aux funérailles de Neely.

« Ce n’est pas un cas facile où un homme méchant fait une mauvaise chose », a déclaré la procureure Dafna Yoran aux candidats jurés lors de l’audience. processus de sélection. Bien que l’intention de Penny ait pu être louable, a-t-elle déclaré, « ce que nous allons vous demander de vérifier, c’est s’il est allé trop loin ».

L’avocat de Penny, Steven Raiser, a quant à lui déclaré qu’une condamnation « aurait un effet dissuasif sur le droit et le devoir de chaque New-Yorkais de se défendre les uns les autres ».

Les jurés, qui étaient interrogés sur leurs propres expériences dans le métroentendra les déclarations liminaires et éventuellement quelques témoignages vendredi. On ne sait pas qui sera le premier témoin des procureurs.

La vie de Neely a été marquée par la maladie mentale et la consommation de drogues après que sa mère ait été assassinée et mise dans une valise alors qu’il était adolescent, a déclaré sa famille. À 30 ans, il divertissait parfois les usagers du métro en se faisant passer pour un imitateur de Michael Jackson, mais il avait également un casier judiciaire qui incluait l’agression d’une femme dans une station de métro.

Penny, qui avait servi quatre ans dans les Marines, a déclaré qu’il passait d’un cours universitaire à un gymnase lorsqu’il a rencontré Neely dans le métro le 1er mai 2023.

Neely mendiait de l’argent, criait qu’il était prêt à mourir ou à aller en prison et faisait des mouvements brusques, selon des témoins. Certains étaient alarmés, d’autres blasés, selon les documents judiciaires.

Penny, qui a déclaré que Neely menaçait les gens, a passé son bras autour du cou de l’homme et l’a emmené au sol.

Avec un passant enregistrant une partie de la rencontre sur vidéo, Penny a détenu Neely pendant environ six minutes, ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires. La cale s’est poursuivie tandis que le train s’est arrêté, de nombreuses personnes sont descendues, deux autres ont aidé à retenir Neely et un autre a averti Penny : « Si vous ne le laissez pas partir maintenant, vous allez le tuer. »

Penny a finalement relâché Neely près d’une minute après que son corps soit devenu mou, ont indiqué les procureurs.

«Je l’ai mis dehors», a déclaré Penny à la police. Il a ajouté plus tard qu’il avait simplement voulu « désamorcer » la situation tendue et qu’il n’essayait pas de blesser Neely mais plutôt « de l’empêcher de blesser quelqu’un d’autre ».

Ville les médecins légistes ont déterminé que Neely est mort d’une compression du cou. Les avocats de Penny ont indiqué qu’ils envisageaient de remettre en question cette conclusion.

Ils ont cherché en vain à empêcher les jurés d’entendre certaines preuves, notamment l’absence d’arme de Neely et la déclaration de Penny aux détectives au commissariat.

Le juge Maxwell Wiley a décliné les deux demandes. Il a statué que Penny avait volontairement parlé aux enquêteurs sans avocat et que la question de savoir si Neely était armé – ou si quelqu’un aurait raisonnablement pu penser qu’il l’était – était pertinente.