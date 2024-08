LAS VEGAS — Des centaines de photos de la maison et du quartier d’un journaliste d’investigation assassiné ont été retrouvées sur le téléphone portable et l’ordinateur d’un politicien démocrate local accusé d’avoir « Être à l’affût » et tuer le journaliste, qui avait écrit plusieurs articles critiques à l’égard du responsable, a été informé lundi devant un jury du Nevada.

D’autres photos prises à partir des appareils de Robert Telles comprenaient une image d’une seule chaussure de sport grise avec un motif noir distinctif et une photo de l’ordinateur de travail de Telles au bureau de l’administrateur public et du tuteur du comté de Clark avec les résultats de recherches sur Internet via un site protégé par mot de passe qui a récupéré le nom du journaliste assassiné Jeff German, son adresse personnelle, l’immatriculation du véhicule et sa date de naissance.

Le procureur Christopher Hamner a indiqué aux jurés que la photo avait été prise le 23 août 2022, moins de deux semaines avant que German ne soit lacéré et poignardé à mort dans une cour latérale de sa maison.

« Cette image provient du téléphone de M. Telles ? », a demandé Hamner à Matthew Hovanec, un superviseur de la criminalistique numérique de Las Vegas qui a témoigné lundi sur « l’extraction » des données des appareils de Telles.

« C’est vrai », a répondu Hovanec.

La détective Justine Gatus, principale enquêtrice de la police de Las Vegas sur les homicides liés à la mort de German, était le principal – et dernier – témoin appelé lundi alors que les procureurs mettaient fin à leur dossier après quatre jours de témoignages de plus de deux douzaines de témoins.

Telles a a plaidé non coupable Il est accusé de meurtre et risque la prison à vie si le jury le déclare coupable. Les procureurs ne demandent pas la peine de mort.

Telles a insisté sur le fait qu’il n’avait pas tué German et qu’il avait été accusé du crime. Il a l’intention de témoigner, a déclaré lundi l’avocat de la défense Robert Draskovich, et devrait prendre la parole à la barre pour conclure sa propre défense, probablement mardi après-midi.

Gatus a cité des articles du Las Vegas Review-Journal sur Telles et le bureau du comté que German a écrits, publiés en mai et juin 2022, à propos d’un bureau du comté en ébullition.

« Ils n’étaient pas flatteurs », a observé le détective.

Les publications de Telles sur les réseaux sociaux ont également tourné en dérision German et les articles ont été qualifiés de fausses descriptions de ses efforts pour lutter contre la corruption au sein d’un réseau immobilier politique et social de la « vieille garde ».

Gatus a témoigné que la basket grise avec un logo Nike et quatre marques noires sur la semelle était « identique » à celle que les jurés avaient vue plus tôt dans les images de la caméra de sécurité des voisins d’une silhouette vêtue d’orange qui s’était glissée dans une cour latérale de la maison de German où German a été retrouvé mort plus tard le week-end de la fête du Travail 2022.

Ni une chemise orange ni l’arme du crime n’ont été retenues comme preuves dans l’affaire. Mais l’une de ces chaussures, découpée en morceaux et tachée de sang d’origine non identifiée, a été retrouvée dans un sac en plastique au domicile de Telles après son arrestation.

Le meurtre d’un Allemand en septembre 2022à l’âge de 69 ans, fait de lui le seul journaliste tué aux États-Unis parmi les 69 professionnels des médias tués dans le monde cette année-là, selon le Comité pour la protection des journalistes. L’Allemand a dépensé 44 ans de couverture de Las Vegas des gangsters et des fonctionnaires du Las Vegas Sun, puis du rival Review-Journal.

Une dizaine de membres de la famille et d’amis de Telles ont assisté chaque jour au procès, mais n’ont pas parlé publiquement du meurtre. Lundi, ils ont refusé de commenter l’affaire.

La semaine dernière, les jurés ont entendu des scientifiques légistes qui ont déclaré que l’ADN de Telles avait été retrouvé sous les ongles de German, et ont vu une vidéo de sécurité du suspect conduisant dans le quartier de German.