Le jury entend les derniers mots de Manuel Ellis lors du procès des officiers de Washington accusés de la mort de l’homme noir

TACOMA, Washington (AP) — Les jurés ont entendu les derniers mots de Manny Ellis, un homme noir de 33 ans qui a été frappé, électrocuté avec un Taser, étranglé et maintenu face contre terre, lors de ses déclarations liminaires mardi lors du procès. de trois policiers de Washington accusés de sa mort.

« Je ne peux pas respirer, monsieur. Je ne peux pas respirer, monsieur. Je ne peux pas respirer », a déclaré le procureur général adjoint de Washington, Kent Liu, aux jurés, décrivant ce qu’il a dit être les derniers mots d’Ellis, prononcés plusieurs minutes avant sa mort devant les ambulanciers dans la rue de Tacoma.

« Nous sommes ici aujourd’hui parce que cela n’aurait pas dû arriver », a déclaré Liu. « M. Ellis n’a rien fait de mal.

Les agents Matthew Collins et Christopher Burbank, tous deux blancs, sont accusés de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire. L’officier Timothy Rankine, qui est américain d’origine asiatique, est accusé d’homicide involontaire.

Il s’agit du premier procès en vertu d’une loi de l’État de Washington, vieille de cinq ans, conçue pour faciliter les poursuites contre les policiers qui font un usage abusif de la force meurtrière.

Les trois policiers ont plaidé non coupables. Le tribunal a achevé lundi deux semaines de sélection du jury.

Le médecin légiste du comté de Pierce a qualifié le décès d’homicide et a déclaré qu’il était dû à un manque d’oxygène pendant la contention physique.

Les avocats des policiers ont embauché des experts qui ont déclaré que le décès était dû à sa consommation de méthamphétamine la nuit de sa mort, à sa consommation chronique de drogues et à des problèmes de santé préexistants. Les procureurs se sont opposés aux rapports d’experts.

Les preuves vidéo constitueront un élément central du dossier contre les policiers.

La sœur d’Ellis, Monet Carter-Mixon, a déclaré mardi que la vidéo et les déclarations des témoins prouveraient que les policiers avaient commis un crime.

« Dès le début de cette affaire, il était clair pour moi que la stratégie de défense des officiers consisterait à tenter d’assassiner la personnalité de mon frère », a-t-elle déclaré à l’Associated Press dans un courriel. « Soyons clairs, Manny n’est pas jugé. Cette affaire doit se concentrer sur les trois policiers de Tacoma et sur l’extrême brutalité policière survenue le 3 mars 2020, sans diffamer la moralité de mon frère lorsqu’il ne peut pas se défendre.

Ellis, 33 ans, rentrait chez lui à pied avec des beignets d’un 7-Eleven dans la nuit du 3 mars 2020, lorsqu’il est passé devant une voiture de patrouille arrêtée à un feu rouge. Collins et Burbank étaient assis à l’intérieur.

Après ce que les témoins ont dit être une brève conversation entre Ellis et les policiers, Burbank, sur le siège passager, a ouvert sa portière, renversant Ellis. Les policiers ont plaqué et frappé Ellis. L’un l’a assommé avec un Taser tandis que l’autre l’a tenu par le cou.

Rankine est arrivé après qu’Ellis ait déjà été menotté, face contre terre. Il s’agenouilla sur le haut du dos d’Ellis tandis que l’homme implorait de reprendre son souffle.

La police a déclaré qu’Ellis avait tenté d’ouvrir la portière d’un autre véhicule à l’intersection, avait frappé la vitre de leur voiture et leur avait pointé les poings, mais des témoins ont déclaré n’avoir rien observé de tel.

Les trois témoins civils – une femme dans une voiture, un homme dans une autre et un livreur de pizza dans une troisième voiture – ont tous déclaré n’avoir jamais vu Ellis tenter de frapper les policiers, selon une déclaration de cause probable déposée par le procureur général de Washington. bureau qui poursuit l’affaire.

Des vidéos, y compris des images de téléphone portable tournées par les témoins et des vidéos de surveillance d’une caméra de sonnette à proximité, montraient Ellis levant les mains dans un geste apparent de reddition et s’adressant aux policiers en leur disant « monsieur » tout en leur disant qu’il ne pouvait pas respirer. On entend un officier répondre : « Tais-toi (juron), mec. »

Le procès devant la Cour supérieure du comté de Pierce, qui se déroulera quatre jours par semaine, devrait durer jusqu’au début décembre.

Martha Bellisle, Associated Press