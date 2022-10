Le jury entame les délibérations du procès de l’analyste du dossier Trump

ALEXANDRIA, Virginie (AP) – La poursuite d’un analyste de groupe de réflexion qui a joué un rôle majeur dans la création d’un dossier discrédité sur l’ancien président Donald Trump découle d’une enquête d’un avocat spécial qui est née d’une rétribution politique et a assumé la culpabilité dès le début , ont plaidé lundi les avocats de la défense.

Un jury du tribunal de district américain d’Alexandrie a entendu les plaidoiries finales dans l’affaire contre Igor Danchenko. Le ressortissant russe est accusé d’avoir menti au FBI sur la façon dont il a obtenu des informations qui se sont retrouvées dans le “dossier Steele”, un recueil d’allégations selon lesquelles la campagne présidentielle de Trump en 2016 était de connivence avec le Kremlin.

Plus célèbre encore, il a allégué que les Russes pourraient avoir du matériel de chantage sur Trump pour ses supposées interactions avec des prostituées dans un hôtel de Moscou. Trump a qualifié le dossier de fausses nouvelles et de chasse aux sorcières politique lorsqu’il est devenu public en 2017.

Plus tard, son procureur général, William Barr, a nommé l’avocat spécial John Durham pour enquêter sur le traitement du dossier par le FBI et sur sa vaste enquête sur les liens présumés entre la campagne Trump et la Russie, appelée “Crossfire Hurricane”.

Dans leurs déclarations finales, les avocats des deux parties ont évoqué pour la première fois l’environnement hyperpolitique qui a d’abord alimenté l’enquête du FBI sur Trump, puis l’enquête sur cette enquête ordonnée par Barr.

L’avocat de Danchenko, Stuart Sears, a déclaré que l’enquête sur les origines du dossier et le rôle de Danchenko dans celui-ci a commencé lorsque “les vents politiques dans le pays ont changé” et que Barr est devenu le procureur général de Trump.

“L’enquête d’un avocat spécial est consacrée à prouver un crime à tout prix”, a déclaré Sears au jury. « L’avocat spécial, ils ont commencé avec la présomption de crime. Ils ont lu la culpabilité dans chaque élément de preuve qu’ils ont jamais vu.

Durham, dans une réfutation, a défendu les actions de son bureau et les origines de l’enquête. Il a dit que c’était tout naturel lorsque l’enquête initiale de l’avocat spécial Robert Mueller a révélé ce que Durham a décrit comme “aucune collusion” entre la campagne Trump et le Kremlin, il était logique de comprendre pourquoi le FBI a lancé son enquête et pourquoi il a répondu si crédule à le dossier Steele alors que rien de ce qu’il contenait ne pouvait être corroboré.

“Est-ce une mauvaise question à poser, alors, comment tout a commencé?” dit Durham.

Les accusations spécifiques contre Danchenko allèguent qu’il a essentiellement fabriqué l’une de ses sources lorsque le FBI l’a interrogé pour déterminer comment il a tiré les éléments qu’il a fournis pour le dossier.

Danchenko a déclaré au FBI qu’une partie du matériel est venue lorsqu’il a reçu un appel anonyme d’un homme qu’il croyait être Sergei Millian, un ancien président de la Chambre de commerce russo-américaine.

Les procureurs disent que l’histoire de Danchenko n’a aucun sens. Ils ont déclaré que les enregistrements téléphoniques ne montraient aucune preuve d’un appel et que Danchenko n’avait aucune raison de croire que Millian, un partisan de Trump qu’il n’avait jamais rencontré, serait soudainement disposé à fournir des informations désobligeantes sur Trump à un étranger.

Les avocats de Danchenko, pour commencer, soutiennent que Danchenko n’a jamais dit avoir parlé avec Millian. Il a seulement deviné que Millian aurait pu être l’appelant lorsque le FBI lui a demandé de spéculer. Et ils ont dit qu’il ne devrait pas être reconnu coupable d’un crime pour avoir deviné à l’invitation du FBI.

Cela dit, selon les avocats de Danchenko, il avait de bonnes raisons de croire que l’appelant était peut-être Millian. L’appel est intervenu quelques jours seulement après que Danchenko eut contacté Millian par e-mail après qu’une connaissance commune ait négocié une connexion par e-mail.

Et les avocats de Danchenko disent qu’il n’est pas pertinent que ses enregistrements téléphoniques ne montrent pas d’appel, car Danchenko a déclaré au FBI dès le début que l’appel aurait pu avoir lieu via une application mobile sécurisée pour laquelle il n’avait aucun enregistrement.

Le jury a entamé ses délibérations lundi après-midi après avoir entendu les plaidoiries finales sur quatre chefs d’accusation. Vendredi, le juge de district américain Anthony Trenga a rejeté un cinquième chef d’accusation, affirmant que les procureurs n’avaient pas réussi à le prouver en droit. Si le jury condamne Danchenko pour l’un des quatre chefs d’accusation restants, il se réserve également la possibilité d’annuler ces chefs d’accusation.

Les agents du FBI appelés par les procureurs ont fourni la semaine dernière un témoignage qui, à bien des égards, a été plus utile à la défense. Deux responsables du FBI qui ont longuement interrogé Danchenko ont tous deux déclaré qu’ils avaient toujours pensé que Danchenko était honnête avec eux, même s’ils ont reconnu sous l’interrogatoire de Durham qu’il aurait été utile de connaître les détails que Danchenko n’a jamais fournis.

Après que les avocats de Danchenko aient obtenu des évaluations positives des responsables du FBI lors du contre-interrogatoire, Durham a fini par attaquer la crédibilité de ses propres témoins lors de la redirection. Durham a brièvement abordé la dynamique inhabituelle dans son plaidoyer de clôture, disant essentiellement que les évaluations élogieuses de la crédibilité de Danchenko par des agents du FBI qui ont échoué dans leur travail ne valent pas grand-chose.

“Tout cela s’est produit dans un contexte particulier que vous n’êtes pas chargé d’essayer de régler”, a déclaré Durham. Mais “d’après les preuves présentées dans cette affaire, vous pourriez facilement comprendre que le FBI a mal géré l’enquête en question”.

Matthieu Barakat, Associated Press