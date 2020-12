Le jury du procès pour viol de l’ancienne star de la LNR Jarryd Hayne a été libéré après avoir échoué à parvenir à un verdict.

Le jury du tribunal de district de Newcastle, composé de huit hommes et quatre femmes, a déclaré lundi au juge Peter Whitford SC qu’ils étaient dans l’impasse et qu’ils ne pouvaient pas parvenir à une décision unanime ou au verdict alternatif de la majorité 11-1.

Le juge Whitford n’avait d’autre choix que de révoquer le jury, qui délibérait depuis 13 heures jeudi.

Le juge avait précédemment déclaré au jury qu’il était important de ne pas parvenir à un verdict basé sur le comportement de Hayne dans la nuit car ce n’était « pas une cour de moralité ».

Le jury a envoyé une note au juge à 12h38 expliquant qu’ils avaient réexaminé tous les éléments de preuve mais qu’ils ne pouvaient pas parvenir à une décision.

«Cette décision n’a pas été prise à la légère. Aucun temps et aucune délibération ne pourront changer cela », indique la note du jury.

Hayne, 32 ans, avait plaidé non coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle grave infligeant de manière imprudente des lésions corporelles réelles après avoir été accusée d’avoir violé une femme dans sa chambre le soir de la grande finale de la LNR 2018.

Le jury du procès pour viol de l’ancienne star de la LNR Jarryd Hayne a été libéré après avoir échoué à rendre un verdict (photo, Hayne arrive à Newcastle Court le 2 décembre)

Hayne, 32 ans (photo), avait plaidé non coupable à deux accusations d’agression sexuelle grave infligeant imprudemment des lésions corporelles réelles après avoir été accusée d’avoir violé une femme dans sa chambre le soir de la grande finale de la LNR 2018.

L’affaire a été ajournée au 16 décembre pour être mentionnée afin de décider de la suite.

Hayne n’aura pas à se présenter si elle est représentée par un avocat.

La poursuite contre Hayne était qu’il était arrivé ivre chez la femme à la périphérie de Newcastle vers 21 heures le 30 septembre 2018 et qu’il était resté environ 45 minutes, avait commis deux actes sexuels sur elle sans son consentement et avait causé deux blessures distinctes à ses organes génitaux avant en quittant.

La mère de la femme était dans la maison pour regarder la grande finale.

La femme a dit au jury que Hayne avait essayé de l’embrasser et de la toucher, mais quand elle a dit «non» et «arrête», il a poussé sa tête dans l’oreiller, lui a arraché son pantalon et l’a attaquée.

Hayne a affirmé qu’il savait que la femme ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui après avoir réalisé qu’il avait un taxi qui l’attendait à l’extérieur, mais elle a accepté qu’il lui fasse une fellation pour lui faire plaisir.

Il a dit que les blessures de la femme ont dû être causées quand il l’a accidentellement coupée avec son doigt.

Plus tard, la femme a envoyé des SMS à sa meilleure amie lui disant qu’elle pensait que Hayne l’avait mordue et qu’elle se sentait violée.

Au cœur du procès se trouvaient deux versions très différentes de ce qui s’est passé cette nuit-là.

Hayne avait payé 550 $ à un chauffeur de taxi pour le ramener chez lui à Sydney après une fête de deux jours pour le joueur de la ligue de rugby Kevin Naiqama à Newcastle lorsqu’il a décidé de se rendre chez la femme à proximité.

Il n’avait jamais rencontré la femme, mais pensait qu’elle lui avait promis du sexe après avoir échangé des messages coquin sur Instagram et Snapchat.

Selon la version de la femme, elle était ouverte à avoir des relations sexuelles avec Hayne mais espérait un avenir avec l’ancienne star de Parramatta Eels, pas une aventure.

Elle a dit qu’après avoir répondu à la porte, elle avait emmené Hayne directement dans sa chambre parce qu’elle était gênée de retourner vivre avec sa mère quand elle avait 26 ans.

Jarryd Hayne et sa petite amie Amellia Bonnici arrivent au tribunal le 3 décembre, dernier jour du procès

Hayne a affirmé qu’il savait que la femme ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui après avoir réalisé qu’il avait un taxi qui l’attendait à l’extérieur, mais elle a accepté qu’il lui fasse une fellation pour lui faire plaisir.

La femme a dit que Hayne était ivre et que c’était une situation délicate quand ils étaient allongés sur le lit avant qu’il ne suggère un chant à certaines chansons d’Ed Sheeran, ce qu’elle a trouvé bizarre.

Elle a réalisé que l’image qu’elle avait de Hayne n’était pas la réalité.

Quand la femme a entendu un bip et a regardé dehors pour voir le taxi de Hayne, elle s’est mise en colère et lui a dit qu’ils n’avaient pas de relations sexuelles.

Hayne est sortie pour parler au chauffeur de taxi pour lui dire qu’il serait un peu plus longtemps avant de revenir et de se diriger vers le salon pour regarder la grande finale et a crié: «Allez les coqs. Je suis jaloux.’

La femme a dit que Hayne est revenue dans la chambre et a essayé de l’embrasser mais elle a dit non et il l’a attaquée avant qu’il n’y ait du sang partout.

Dans la version de Hayne, quand il est arrivé à la maison, la mère de la femme a ouvert la porte avant qu’il ne soit conduit dans la chambre de la femme.

Il a essayé de faire couler la «conversation», mais c’était une situation étrange alors il a suggéré de jouer certaines de ses chansons «aller à» pour briser la glace.

Sur la photo: Jarryd Hayne est vu devant le Newcastle Court, à Newcastle, le 2 décembre

Hayne a déclaré qu’après que la femme avait remarqué le taxi, son humeur avait changé et elle a demandé s’il pensait qu’il pouvait simplement venir chez elle pour faire l’amour.

Il a dit qu’il lui avait dit: «C’est vraiment à vous de décider», avant de sortir pour dire au chauffeur de taxi qu’il lui faudrait encore quelques minutes.

Hayne, qui sur une échelle d’ivresse de un à 10 pensait qu’il avait environ six ans, a affirmé qu’il était retourné dans la chambre mais qu’il y avait peu de bavardages, il a donc vérifié les grands scores finaux sur son téléphone.

Il a ensuite décidé de sortir dans le salon pour regarder la fin du match car il était excité pour deux de ses anciens coéquipiers de la NSW, James Tedesco et Boyd Cordner, qui jouaient pour les Roosters et allaient gagner.

Hayne est ensuite retournée dans la chambre de la femme et sachant qu’il devait y aller bientôt, a embrassé la femme et elle l’a embrassé en retour.

Hayne (photo) a affirmé qu’il avait peut-être caressé le visage de la femme en l’embrassant et en la touchant avant qu’elle ne retire finalement son pantalon et qu’il commence à lui donner une fellation avec son consentement.

Hayne a affirmé qu’il avait peut-être caressé le visage de la femme en l’embrassant et en la touchant avant qu’elle ne retire finalement son pantalon et qu’il commence à lui donner une fellation avec son consentement.

Il a affirmé qu’il avait sauté sous le choc lorsqu’il a réalisé que la femme saignait soudainement avant d’aller aux toilettes pour laver le sang de ses mains et de son visage.

Il a dit qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser la femme et ne l’avait pas mordue.

Hayne a dit qu’il était parti après avoir dit à la femme d’aller chez le médecin le lendemain si elle souffrait toujours.

«Je ne pouvais rien faire d’autre. Je me suis excusé », a déclaré Hayne au jury.