Le jury du procès pour meurtre a montré des photos du camion endommagé qui a heurté une famille musulmane à London, en Ontario.

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Le jury du procès de l’homme accusé du meurtre d’une famille musulmane à Londres a vu des photographies en gros plan de la camionnette endommagée conduite par Nathaniel Veltman le 6 juin 2021.

Lundi, à la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor, les jurés ont également vu des photos de l’intersection de Hyde Park Road et de South Carriage Road à Londres, où s’est produit l’accident qui a tué quatre membres de la famille Afzaal.

« Vous pouvez voir des cônes bleus marquant une zone sombre du trottoir », a déclaré le détective de police de Londres. Const. Chris Thomas a témoigné au sujet de photos prises sur les lieux de l’accident.

Thomas, s’exprimant au début de la troisième semaine du procès, est un officier d’enquête judiciaire qui a pris des photos de l’intersection ainsi que du parking du centre commercial Cherryhill, où le suspect s’est rendu à la police.

Les cônes bleus marquaient des traces de pneus sur le trottoir, le trottoir et l’herbe où la famille Afzaal a été heurtée.

Veltman, 22 ans, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Il fait également face à des accusations fédérales de terrorisme parce que les procureurs allèguent qu’il était motivé par une idéologie d’extrême droite. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Cinq membres de la famille Afzaal se promenaient le soir lorsqu’ils ont été heurtés par le camion de l’accusé. Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

Les procureurs affirment que Veltman avait décidé de tuer des musulmans ce jour-là et que les membres de la famille Afzaal avaient été pris pour cible en raison de leurs vêtements.

Vêtements logés dans le capot du camion

Lorsqu’ils ont été heurtés par la camionnette, « Madiha Salman et Talat Afzaal portaient un vêtement traditionnel pakistanais appelé kameez », a déclaré la procureure Sarah Shaikh au tribunal, un fait qui avait été convenu auparavant par les deux parties.

Un ADN correspondant à celui de Madiha a été trouvé sur le capot du camion, a appris le tribunal. Elle portait un kameez de couleur rose et Talat portait un kameez de couleur vert et moutarde.

Les procureurs et les avocats de la défense conviennent que l’accusé conduisait le camion et heurtait la famille. Ils conviennent également que des morceaux de vêtements de Madiha et Talat ont été retrouvés logés dans le capot endommagé du camion de Veltman. Des photos illustrant cela ont été montrées au jury lundi.

Cet après-midi, les jurés verront des photos du studio de l’accusé.