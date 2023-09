Le jury du procès pour meurtre a montré des photos de l’appartement de l’accusé et du camion endommagé qui a heurté une famille musulmane à London, en Ontario.

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Des photographies prises dans le studio de Nathaniel Veltman à London, en Ontario, après le meurtre d’une famille musulmane le 6 juin 2021, montrent une pièce désorganisée avec des tiroirs ouverts et des vêtements éparpillés, et du ruban adhésif bleu sur la partie caméra d’un téléphone portable et ordinateur portable.

Les photos, prises six jours après l’attaque contre la famille Afzaal, ont été montrées aux jurés lundi lors de son procès pour meurtre et terrorisme devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor.

« Les photos racontent essentiellement une histoire. Je commence loin, puis je me rapproche de plus en plus », a déclaré le détective de police de Londres. Const. Richard Veerman a témoigné au début de la troisième semaine de procédure.

Veerman a été la première personne dans l’appartement de l’accusé – n° 2F, au 34 Covent Market Place – après l’attaque.

« Ma tâche était de photographier et de documenter l’appartement avant que des policiers n’y entrent », a déclaré Veerman.

Plus tôt au cours du procès, le jury a entendu une déclaration vidéo de l’accusé dans laquelle il se disait paranoïaque à l’idée d’être inscrit sur une liste de surveillance du gouvernement fédéral.

Cinq membres de la famille Afzaal se promenaient lorsqu’ils ont été attaqués. Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

Veltman, 22 ans, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre. Il fait également face à des accusations fédérales de terrorisme parce que les procureurs allèguent qu’il était motivé par une idéologie d’extrême droite. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Les procureurs affirment qu’il avait décidé de tuer des musulmans ce jour-là et que les membres de la famille Afzaal ont été pris pour cible en raison de leurs vêtements.

Des photos du camion endommagé également présentées au tribunal

Selon les photos présentées au tribunal, le petit appartement de l’accusé comprenait un placard dans le hall d’entrée, une salle de bains, un salon principal, un petit coin cuisine, un lit, un bureau, une table de cuisine ronde et une étagère au sommet d’une commode.

Dans le coin cuisine, une des portes de placard était ouverte mais il n’y avait rien à l’intérieur et le tiroir à couverts était ouvert. La plupart des tiroirs de la commode étaient également ouverts, et à l’intérieur se trouvaient des stylos et des crayons, un sac pour ordinateur portable et des morceaux de papier.

Les poubelles dans la cuisine débordaient. Une table de cuisine ronde contenait un pot de salsa vide, ainsi qu’une assiette, un bol et des couverts usagés. Le lit n’était pas fait et il y avait des vêtements dessus. Il y avait aussi des chaussettes et d’autres vêtements sur le sol. Juste à côté du lit se trouvaient une chaise d’ordinateur très usée et un petit bureau avec un ordinateur portable dessus.

Plus tôt lundi, les jurés ont vu des photographies en gros plan de la camionnette endommagée conduite par Veltman.

Ils ont également vu des photos de l’intersection de Hyde Park Road et de South Carriage Road à Londres, où l’attaque au camion a eu lieu.

« Vous pouvez voir des cônes bleus marquant une zone sombre du trottoir », a déclaré le dét. Const. Chris Thomas, également de la police de Londres, a témoigné à propos des photos.

Thomas est un enquêteur judiciaire qui a pris des photos de l’intersection ainsi que du stationnement du centre commercial Cherryhill, où le suspect s’est rendu à la police.

Les cônes bleus indiquaient des traces de pneus sur le trottoir, le trottoir et l’herbe où les membres de la famille Afzaal ont été heurtés.

Vêtements logés dans le capot du camion

Lorsqu’ils ont été heurtés par le camion, « Madiha Salman et Talat Afzaal portaient un vêtement traditionnel pakistanais appelé kameez », a déclaré la procureure Sarah Shaikh au tribunal, un fait qui avait été convenu auparavant par les deux parties.

Un ADN correspondant à celui de Madiha a été trouvé sur le capot du camion, a appris le tribunal. Elle portait un kameez de couleur rose et Talat portait un kameez de couleur vert et moutarde.

Les procureurs et les avocats de la défense conviennent que l’accusé conduisait le camion et heurtait la famille. Ils conviennent également que des morceaux de vêtements de Madiha et Talat ont été retrouvés logés dans le capot endommagé du camion de Veltman. Des photos illustrant cela ont été montrées aux jurés lundi.

Ils ont entendu des témoignages et ont vu des photos d’objets trouvés à l’intérieur du camion, notamment un pistolet airsoft qui ressemblait à une arme de poing, une machette, un couteau à lame dentelée, ainsi que le permis de conduire et la carte bancaire de l’accusé.