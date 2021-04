Le monde a appris un certain nombre de détails sur les 12 jurés qui ont récemment déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd.

Ils formaient un groupe racialement diversifié – six Américains blancs, quatre Américains noirs et deux Américains métis – comprenant un amoureux des chiens, un fan de sport, un parent célibataire, un agent d’assurance, une infirmière et un retraité. Mais une chose reste un mystère: leurs noms.

Les jurys anonymes continuent d’être rares, ne représentant qu’une douzaine par an sur plus de 100 000 procès devant jury à l’échelle nationale. Mais avec l’essor des médias sociaux et la facilité des recherches sur Internet, les préoccupations concernant la sécurité des jurés pourraient conduire à des jurys plus anonymes, un changement qui, selon certains juristes, pourrait compromettre la nature transparente du système juridique.

«Cela a été une marche lente et constante vers cela, et si à la fin personne ne sait qui fait partie du jury, les gens peuvent perdre confiance dans le système et le voir comme une machine sans visage», a déclaré Gregg Leslie, directeur exécutif de la First Amendment Clinic. à la faculté de droit de l’Arizona State University à Phoenix. «Protéger la vie privée sur une base globale saperait l’idée d’une société ouverte et responsable.»

Dans toutes les affaires judiciaires, les informations sur les jurés sont présumées publiques, à moins que le gouvernement ne puisse faire valoir le contraire. En règle générale, les juges gardent les jurés anonymes s’ils risquent de subir des préjudices physiques, des intimidations ou une attention indue des médias. Les récentes décisions de convoquer des jurys anonymes comprennent le prochain procès pour racket et trafic sexuel du chanteur R. Kelly, ainsi que le procès 2019 du baron de la drogue mexicain Joaquin «El Chapo» Guzman.

Le procès de Chauvin est survenu près d’un an après la mort de Floyd, le résultat de Chauvin agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes lors d’une rencontre déclenchée par un billet de 20 $ prétendument contrefait. L’événement a déclenché des manifestations dans tout le pays et un mouvement pour la justice sociale qui continue de faire pression pour la réforme de la police et l’égalité raciale.

Compte tenu du feu des projecteurs sur le procès, le juge Peter Cahill a décidé qu’il était préférable de ne pas connaître les noms des jurés potentiels.

« Il existe de solides raisons de croire que des menaces à la sécurité et à l’impartialité des jurés existent », a écrit Cahill dans sa décision l’automne dernier.

Au lieu de cela, il a révélé la race et l’âge par décennie des jurés et des trois suppléants. La couverture télévisée en direct du procès a assuré à la fois aux médias et au public un accès en continu à voir dire, le processus révélateur dans lequel les avocats des deux côtés interrogent les jurés potentiels pour déterminer s’ils sont aptes à juger l’affaire équitablement.

Jusqu’à présent, aucun des principaux jurés de Chauvin ne s’est manifesté pour discuter de l’affaire publiquement, et Cahill a déclaré qu’il garderait leurs noms secrets au moins pendant le procès cet été des trois autres officiers qui étaient présents lorsque Floyd a été tué. Mardi, le jury a déclaré Chauvin coupable des trois chefs d’accusation – meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable.

Davantage de procès impliquent des jurés non identifiés

Leslie, de l’ASU, a déclaré que les compressions dans le journalisme signifiaient que moins de journalistes étaient disponibles pour couvrir les procès et potentiellement déposer des protestations contre un jury anonyme. Il a également ajouté que la présence de blogueurs et d’autres non affiliés aux médias grand public augmente les chances que les noms des jurés «puissent être publiés par ceux qui n’ont pas de normes éthiques».

Un autre problème de grande préoccupation pour le système judiciaire est le besoin de plus de personnes de couleur dans les jurys, ce qu’un manteau d’anonymat pourrait empêcher de promouvoir, a déclaré James Coleman, directeur du Center for Criminal Justice and Professional Responsibility à la Duke University Law School en Durham, Caroline du Nord. Bien que le juge du procès Chauvin ait accepté de fournir des détails sur la race des jurés, ce n’est pas toujours le cas.

«Il est important que les jurés soient identifiés parce que la communauté a besoin de savoir qui a participé aux délibérations du jury», a déclaré Coleman. «Nous devons connaître les expériences des jurés et savoir si certaines expériences sont exclues.»

Coleman a ajouté que dans les cas où la conduite d’un policier est impliquée, «vous constatez souvent que certains avocats écarteront les Noirs du jury ou les limiteront à une ou deux personnes afin qu’ils soient passifs par rapport aux 10 jurés blancs.»

Notamment, le jury Chauvin était plus diversifié sur le plan racial que le comté de Hennepin et Minneapolis. Un jury visiblement mixte peut envoyer un signal aux communautés de couleur qu’elles ne devraient pas hésiter à participer en tant que jurés, a déclaré Coleman.

«Pour avoir confiance que le procès sera équitable, vous devez savoir que les jurés comprennent différents types de personnes», a-t-il déclaré.

Mais cela signifie-t-il qu’ils doivent être nommés? Certains experts affirment que la sécurité offerte par l’anonymat contribue à garantir un procès équitable, en évitant aux jurés de craindre qu’une décision revienne les hanter.

Dans un article de 1998 intitulé «Les effets de l’anonymat des jurés sur les verdicts du jury», les psychologues Lynn Hazelwood et John Brigham ont créé une expérience avec des étudiants qui ont trouvé un taux de condamnation plus élevé (70%) avec des jurys anonymes par rapport aux jurys nommés (40%) . Les jurys anonymes participant à l’expérience ont également «imposé la peine la plus sévère (expulsion) beaucoup plus souvent que les jurys non anonymes».

Dans un article de 2018 intitulé «A Jury of Your (Expurgé): La montée et les implications des jurys anonymes», Leonardo Mangat, étudiant à la Cornell Law School, soutient que «non sans ses avantages, les jurys anonymes soulèvent des questions concernant la présomption d’innocence d’un accusé» et le droit du public à un procès public. Mangat est maintenant greffier à la Cour suprême de Californie.

Valerie Hans, professeur de droit à Cornell à Ithaca, New York, et ancien professeur de Mangat, a déclaré qu’il existe un autre biais potentiel implicite dans l’octroi de l’anonymat aux jurés.

«Vous ne voulez pas nécessairement toujours dire à un jury que l’accusé est si dangereux que vous avez besoin de protection», a-t-elle déclaré.

Hans a déclaré que d’autres outils peuvent être utilisés pour fournir aux jurés un sentiment de sécurité, y compris la télédiffusion des débats, comme ce fut le cas dans le procès Chauvin.

«Quand c’est à la télévision comme ça, ça semble plus accessible et vous, le public, regardez et entendez les mêmes choses que le jury, ce qui peut désamorcer les attitudes négatives envers les jurés», a-t-elle déclaré. « Mais cela dit, il y a certainement des cas qui justifient la sécurité des jurés. »

Début de l’anonymat des jurés lié à une affaire de drogue

Selon la plupart des témoignages, le premier procès dans lequel un juge a décidé de garder les jurés anonymes était l’affaire de drogue et de crime organisé à New York en 1977 centrée sur Leroy «Nicky» Barnes, qui a été joué par Cuba Gooding, Jr., dans le film de 2007 «American Bandit. »

Après que Barnes et d’autres aient été condamnés, l’affaire a fait l’objet d’un appel en 1979 au motif que la décision du jury du juge était inconstitutionnelle. Mais une cour d’appel a exprimé son désaccord, citant «l’histoire sordide de tentatives d’influencer des témoins et des jurés dans des affaires comme celles-ci».

Dans une opinion dissidente, le juge James Oakes a écrit que la décision créait «une règle de droit entièrement nouvelle» et prédit que les juges suivraient bientôt ce précédent tout comme «un troupeau de mouettes suit un homard».

Certains l’ont fait rapidement. Le procès de 1991 du chef de la mafia John Gotti impliquait un jury anonyme, tout comme le procès pour meurtre d’OJ Simpson en 1995. Dans certains cas, des préoccupations de sécurité de la part des jurés après le verdict semblaient appropriées.

Lors du procès de 1992 des quatre policiers qui ont battu Rodney King à Los Angeles, la décision d’acquitter par un jury entièrement blanc a conduit à des menaces alors qu’une partie de la ville a éclaté en émeutes et soulèvements. Certains jurés, qui ont été identifiés plus tard dans certains comptes rendus des médias, ont quitté Los Angeles.

Après qu’un jury de Floride a voté pour déclarer Casey Anthony non coupable du meurtre de sa fille de 2 ans en 2011, les magasins d’Orlando ont affiché des panneaux indiquant des jurés, dont les noms ont été scellés par le tribunal., n’étaient pas les bienvenus. Un juré a fui l’État.

Premier amendement vs sécurité des jurés

Alors que les cas dans lesquels un juge décide de garder les jurés anonymes ont augmenté par rapport à il y a des décennies, «il est encore assez difficile d’obtenir cela parce que la plupart des juges réfléchissent aux intérêts qu’ils essaient de protéger, a déclaré Paula Hannaford-Agor, directrice. du Center for Jury Studies du National Center for State Courts à Williamsburg, en Virginie.

« La tension dans tout ce débat se résume aux droits du premier amendement et à la transparence du système et au droit pour un accusé d’avoir un procès équitable avec un jury qui ne se sent pas sous pression d’une quelconque manière », a déclaré Hannaford-Agor, qui a déclaré que certains les États ont des juges qui sont plus prédisposés à l’anonymat des jurés que d’autres.

L’avocat John Burris, qui faisait partie de l’équipe juridique de King lors de son action civile réussie contre la ville de Los Angeles, a déclaré qu’il n’était «pas troublé» par la notion de jury anonyme «car cela peut souvent permettre aux jurés de prendre une décision selon laquelle ils le sentiment est approprié, cela leur donne un sentiment d’intégrité et de tranquillité d’esprit qui est important. »

Burris, qui pratique toujours à Oakland, en Californie, a déclaré qu’à l’époque du procès King, il n’y avait pas de questionnaires pour les jurés et les avocats devaient glaner toutes les informations qu’ils pouvaient lors des entretiens avec les membres du jury.

Étant donné que parfois un juge peut protéger le nom des jurés même des avocats des deux côtés, Burris a déclaré que la montée en puissance des formulaires à questions multiples pour les jurés supprime le besoin auparavant critique de connaître le nom d’un juré afin que les équipes juridiques puissent rechercher leurs préjugés.

«Nous essayons dans ces questionnaires de demander tout ce que nous pouvons, ce que les émissions qu’ils regardent, leurs pensées sur les armes à feu, les drogues et la maladie mentale, pour voir comment ils traitent ces informations», a-t-il déclaré. «Alors, y a-t-il un conflit là-bas, alors que parfois je connais le nom du juré mais pas le grand public? Je pense que ça va. Nous ne voulons pas envahir la vie privée des gens d’une manière qui entrave le processus judiciaire. »

Burris a déclaré que le plus gros défaut du système juridique actuel réside dans les jurys qui ne représentent pas un échantillon représentatif de la population dans son ensemble. Alors que toute personne convoquée pour la fonction de juré doit se conformer sous peine de loi, les personnes désintéressées par le service trouvent souvent des moyens de convaincre les avocats qu’elles ne valent pas la peine d’être sélectionnées. Burris a dit d’accorder l’anonymatle cas échéant, peut particulièrement encourager les jurés de couleur qui pourraient s’inquiéter de la réaction du public à un verdict incendiaire.

«Soyons réalistes, cette question peut être une préoccupation pour un juré», a-t-il déclaré. « Le verdict du roi a déchiré Los Angeles. Cela dépend donc de la façon dont les choses se passent. »

Malgré les inquiétudes exprimées quant à la sécurité des jurés dans les procès très médiatisés, les cas dans lesquels les jurés sont gravement blessés après le procès par le public ou les associés des accusés restent rares. Compte tenu de cela, a déclaré l’expert juridique de l’Arizona State University Leslie, le fardeau de la preuve de la constitution d’un jury anonyme devrait rester extraordinairement élevé.

«Dire qu’aujourd’hui nous pouvons identifier les personnes plus facilement, donc les jurys doivent être secrets, envoie absolument un mauvais signal sur notre système de justice, qui doit rester ouvert et digne de confiance», a-t-il déclaré. «Et dans ces rares cas où cela est justifié, le tribunal a l’obligation de divulguer autant d’informations que possible sur les jurés afin que le public ait confiance qu’il s’agit d’un jury de pairs.»