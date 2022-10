Le jury du 3e procès n’entendra pas les résultats antérieurs du complot de Whitmer

Les résultats de deux procès fédéraux ne seront pas partagés avec les jurés entendant des preuves contre trois hommes accusés d’avoir comploté pour kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, a déclaré un juge lundi.

Les avocats de la défense ont pressé un juge de Jackson, dans le Michigan, d’informer le jury de ce qui était arrivé aux six hommes accusés séparément de complot devant un tribunal fédéral.

Un agent du FBI a présenté des messages texte, des publications sur les réseaux sociaux et des conversations enregistrées pour tenter de lier les trois hommes aux autres qui étaient considérés comme des acteurs plus importants dans le stratagème. Mais deux de ces six personnes ont été acquittées plus tôt cette année, un résultat qui n’a pas été révélé lors du témoignage de Hank Impola.

“Apportez tout”, Leonard Ballard, un avocat de Joe Morrison, a exhorté le juge Thomas Wilson avec le jury hors de la salle d’audience.

“C’est la vérité et c’est toute la vérité”, a déclaré Ballard. “Je ne suis pas à l’aise avec le fait que nous continuions à faire des claquettes.”

Morrison, Pete Musico et Paul Bellar sont accusés devant un tribunal d’État d’avoir fourni une aide matérielle à un acte terroriste. Ils étaient membres d’un groupe paramilitaire, les Wolverine Watchmen, qui organisaient des séances d’entraînement, mais ils ne sont pas accusés d’avoir un rôle direct dans le complot d’enlèvement.

Wilson a convenu que les résultats de l’affaire fédérale pourraient être pertinents pour la défense. Mais il a déclaré que la divulgation pourrait être injuste pour les procureurs.

“Nous avons affaire à des accusations différentes”, a déclaré le juge. «En tant qu’avocats, je pense que c’est beaucoup plus facile à comprendre. Mais quand il s’agit d’un jury de 12 profanes pour comprendre ces différences, je crains que ce ne soit trop préjudiciable.

Wilson a déclaré que les jurés pourraient penser: « Les accusations étaient sensiblement différentes et plus graves.

Daniel Harris et Brandon Caserta ont été acquittés de complot par un tribunal fédéral au printemps dernier. Adam Fox et Barry Croft Jr. ont été condamnés en août. Ty Garbin et Kaleb Franks ont plaidé coupables.

Les six ont été accusés de s’être entraînés et d’avoir planifié de kidnapper Whitmer dans sa maison de vacances en 2020 pour déclencher une guerre civile, connue des extrémistes antigouvernementaux sous le nom de “boogaloo”. Le FBI, cependant, avait des agents infiltrés et des informateurs à l’intérieur du groupe et l’a séparé.

___

White a rapporté de Detroit.

Ed White, l’Associated Press