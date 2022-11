Le jury des gardiens du serment rentre chez lui pour le week-end après le début des délibérations

WASHINGTON (AP) – Les jurés sont rentrés chez eux pour le long week-end de Thanksgiving après avoir délibéré la majeure partie de mardi dans l’affaire de l’émeute du Capitole du 6 janvier accusant le fondateur de Oath Keepers Stewart Rhodes et quatre de ses associés du groupe extrémiste d’un complot violent pour arrêter le transfert de président pouvoir du républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Les procureurs fédéraux demandent au jury de condamner les accusés de complot séditieux – une accusation rarement utilisée qui entraîne jusqu’à 20 ans de prison et peut être difficile à prouver.

Le jury a commencé à délibérer mardi après que les plaidoiries finales se soient terminées lundi soir.

Les procureurs ont passé des semaines à montrer aux jurés des messages, des enregistrements et des vidéos de surveillance qui, selon eux, montrent que Rhodes, de Granbury, au Texas, et sa bande d’extrémistes antigouvernementaux étaient prêts à prendre les armes pour renverser la victoire électorale de Biden sur Trump.

Rhodes et deux de ses co-accusés – Thomas Caldwell, de Berryville, Virginie, et Jessica Watkins, de Woodstock, Ohio – ont pris la barre des témoins et ont cherché à minimiser leurs actions et à dépeindre l’émeute comme une effusion spontanée de rage alimentée par les élections à la place du résultat d’un complot préconçu.

Les autres jugés sont Kelly Meggs, de Dunnellon, en Floride, et Kenneth Harrelson de Titusville, en Floride. Outre le complot séditieux, les cinq accusés font face à d’autres accusations de crime. S’ils étaient reconnus coupables de complot séditieux, ils seraient les premiers accusés reconnus coupables de l’infraction de la guerre civile lors d’un procès en près de 30 ans. Le dernier cas réussi a été la poursuite de militants islamiques qui ont comploté pour bombarder des monuments de New York.

Les accusés font également face à plusieurs autres accusations, notamment de complot en vue d’entraver une procédure officielle – la certification par le Congrès de la victoire de Biden aux élections de 2020.

Rhodes a déclaré aux jurés qu’il n’y avait aucun plan pour les gardiens du serment d’attaquer le Capitole et a déclaré que ses partisans qui étaient entrés à l’intérieur avaient agi “stupidement”.

Le jury évaluera les accusations selon lesquelles les gardiens du serment n’ont pas été entraînés dans une frénésie impulsive par Trump le 6 janvier 2021, mais se sont rendus à Washington avec l’intention d’arrêter à tout prix le transfert du pouvoir présidentiel.

L’émeute était l’occasion à laquelle ils s’étaient préparés, selon les procureurs. Les partisans de Rhodes sont entrés en action, marchant vers le Capitole, rejoignant la foule poussant dans le bâtiment et tentant d’annuler l’élection qui envoyait Biden à la Maison Blanche à la place de Trump, selon les autorités.

Ce n’est pas vrai, soutiennent les Gardiens du Serment. Ils disent qu’il n’y a jamais eu de complot, que les procureurs ont déformé leurs propos certes pompeux et ont donné aux jurés une chronologie trompeuse des événements et des messages.

Des centaines de personnes ont été condamnées dans l’attaque meurtrière, qui a blessé des dizaines d’officiers, envoyé des législateurs courir pour sauver leur vie et ébranlé les fondements de la démocratie américaine. Désormais, les jurés dans l’affaire contre Rhodes et ses associés devront, pour la première fois, décider si les actions de l’un des accusés du 6 janvier constituent un complot séditieux – une accusation qui entraîne à la fois une peine de prison importante et un poids politique.

L’incapacité à obtenir une condamnation pour complot séditieux pourrait causer des problèmes pour un autre procès très médiatisé à partir du mois prochain, de l’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, et d’autres dirigeants de ce groupe extrémiste. L’enquête du 6 janvier du ministère de la Justice s’est également étendue au-delà de ceux qui ont attaqué le Capitole pour se concentrer sur d’autres personnes liées aux efforts de Trump pour annuler les élections.

Dans le procès Oath Keepers, les procureurs ont construit leur dossier en utilisant des dizaines de messages cryptés envoyés dans les semaines précédant le 6 janvier. Ils montrent Rhodes rassemblant ses partisans pour se battre pour défendre Trump et avertissant qu’ils pourraient avoir besoin de “se soulever dans l’insurrection”.

« Nous ne nous en sortirons pas sans une guerre civile. Préparez votre esprit, votre corps et votre esprit », a-t-il écrit peu après les élections de 2020.

Un témoin du gouvernement – un gardien du serment coopérant avec les procureurs dans l’espoir d’une peine plus légère – a déclaré qu’il y avait un accord “implicite” pour arrêter la certification du Congrès, mais que la décision d’entrer dans le bâtiment était “spontanée”.

“Nous avons parlé de faire quelque chose contre la fraude électorale avant d’y aller le 6”, a déclaré Graydon Young aux jurés. “Et puis, quand la foule a franchi la barricade et est entrée dans le bâtiment, une opportunité s’est présentée de faire quelque chose. On ne s’est pas dit ça. »

Les procureurs disent que la défense essaie seulement de brouiller les pistes dans une affaire claire. Les gardiens du serment ne sont pas accusés d’avoir conclu un accord avant le 6 janvier pour prendre d’assaut le Capitole.

Les avocats de la défense de Caldwell, Watkins et Harrelson ont travaillé lundi pour jeter le doute sur le calendrier présenté par les procureurs, affirmant que les communications étaient entravées par des tours de téléphonie cellulaire débordées et que d’autres émeutiers avaient forcé le Congrès à suspendre avant leur arrivée.

Le procureur Jeffrey Nestler, cependant, a déclaré que tout retard était bref et que les gardiens du serment faisaient partie des émeutiers qui ont interrompu les débats du Congrès en empêchant les législateurs de revenir en session pour certifier le vote présidentiel.

Citant la loi sur le complot séditieux de l’époque de la guerre civile, les procureurs ont tenté de prouver que les gardiens du serment avaient conspiré pour s’opposer par la force à l’autorité du gouvernement fédéral et bloquer l’exécution des lois régissant le transfert du pouvoir présidentiel. Les procureurs doivent montrer que les accusés ont accepté d’utiliser la force – et non simplement l’ont préconisée – pour s’opposer au transfert du pouvoir présidentiel.

Après l’émeute, Rhodes a tenté de faire passer un message à Trump par un intermédiaire, implorant le président de ne pas abandonner son combat pour conserver le pouvoir. L’intermédiaire – un homme qui a dit aux jurés qu’il avait un moyen indirect de joindre le président – ​​a enregistré sa rencontre avec Rhodes et s’est rendu au FBI à la place.

Richer a rapporté de Boston.

Suivez la couverture de l’AP sur l’émeute du Capitole sur https://www.apnews.com/capitol-siege. Et pour en savoir plus sur les enquêtes liées à Donald Trump, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/donald-trump.

Michael Kunzelman, Lindsay Whitehurst et Alanna Durkin Richer, Associated Press