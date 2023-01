Le jury délibère ; un homme dit que la menace contre le législateur venait de Dieu

TOPEKA, Kan. (AP) – Un jury a commencé à délibérer jeudi dans l’affaire pénale fédérale d’un homme qui leur a dit qu’une menace de mort qu’il avait proférée contre le représentant américain Jake LaTurner venait de Dieu, provoquée par le républicain du Kansas ignorant les inquiétudes concernant la sorcellerie, sorciers, extraterrestres et une guerre pour les âmes des gens.

Les procureurs fédéraux disent que Chase Neill, 32 ans, de Lawrence dans le nord-est du Kansas, a fait une fixation sur LaTurner avant de laisser un message vocal après les heures de travail avec le bureau du membre du Congrès à Topeka qui comprenait : « Je vais te tuer. Le procès de Neill intervient au milieu d’une forte augmentation des menaces signalées contre les élus et leurs familles.

Se représentant devant le tribunal, Neill a admis qu’il avait laissé ce message et d’autres avec d’autres menaces de mort le lendemain. Mais il a dit aux jurés qu’il n’était que le messager, disant à LaTurner et à d’autres responsables qu’ils risquaient la mort par un acte de Dieu, comme une tornade ou un ouragan, pour avoir attaqué la création de Dieu.

“Ce n’est pas moi qui dis:” Je vais te chasser avec un couteau “ou quelque chose comme ça”, a déclaré Neill dans sa plaidoirie finale.

La juge de district présidente des États-Unis, Holly Teeter, a demandé à Neill de présenter son témoignage jeudi sous la forme d’un récit de la barre des témoins, car il agit en tant que son propre avocat. Il a interrompu ses commentaires pour obtenir des documents projetés sur quatre grands écrans derrière lui et pour s’entretenir avec le juge et les procureurs sur les preuves qu’il pourrait présenter. Les procureurs ne l’ont pas contre-interrogé.

Il est accusé d’un seul chef d’accusation d’avoir menacé un responsable du gouvernement américain, passible de 10 ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars. Le jury doit décider si son message vocal du 5 juin représente une véritable menace et si Neill avait l’intention d’intimider LaTurner ou d’interférer avec le travail de LaTurner en tant que membre du Congrès.

“Vous ne pouvez pas vous couvrir de croyances religieuses et justifier une telle menace”, a déclaré le procureur fédéral Stephen Hunting dans son discours de clôture. “Il y a une ligne que vous ne pouvez pas franchir.”

Les menaces contre les membres du Congrès ont augmenté depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. En octobre, un intrus a sévèrement battu le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi avec un marteau dans leur maison de San Francisco.

Les membres des conseils scolaires locaux et les travailleurs électoraux à travers le pays ont également subi du harcèlement et des menaces. La police d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a arrêté cette semaine un candidat républicain aux élections législatives pour une série de fusillades ciblant les maisons ou les bureaux d’élus démocrates.

Dans le cas de Neill, il a déclaré que ses inquiétudes concernant une guerre pour les âmes avaient été suscitées par un article du 13 mai sur le site d’information Kansas Reflector au sujet d’un débat législatif au cours duquel un législateur de l’ouest du Kansas a exhorté ses collègues à passer outre le veto du gouverneur démocrate Laura Kelly à une mesure qui aurait restreint le pouvoir des responsables de la santé publique dans les épidémies consécutives à la pandémie de COVID-19.

Le représentant de l’État républicain, Tatum Lee, aurait déclaré: «La guerre est réelle pour vous tous. Nous nous battons pour l’âme de notre nation.

Au tribunal jeudi, Neill a déclaré aux jurés qu’il tenait à son âme et que Dieu lui avait demandé d’agir lorsqu’il “a entendu le son de la trompette”.

Il a également montré aux jurés une page LinkedIn pour lui-même, affirmant qu’il traitait “de questions concernant plus de 400 millions de vies perdues à cause de la haute sorcellerie”.

“Je suis tenu à une obligation par notre Créateur”, a déclaré Neill.

LaTurner a témoigné mercredi que la messagerie vocale du 5 juin l’avait inquiété pour la sécurité de sa famille et de son personnel et l’avait incité à renforcer la sécurité à son domicile et au bureau de Topeka. Contre-interrogé par Neill, le membre du Congrès a déclaré qu’il considérait certains propos de Neill comme des “discours ridicules”, mais a ajouté : “Je suis plus concentré sur les menaces de mort”.

Un juge d’instruction américain a déclaré dans une ordonnance d’août refusant de libérer Neill de sa garde à vue que Neill avait subi une blessure à la tête il y a quatre ou cinq ans “caractérisée par une fracture à la tête”. Neill a déclaré aux jurés jeudi qu’en 2018, “Dieu est venu à moi très directement”, sans donner plus de détails.

Mais le juge du procès a conclu le mois dernier que Neill était capable de suivre ce qui se passait au tribunal et d’aider ses avocats, ce qui le rendait mentalement apte à subir son procès. Elle a accédé à sa demande d’agir comme son propre avocat, à partir de mercredi.

Neill, un converti au judaïsme, a déclaré que sa relation spéciale avec Dieu provoque des événements naturels, notamment un ouragan et des incendies. Il a dit qu’il avait transmis des messages à LaTurner même s’il savait que cela entraînerait probablement des poursuites.

“J’essaie vraiment d’expliquer comment j’interagis avec Dieu, et c’est une explication difficile”, a déclaré Neill aux jurés lors de son témoignage. “Je m’excuse.”

John Hanna, l’Associated Press