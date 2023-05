Le jury déclare Trump coupable d’avoir abusé sexuellement, diffamé l’écrivain E. Jean Carroll et lui accorde 5 millions de dollars

Donald Trump a abusé sexuellement de l’écrivain de magazine E. Jean Carroll dans les années 1990, puis l’a diffamée en la qualifiant de menteuse, ont décidé mardi les jurés, infligeant à l’ancien président américain un revers juridique alors qu’il faisait campagne pour reprendre ses fonctions en 2024.

Le jury de neuf membres du tribunal fédéral de Manhattan a rejeté le refus de Trump d’avoir agressé Carroll et a statué en sa faveur. Pour le déclarer responsable, le jury de six hommes et trois femmes devait rendre un verdict unanime.

Le jury a délibéré pendant un peu moins de trois heures.

Carroll, 79 ans, a témoigné lors du procès civil que Trump, 76 ans, l’avait violée dans le vestiaire d’un grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, puis avait nui à sa réputation en écrivant dans un article d’octobre 2022 sur sa plateforme Truth Social qu’elle les affirmations étaient une « escroquerie complète », « un canular » et « un mensonge ».

Président de 2017 à 2021, Trump est le favori des sondages d’opinion pour l’investiture présidentielle républicaine et a montré une capacité étonnante à surmonter les controverses qui pourraient couler d’autres politiciens.

Il semble peu probable, dans le climat politique polarisé de l’Amérique, que le verdict civil ait un impact sur les principaux partisans de Trump, qui considèrent ses déboires juridiques comme faisant partie d’un effort concerté des opposants pour le saper.

« Les gens qui sont anti-Trump vont rester comme ça, le noyau des électeurs pro-Trump ne va pas changer, et ceux qui sont ambivalents, je ne pense tout simplement pas, vont être émus par ce genre de choses », a déclaré Charlie Gerow, un stratège républicain en Pennsylvanie.

Tout impact négatif sera probablement faible et limité aux femmes des banlieues et aux républicains modérés, a-t-il déclaré.

Les jurés ont été chargés de décider si Trump a violé, abusé sexuellement ou touché de force Carroll, chacun d’entre eux satisfaisant sa demande de batterie. On leur a demandé séparément si Trump avait diffamé Carroll.

Parce que c’était un affaire civile, Trump ne fait face à aucune conséquence pénale. Carroll demandait des dommages-intérêts non spécifiés.

L’équipe juridique de Trump a choisi de ne pas présenter de défense, pariant que les jurés découvriraient que Carroll n’avait pas réussi à présenter un argument convaincant.

Trump avait déclaré que Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle et démocrate enregistrée, avait inventé les allégations pour tenter d’augmenter les ventes de ses mémoires de 2019 et de le blesser politiquement.

Parce que l’affaire était devant un tribunal civil, Carroll devait établir son allégation de viol par « une prépondérance de la preuve » – ​​ce qui signifie plus probable qu’improbable – plutôt que la norme plus élevée utilisée dans les affaires pénales de « preuve hors de tout doute raisonnable ». Carroll a dû montrer « des preuves claires et convaincantes » pour prouver sa plainte en diffamation.

Le procès a comporté le témoignage de deux femmes qui ont déclaré que Trump les avait agressées sexuellement il y a des décennies.

L’ancienne journaliste du magazine People, Natasha Stoynoff, a déclaré aux jurés que Trump l’avait coincée dans son club Mar-a-Lago en Floride en 2005 et l’avait embrassée de force pendant « quelques minutes » jusqu’à ce qu’un majordome interrompe l’agression présumée. Une autre femme, Jessica Leeds, a témoigné que Trump l’avait embrassée, pelotée et mis sa main sous sa jupe lors d’un vol en 1979.

Les jurés ont également entendu des extraits d’une vidéo « Access Hollywood » de 2005 dans laquelle Trump dit que les femmes le laissent « les attraper par la chatte ».

« Historiquement, c’est vrai, avec des stars … si vous regardez le dernier million d’années », a déclaré Trump dans une déposition vidéo d’octobre 2022 diffusée au tribunal. Il a nié à plusieurs reprises les allégations d’inconduite sexuelle.

L’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, a déclaré aux jurés lors des plaidoiries lundi que la vidéo de 2005 était la preuve que Trump avait agressé Carroll et d’autres femmes.

Le procès fédéral, présidé par le juge de district américain Lewis Kaplan, qui n’est pas lié à l’avocat de Carroll, a commencé le 25 avril. Citant le caractère unique d’une affaire civile contre un ancien président, le juge a décidé que les noms, adresses et lieux de travail des jurés seraient conservés secret.

Carroll a déclaré qu’elle avait croisé Trump chez Bergdorf alors qu’il achetait un cadeau pour une autre femme. Carroll a déclaré qu’elle avait accepté d’aider Trump à choisir un cadeau et les deux ont regardé la lingerie avant qu’il ne l’entraîne dans une cabine d’essayage, ne lui claque la tête contre un mur et ne la viole. Carroll a témoigné qu’elle ne se souvenait pas de la date ou de l’année précise du viol présumé.

Carroll a été confrontée à des questions de l’équipe juridique de Trump attaquant la plausibilité de son récit, notamment pourquoi elle n’avait jamais signalé l’affaire à la police ou crié lors de l’incident présumé.

Deux des amis de Carroll ont déclaré qu’elle leur avait parlé du viol présumé à l’époque, mais leur avait juré de garder le secret parce qu’elle craignait que Trump n’utilise sa renommée et sa richesse pour exercer des représailles contre elle si elle se manifestait.

Carroll a déclaré aux jurés qu’elle avait décidé de rompre son silence en 2017 après que des allégations de viol contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein aient incité des dizaines de femmes à présenter des récits de violences sexuelles par des hommes puissants. Elle a rendu public son compte alors que Trump était encore président.

Elle a déclaré que les dénégations publiques de Trump avaient détruit sa carrière et déclenché une campagne de harcèlement en ligne vicieux par ses partisans, notamment divers messages menaçants et publications sur les réseaux sociaux.

Alors que Trump n’a pas témoigné au procès, une vidéo agrafe de la déposition d’octobre 2022 le montrait confondant Carroll avec l’une de ses anciennes épouses sur une photo en noir et blanc parmi plusieurs personnes lors d’un événement.

« C’est Marla », a déclaré Trump dans la déposition, faisant référence à sa deuxième épouse Marla Maples. Auparavant, Trump avait déclaré qu’il ne pouvait pas avoir violé Carroll parce qu’elle n’était pas «son type».

Trump a cité le procès Carroll dans les e-mails de collecte de fonds de campagne comme preuve de ce qu’il décrit comme un complot démocrate visant à lui nuire politiquement.

Son sondage s’est amélioré après avoir été accusé à New York en mars d’avoir falsifié des documents commerciaux pour un paiement silencieux à une star du porno avant sa victoire à l’élection présidentielle de 2016.

Cet acte d’accusation, déposé devant le tribunal de l’État de New York, a fait de lui le premier président américain passé ou présent à être accusé au pénal. Trump a plaidé non coupable et a déclaré que les accusations étaient politiquement motivées.

L’absence de Trump au procès pour viol civil montre « qu’il l’a fait », déclare l’avocat de l’accusateur