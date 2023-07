Le jury déclare qu’Aretha Franklin sera trouvée dans des coussins de canapé valables

Un document manuscrit trouvé dans le coussin du canapé d’Aretha Franklin est un testament valide déterminant les souhaits de feu la reine de la soul, a découvert mardi un jury du Michigan.

Lorsque Franklin est décédée il y a cinq ans à l’âge de 76 ans, elle n’a laissé aucun testament formel, mais deux documents griffonnés à la main contenant une répartition égale des redevances entre trois de ses fils ont été découverts plus tard dans sa maison de Detroit.

La décision du jury de six personnes joue en particulier en faveur de Kecalf Franklin et de ses enfants, qui vont maintenant hériter de la résidence principale de la chanteuse, un manoir dans une banlieue aisée de Detroit, et de ses voitures.

Personne notoirement privée, lorsque Franklin est décédée il y a cinq ans à l'âge de 76 ans, elle n'a laissé aucun testament formel – mais des documents griffonnés à la main découverts plus tard dans sa maison de Detroit ont alimenté un différend entre ses quatre fils pendant des années.

Les journaux difficiles à lire semblent distribuer des actifs, notamment des biens immobiliers, des bijoux, des fourrures, de l’équipement stéréo et des redevances musicales aux membres de sa famille.

L’un, daté de 2010, a été découvert dans une armoire verrouillée. Une autre, datée de quatre ans plus tard, a été retrouvée sous les coussins.

Deux de ses fils, Edward et Kecalf Franklin, ont préféré le journal de 2014. Un autre, Ted White Jr., affirme que le document de 2010 au cabinet est plus légitime.

Les deux testaments semblaient montrer une répartition égale des redevances entre ces trois fils.

Le New York Times a déclaré que Clarence Franklin, le premier-né du chanteur, souffrait d’une maladie mentale et vivait sous un tuteur nommé par le tribunal, et que ses frères avaient accepté de le soutenir.

La décision du jury de six personnes joue en particulier en faveur de Kecalf et de ses enfants, qui vont maintenant hériter de la résidence principale du chanteur, un manoir dans une banlieue aisée de Detroit. Ils héritent également de ses voitures.

Le procès s’est concentré sur une signature sur le document de 2014, qui disait « A. Franklin » et incluait un smiley dans la première initiale, ce qui, selon Kecalf, était « caractéristique » de l’écriture de sa mère.

Le jury a rendu sa décision après avoir délibéré pendant environ une heure pour clore le procès rapide de deux jours.

Pendant des années, les gestionnaires immobiliers de Franklin ont réglé des dettes et remboursé des impôts, tout en générant des redevances sur la musique et la propriété intellectuelle.

La mort de Franklin à Détroit a mis fin à une brillante carrière de six décennies qui s’étendait sur le gospel, le R&B, le jazz, le blues et même la musique classique.

Elle est décédée d’un cancer du pancréas le 16 août 2018.