Le jury déclare l’homme non coupable de coups et blessures à l’intérieur d’un cinéma où était projeté un film religieux

Un verdict de culpabilité. Un acquittement. Eh bien, en quelque sorte.

Les jurés ont condamné jeudi un homme pour une fusillade survenue dans une communauté résidentielle il y a plusieurs années.

Le lendemain, les jurés ont déclaré qu’un homme était innocent dans une affaire impliquant une mêlée signalée dans une salle de cinéma d’Ocala. Mais il l’a également reconnu coupable d’avoir résisté à son arrestation lors du même incident.

Voici un récit de ce qui s’est passé au tribunal ces jours-là :

État c. Jihad Kiran Elvy

À propos du cas : Au cours de l’été 2021, ont déclaré des policiers, Elvy a blessé par balle un jeune homme dans un complexe d’appartements situé au sud-ouest de la 27e avenue.

Un officier du K-9 a trouvé Elvy non loin du complexe d’appartements. Elvy a nié avoir tiré sur la victime et a déclaré à un détective qu’il rendait visite à sa petite amie au complexe. Il a déclaré qu’il fumait dehors lorsqu’il a entendu des coups de feu et qu’il s’est enfui.

Juge: Juge de circuit Anthony Tatti.

Avocats : Les procureurs adjoints Sasha Kidney et Shanae Pickens, ainsi que l’avocat de la défense Jack Maro.

Des charges: coups et blessures aggravés avec une arme à feu, possession d’une arme à feu par un criminel reconnu coupable et possession d’une arme à feu sans numéro de série.

Procès: La procédure a débuté le 27 septembre et les plaidoiries finales des deux parties ont eu lieu le 28 septembre.

Verdict: Coupable

Phrase: Elvy sera condamné à une date ultérieure. Il risque la prison à vie. Il est également en probation pour une infraction liée aux armes à feu.

État c.Armando Moreno

Procès: Essai d’une journée le 29 septembre.

Juge: Juge de circuit Lisa Herndon.

Avocats : Les avocats de la défense Ivonne Alecia Antonian et Mark O’Brien et les procureurs adjoints Jorge Alberto Jaramillo Jr. et Marissa Meyer. Antonian et Jaramillo étaient les principaux avocats.

Des charges: Batterie, deuxième infraction sur une personne de 65 ans ou plus ; coups et blessures, infraction antérieure; et résister à un officier sans violence.

À propos du cas : Plus tôt cette année, un mari, sa femme et leur fille regardaient un film religieux au Théâtre épique in Ocala lorsque Moreno a commencé à provoquer des troubles. Les clients, y compris la famille, ont dit à Moreno de se taire.

Moreno, selon un procès intenté plus tard par les victimes contre la compagnie de théâtre, a frappé son mari au visage. Moreno s’est battu avec l’homme et sa fille, qui tentaient d’empêcher Moreno de quitter le bâtiment, puisque les forces de l’ordre avaient été appelées sur place, indique le procès.

Le procès est géré par Morgan & Morgan. Aucune personne du cabinet n’a pu être contactée pour commenter l’état de la poursuite. Lors du procès, la famille a refusé de commenter le procès auprès d’un journaliste de Star-Banner.

Au procès : Antonian a fait valoir que Moreno avait été touché en premier et s’est donc défendu. Mais Dean Kettner et sa fille Catie ont réfuté cette affirmation. Ils ont dit que Moreno avait attaqué en premier.

L’altercation a commencé, a déclaré le procureur, parce que les clients de la salle de cinéma ont demandé à plusieurs reprises à Moreno de se taire et il a refusé. Une femme a signalé l’affaire à un responsable.

Le directeur est venu sur place, mais est reparti alors qu’il n’avait apparemment entendu aucun bruit. Des témoins ont déclaré que Moreno, qui parlait et riait bruyamment sur son téléphone, avait recommencé à perturber le film une fois le manager parti.

Cathy Kettner est retournée chercher le manager. Lorsqu’elle est partie, sa fille, suivie de son mari, s’est rendue là où Moreno était assis. De cette façon, lorsque Cathy Kettner reviendrait avec le directeur, ils pourraient indiquer l’emplacement de Moreno, selon le témoignage fourni au tribunal.

Jaramillo a déclaré que Dean Kettner se tenait près de Moreno et que Moreno s’est précipité de son siège et a frappé l’homme au visage. La fille de l’homme est intervenue, ce qui a aggravé la confrontation.

Dean Kettner, 68 ans, policier à la retraite de Minneapolis, a témoigné au procès. Il a dit qu’il avait dit à Moreno de se taire. Il a dit qu’il avait été frappé par Moreno.

Kettner a déclaré que le coup de poing l’avait étourdi et lui avait fait tomber ses lunettes. Il a dit qu’il s’était accroché à Moreno pour se stabiliser et l’empêcher de quitter le théâtre. Kettner a déclaré avoir reçu sept points de suture pour refermer une lacération au visage.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était allé avec sa fille, Kettner a répondu parce qu’il voulait la protéger. Il a déclaré qu’il avait seulement levé les mains pour se protéger du coup imminent.

L’accusation a montré des vidéos d’une partie de l’altercation à l’intérieur de la salle de cinéma et de Moreno avec des policiers d’Ocala. Aucune vidéo ne montre comment et quand l’altercation a commencé, car aucune caméra de surveillance n’était stationnée à l’intérieur du théâtre où l’incident s’est produit.

Lorsqu’un policier a ensuite interrogé Moreno, il a déclaré qu’il avait été « attaqué » et « jeté dans les escaliers ». À un moment donné, a-t-il déclaré, il a été grièvement blessé avec de multiples fractures, notamment le dos, les jambes et les bras.

Une fois que les policiers ont terminé leur enquête, Moreno a été arrêté et emmené à la prison du comté. Là, il a refusé d’entrer dans l’établissement en raison de ses blessures, selon une vidéo montrée au jury.

Arguments finaux : Le procureur Jaramillo a déclaré que Moreno était « bruyant, bruyant et perturbateur », même si les clients lui ont demandé à plusieurs reprises de se taire. Il a déclaré que ni Dean Kettner ni sa fille « ne représentaient une menace pour lui », faisant référence à Moreno.

Il a déclaré que la défense ne pouvait pas gagner sur deux tableaux : d’un côté, a déclaré Jaramillo, Moreno a déclaré qu’il n’avait jamais frappé l’homme. Mais d’un autre côté, Moreno a soutenu que s’il avait frappé l’homme, il l’avait fait en état de légitime défense.

Le procureur a déclaré que Moreno marchait et bougeait bien jusqu’à ce qu’on lui demande s’il avait des blessures.

L’avocat de la défense Antonian a déclaré que son client se défendait parce que deux personnes l’avaient approché dans une salle de cinéma sombre. Elle admet que Moreno était impoli et bruyant, mais a déclaré que Cathy Kettner était la seule à avoir agi de manière responsable en recherchant un manager.

Elle a déclaré que le mari et la fille de Kettner avaient décidé de gérer eux-mêmes la situation et avaient agi avec ce qu’elle a appelé « un complexe de héros ».

Antonian a déclaré que Moreno n’avait aucun os cassé. Mais elle a également noté que ses blessures n’étaient peut-être pas visibles ou que la douleur qu’il ressentait aurait pu survenir plus tard.

Verdict: Non coupable des accusations de coups et blessures mais coupable d’avoir résisté sans violence.

Moreno a été placé en détention provisoire à la prison du comté car, au moment de son arrestation plus tôt cette année, il était en probation pour de nombreuses infractions, notamment vol qualifié, cambriolage et coups et blessures. Les archives de l’État montrent que sa probation se termine en mai 2025. Il a déjà été condamné au pénal, selon les archives judiciaires.

Avocats avant le prononcé de la peine : Antonian a déclaré que son client avait violé les probations de Miami et qu’il serait donc renvoyé à Miami pour répondre à ces accusations, indépendamment de ce qui se passe dans le comté de Marion. Elle a demandé au juge de condamner Moreno à une peine de prison et a noté qu’il s’était conformé à la prison.

Jaramillo a donné au tribunal les antécédents criminels de Moreno.

Phrase: Le juge a condamné Moreno à 364 jours de prison dans le comté, avec 181 jours de crédit pour le temps déjà purgé.

