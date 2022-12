Le jury déclare les entreprises Trump coupables d’accusations criminelles

Deux des sociétés de l’ancien président ont été condamnées à New York pour fraude fiscale

Les procureurs de New York ont ​​​​obtenu une condamnation pénale contre deux des sociétés de l’ancien président Donald Trump pour fraude, convainquant les jurés qu’ils complotaient pour aider les hauts dirigeants à esquiver les impôts en présentant une partie de leur rémunération sous forme d’avantages non officiels.

Le jury de la Cour suprême du comté de New York a rendu son verdict mardi à Manhattan, déclarant Trump Corp. et Trump Payroll Corp. coupables de 17 accusations criminelles combinées. Les entreprises risquent jusqu’à 1,6 million de dollars d’amendes pénales.

L’ancien président n’a pas été inculpé dans cette affaire et n’a pas assisté au procès. L’un de ses avocats, Susan Necheles, a déclaré que les preuves montraient que Trump n’était pas impliqué dans les actions en question.

Le dirigeant de longue date de la Trump Organization, Allen Weisselberg, était le seul individu à avoir été inculpé dans le cadre du stratagème fiscal. L’ancien directeur financier de 75 ans a plaidé coupable en août en vertu d’un accord avec les procureurs qui lui a épargné une peine de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans s’il avait été reconnu coupable lors du procès. Il devra plutôt purger seulement 100 jours après avoir accepté de témoigner contre les deux sociétés inculpées.

Le commandant en second de Weisselberg, Jeffrey McConney, a également témoigné après avoir obtenu l’immunité de poursuites. Il a admis avoir suivi les instructions de Weisselberg pour organiser la paperasserie qui a permis au directeur financier et à d’autres cadres d’échapper au paiement de certaines des taxes qu’ils devraient autrement.

Il s’agissait de milliers de dollars en compensation non monétaire, tels que des appartements et des voitures payés par l’entreprise, que les dirigeants n’ont pas déclarés dans leurs déclarations de revenus. Les procureurs ont affirmé, sans preuve, que Trump avait sanctionné la tactique parce qu’elle rendait les meilleurs employés heureux et réduisait les coûts d’indemnisation.

“Le verdict de culpabilité d’aujourd’hui contre l’organisation Trump montre que nous tiendrons les individus et les organisations responsables lorsqu’ils violent nos lois pour se remplir les poches”, a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James.

L’organisation Trump fera appel du verdict de mardi, a déclaré l’avocat de la défense Alan Futerfas aux journalistes. L’appel peut contester les instructions au jury sur la question de savoir si les impôts ont été évités sur “pour le compte de” les sociétés Trump.

La défense a fait valoir que Weisselberg avait évité les impôts pour son propre bénéfice et avait été contraint de témoigner contre les entreprises parce que les procureurs l’avaient “par les b * lls.” L’équipe Trump a également appelé l’affaire “à motivation politique” disant que de telles allégations sont « toujours résolu dans un contexte civil », plutôt que d’être poursuivi au pénal.