L’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré par un jury mardi pour son rôle dans le meurtre de George Floyd en mai dernier devant un dépanneur local.

La mort de Floyd et la vidéo qui montrait Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant environ neuf minutes, sont devenues un catalyseur pour le mouvement de justice raciale et sociale du monde du sport l’été dernier.

Un jury de six jurés blancs, quatre noirs et deux jurés multiraciaux a délibéré neuf heures sur deux jours – cinq heures lundi; quatre heures mardi – avant de rendre un verdict. ABCNews.com a une couverture complète de la décision.

Chauvin risque une peine maximale de 40 ans pour la condamnation pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, une peine de 25 ans pour meurtre au troisième degré et une peine de 10 ans pour homicide involontaire coupable au deuxième degré. La caution de Chauvin a été immédiatement révoquée et sa condamnation sera dans huit semaines.

« Il y a un an, George Floyd a été assassiné, provoquant une douleur et un traumatisme inimaginables pour sa famille, la communauté de Minneapolis et les communautés à travers le pays », ont déclaré mardi les Minnesota Timberwolves de la NBA et le Minnesota Lynx de la WNBA dans un communiqué conjoint. «Nos pensées les plus profondes vont à la famille Floyd depuis cette tragédie injuste. Tout au long de notre histoire, les inégalités raciales et sociales ont été enracinées dans notre société.

« Nous espérons que la décision d’aujourd’hui constituera un pas en avant, mais elle ne soulagera pas la douleur physique et émotionnelle qui persiste dans un environnement où le racisme systémique existe. »

La mort de Floyd a conduit à des manifestations dans tout le pays et a incité les athlètes du monde du sport à dénoncer l’injustice sociale et raciale. L’ancien joueur de la NBA Stephen Jackson s’est rendu au Minnesota la semaine où Floyd est mort et a dit « Je suis blessé, je suis en colère, mais je n’ai pas peur » dans un discours émouvant aux côtés de ses collègues joueurs de la NBA Karl-Anthony Towns et Josh Okogie. Jaylen Brown des Boston Celtics a conduit 15 heures pour marcher lors d’une manifestation à Atlanta.

Les joueurs de la NBA et de la WNBA se sont exprimés fréquemment, et les deux ligues ont repris leurs saisons avec « Black Lives Matter » peint sur le terrain. « Par le biais de manifestations pacifiques, nous devons exiger un leadership fort à tous les niveaux qui s’engage également à parvenir à une véritable justice sociale », a déclaré la Women’s National Basketball Players Association dans un communiqué la semaine du décès de Floyd.

Alors que la nouvelle de la mort de Floyd se répandait, LeBron James a posté un message Twitter avec une photo de Floyd à côté d’une image de Colin Kaepernick et a écrit « Comprenez-vous MAINTENANT !! ?? !! ?? » Magic Johnson a tweeté « Combien de fois devons-nous voir des hommes noirs tués à la télévision nationale? » L’entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, a tweeté « C’est un meurtre. Dégoûtant. Sérieusement, qu’est-ce qui ne va pas avec les États-Unis ???? »

La NBA et la National Basketball Players Association a publié une déclaration commune Mardi, en déclarant « nous sommes heureux que justice semble avoir été rendue » mais ajoutant également qu ‘ »il y a beaucoup de travail à faire ». La WNBA a déclaré que le verdict était «un pas vers la justice».

Un groupe de joueurs de la NFL, dont Patrick Mahomes, est apparu dans une vidéo Twitter qui a commencé par « Cela fait 10 jours que George Floyd a été brutalement assassiné. Combien de fois devons-nous vous demander d’écouter vos joueurs? Que faudra-t-il? Pour l’un de nous d’être assassiné par la brutalité policière? » et demandant « Et si j’étais George Floyd? »

Lorsque la saison de la NFL s’est ouverte en septembre, les Vikings du Minnesota ont honoré la famille de Floyd lors de leur match d’ouverture avec un moment de silence et de faire taire la signature de l’équipe, Gjallarhorn en son honneur. La ligue a demandé à chaque équipe de jouer à « Lift Every Voice And Sing », souvent appelé l’hymne national noir, avant l’ouverture de la saison, et les joueurs portaient le nom de Floyd, Breonna Taylor et d’autres hommes et femmes noirs tués par la police au dos de leurs casques. .

La joueuse de tennis Naomi Osaka portait les noms des Noirs tués par la police sur ses masques lors de ses sept matches à l’US Open. Quand un journaliste lui a demandé quel message elle voulait envoyer, elle a dit: « Eh bien, quel était le message que vous avez reçu était plutôt la question. J’ai l’impression que le but est de faire parler les gens. »

L’Association des joueurs de la Ligue majeure de baseball a déclaré mardi qu’elle restait engagée « dans le difficile travail de guérison et de promotion de la cause des droits civils et de l’égalité de justice devant la loi ».

Floyd a été tué le 25 mai après que des policiers de Minneapolis aient répondu à un appel peu après 20 heures au sujet d’un possible faux dans une épicerie du coin. Floyd, affirmant qu’il était claustrophobe alors que les agents tentaient de le mettre dans une voiture de patrouille, s’est retrouvé menotté et face contre terre dans la rue.

Chauvin a utilisé son genou pour épingler le cou de Floyd alors que les spectateurs lui criaient d’arrêter. La vidéo de Bystander montre Floyd pleurer « Je ne peux pas respirer » plusieurs fois avant de devenir mou. Il a été déclaré mort dans un hôpital à 46 ans.

La police a d’abord publié une déclaration disant que Floyd était mort d’un «incident médical». La vidéo des témoins a été mise en ligne le lendemain et face aux protestations croissantes à Minneapolis et dans tout le pays, la police a déclaré que le FBI enquêterait. Chauvin et trois autres officiers ont finalement été licenciés alors que le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a appelé à des accusations criminelles contre Chauvin.

Chauvin, 45 ans et vétéran de 19 ans de la police de Minneapolis, a été arrêté le 29 mai et accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable. Les accusations ont ensuite été revalorisées en meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Alors que les manifestations à Minneapolis et dans tout le pays s’intensifiaient, le médecin légiste du comté a statué le 1er juin que le cœur de Floyd s’était arrêté alors que la police le retenait et lui comprimait le cou, notant que Floyd avait un problème de santé sous-jacent et énumérant l’utilisation de fentanyl et de méthamphétamine comme « d’autres conditions importantes ».

Au procès, les procureurs ont soutenu que Chauvin était responsable de la mort de Floyd en gardant un genou sur son cou. La défense a soutenu qu’il était décédé à cause de drogues dans son système et de problèmes de santé préexistants.

Trois autres policiers ont également été arrêtés et seront jugés ensemble cet été.