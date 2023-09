Le jury déclare Damian Bradford coupable de tous les chefs d’accusation pour la fusillade en 2022 d’un soldat de l’État de l’Autorité palestinienne

BEAVER – Un homme de la région qui avait déjà été impliqué dans un complot de meurtre contre rémunération il y a près de 20 ans a été reconnu coupable cette semaine par un jury du comté de Beaver pour tentative d’homicide lors de la fusillade contre un policier de l’État dans un dépanneur d’Aliquippa en juillet. 2022.

Selon le bureau du procureur du comté de Beaver, le jury a rendu lundi soir un verdict de culpabilité sur tous les chefs d’accusation contre Damian Bradford, 42 ans. Bradford a été arrêté le 29 juillet 2022, après que la police a déclaré qu’il avait déclenché une violente altercation avec un policier au Franklin Mini Mart qui s’est terminée par le fait que Bradford a tiré sur le policier « dans les membres inférieurs » pendant la lutte.

Incident d’Aliquippa : La police inculpe Damian Bradford pour avoir tiré sur un policier de l’État à Aliquippa

« Le jury a délibéré pendant six heures », a déclaré le procureur du comté de Beaver, David Lozier. « Nous apprécions leur dévouement et leur intention claire d’accorder à cette affaire toute l’attention qu’elle mérite. »

Bradford avait déjà été en prison pendant environ 15 ans après avoir plaidé coupable du meurtre du Dr Gulam Moonda sur l’Ohio Turnpike en mai 2005. Cette affaire a attiré l’attention des médias internationaux après qu’il a été révélé que l’épouse de Moonda, Donna J. Moonda, avait comploté avec Bradford pour tuer l’éminent médecin du comté de Mercer pour une part de la succession de Moonda. En échange de son témoignage contre Moonda, Bradford a plaidé coupable à des charges réduites et a été condamné à plus de 17 ans de prison fédérale.

Dans les rapports de police sur le dernier incident, les agents ont déclaré que Bradford se trouvait à l’extérieur du magasin de Franklin Avenue lorsqu’il a commencé à menacer un groupe à l’extérieur du magasin. La police a répondu, ce qui a incité Bradford à fuir à l’intérieur du magasin pour échapper à son arrestation. À ce stade, une lutte s’est ensuivie avec l’un des soldats qui ont répondu, ce qui a amené Bradford à tirer avec son arme et à frapper la jambe de l’officier.

Peu de temps après avoir tiré avec l’arme à feu, l’autre officier qui a répondu et des membres de la communauté d’Aliquippa ont travaillé pour maîtriser Bradford et placer l’homme menotté. Les membres de la communauté ont également aidé le policier blessé en lui appliquant des garrots pour arrêter le saignement du policier.

« Nous souhaitons tous remercier les bons citoyens d’Aliquippa qui se sont manifestés cette nuit du 29 juillet 2022, ont prodigué les premiers soins au soldat Schooley et ont aidé le soldat Palmer à arrêter M. Bradford après un combat acharné », a déclaré Lozier.

En plus de tentative d’homicide, Bradford a été accusé de voies de fait graves, de possession interdite d’une arme à feu, de possession sans permis d’une arme à feu, d’agression contre un agent des forces de l’ordre et de tentative de désarmement d’un agent des forces de l’ordre. Il a également fait face à cinq chefs d’accusation de délit de mise en danger par imprudence et à un autre chef d’accusation de délit pour avoir résisté à son arrestation.

Bradford devrait être condamné fin novembre.

Cet article a été initialement publié dans le Beaver County Times : Un homme d’Aliquippa reconnu coupable de tous les chefs d’accusation pour avoir tiré sur un policier de l’État