Le jury décide que le document trouvé dans le canapé d’Aretha Franklin est un testament valide

Un document écrit à la main par la chanteuse Aretha Franklin et trouvé dans son canapé après sa mort en 2018 est un testament valide du Michigan, a déclaré mardi un jury, un tournant critique dans un différend qui a monté ses fils l’un contre l’autre.

C’est une victoire pour Kecalf Franklin et Edward Franklin, dont les avocats avaient fait valoir que les documents datés de 2014 devraient remplacer un testament de 2010 qui a été découvert à peu près au même moment dans une armoire verrouillée au domicile de la reine de la soul dans la banlieue de Detroit.

Le jury a délibéré moins d’une heure après un bref procès qui a débuté lundi. Après la lecture du verdict, les petits-enfants d’Aretha Franklin se sont avancés du premier rang pour embrasser Kecalf et Edward.

« Je suis très, très heureux. Je voulais juste que les souhaits de ma mère soient respectés », a déclaré Kecalf Franklin. « Nous voulons juste expirer en ce moment. Cela a été cinq longues années pour ma famille, mes enfants. »

Aretha Franklin n’a pas laissé de testament formel et dactylographié lorsqu’elle est décédée il y a cinq ans à l’âge de 76 ans. Mais les deux documents, avec des gribouillis et des passages difficiles à déchiffrer, sont soudainement apparus en 2019 lorsqu’une nièce a parcouru la maison à la recherche de documents.

Dans leurs plaidoiries finales, les avocats de deux des fils de Franklin ont déclaré qu’il n’y avait rien d’important sur le plan juridique à trouver les papiers manuscrits dans un cahier dans son canapé. C’est « sans conséquence. … Vous pouvez prendre votre testament et le laisser sur le comptoir de la cuisine. C’est toujours votre testament », a déclaré Charles McKelvie avant que le jury ne commence les délibérations.

Franklin se produit sur scène à la cathédrale Saint-Jean-le-Divin le 7 novembre 2017 à New York. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Kecalf et Edward ont fait équipe contre le frère Ted White II, qui a favorisé le testament de 2010. L’avocat de White, Kurt Olson, a noté que le testament de 2010 était sous clé. Il a dit que c’est beaucoup plus important que des papiers trouvés dans un canapé.

Les gestionnaires immobiliers de Franklin ont payé des factures, réglé des millions de dettes fiscales et généré des revenus grâce aux redevances musicales et à d’autres propriétés intellectuelles.

Le différend testamentaire, cependant, a été une affaire inachevée. Il existe des différences entre les versions 2010 et 2014, bien qu’elles semblent toutes deux indiquer que les quatre fils de Franklin partageraient les revenus de la musique et des droits d’auteur.

Mais en vertu du testament de 2014, Kecalf Franklin et ses petits-enfants obtiendraient la maison principale de sa mère à Bloomfield Hills, qui était évaluée à 1,1 million de dollars US à sa mort mais qui vaut beaucoup plus aujourd’hui. Les plus âgés diront que Kecalf, 53 ans, et Edward Franklin, 64 ans, « doivent suivre des cours de commerce et obtenir un certificat ou un diplôme » pour bénéficier de la succession. Cette disposition ne figure pas dans la version 2014.

White, qui jouait de la guitare avec Aretha Franklin, a témoigné contre le testament de 2014, affirmant que sa mère obtiendrait généralement des documents importants « de manière conventionnelle et légale » et avec l’aide d’un avocat.

Franklin a été une star mondiale pendant des décennies, surtout connue pour ses tubes comme Réfléchissez, je dis une petite prière et Respect.