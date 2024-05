Le jury de Trump a demandé à réentendre l’instruction du juge sur la « métaphore de la pluie » – voici ce que cela pourrait signifier

Les jurés du procès secret de Trump ont demandé au juge de relire ses instructions sur la « métaphore de la pluie ».

Les jurés semblaient vouloir obtenir des éclaircissements sur la manière d’évaluer les intentions de Trump dans ce stratagème d’argent secret.

Le jury a déclaré Trump coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux liés à Stormy Daniels.

Le jury en Le procès criminel de l’ancien président Donald Trump avait une demande précise avant d’entamer les délibérations jeudi, au cours desquelles ils ont finalement retrouvé l’ancien président coupable sur tous les points.

Le jury avait demandé à réentendre ce qu’il avait décrit dans une note comme l’instruction de la « métaphore de la pluie » du juge.

Il informe les jurés qu’ils peuvent déduire qu’il pleut – en voyant le parapluie mouillé de quelqu’un, par exemple – même s’ils ne voient pas la pluie eux-mêmes.

La demande suggérée ils pesaient l’intention de Trumpce qui ne peut être que déduit et non prouvé.

À la fin de la journée, le jury avait déclaré Trump coupable des 34 chefs d’accusation criminels liés à un paiement discret d’argent versé à une star du porno.

La métaphore de la pluie est souvent utilisée par les juges dans les instructions au jury.

Il indique aux jurés qu’ils peuvent déduire certains faits des circonstances environnantes en utilisant leur bon sens.

« Supposons que vous vous couchez un soir quand il ne pleut pas et que lorsque vous vous réveillez le matin, vous regardez par la fenêtre », a déclaré le juge. Juge Juan Merchan de la Cour suprême de New Yorka déclaré aux jurés, en lisant les instructions du jury qu’il a données mercredi.

« Vous ne voyez pas de pluie, mais vous voyez que la rue et le trottoir sont mouillés et que les gens portent des imperméables et des parapluies », a déclaré Merchan aux jurés.

« Dans ces circonstances, il peut être raisonnable de déduire, c’est-à-dire de conclure, qu’il a plu pendant la nuit », a déclaré le juge.

« En d’autres termes, le fait qu’il ait plu pendant que vous dormiez est une déduction qui pourrait être tirée des faits avérés de la présence de l’eau dans la rue et sur le trottoir, et des gens en imperméables et portant des parapluies », a-t-il ajouté.

Les jurés sont très attentifs

Les jurés étaient visiblement engagés en écoutant.

Le juré trois, un jeune avocat d’affaires, et le juré cinq, un professeur d’une école à charte, se sont tous penchés en avant sur leur siège au premier rang de la tribune du jury pendant que Merchan lisait.

Le juré quatre, un jeune ingénieur de sécurité assis entre eux, a pris des notes.

Le juré sept, un avocat d’âge moyen, a également pris des notes. Il a déclaré lors de la sélection du jury : « Je suis un avocat plaidant, donc je prends la loi au sérieux, et je prends les instructions du juge très au sérieux. »

Tandis que le juge expliquait comment déduire l’intention de Trump « au-delà de tout doute raisonnable », l’ingénieur, l’avocat et l’enseignant griffonnaient longuement sur leurs blocs-notes blancs.

Pendant ce temps, la jurée 12, physiothérapeute, portait sa main à son menton comme si elle se concentrait pendant la récitation de la métaphore de la pluie.

Le juré 10 a commencé à prendre des notes pendant que le juge expliquait comment Trump aurait pu violer les lois sur le financement des campagnes électorales – ce qui pourrait être un moyen de le déclarer coupable des accusations de falsification commerciale.

Pourquoi l’intention est importante

Les jurés ont examiné 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux dans le cadre d’un stratagème visant à dissimuler un paiement secret à la star du porno Stormy Daniels avant l’élection présidentielle de 2016. Ils ont délibéré pendant 4 heures et demie mercredi.

Mercredi après-midi, ils ont demandé au juge de relire environ une demi-heure de témoignage. La demande ont suggéré qu’ils avaient plongé profondément dans les détails de l’allégation selon laquelle il y avait un complot pour influencer les élections de 2016 en gardant Daniels silencieuse sur une liaison qu’elle dit avoir eue avec Trump.

Ils ont demandé la métaphore de la pluie, plus précisément jeudi matin.

Trump s’entretient avec la presse dans le couloir à l’extérieur de la salle d’audience.MARK PETERSON/PISCINE/AFP via Getty Images

Trump, âgé de 77 ans, n’utilise pas de courrier électronique ni n’envoie de SMS.

Il n’y a aucune preuve qu’il ait jamais tapé une note disant quelque chose comme : « Je vais falsifier les documents de paiements à mon avocat Michael Cohen afin de violer l’article 17-152 de la loi électorale de New York, violant également le financement de la campagne. et les lois fiscales en cours de route. »

Ainsi, pour déclarer Trump coupable, les jurés devaient déduire son rôle dans le stratagème d’argent secret sur la base des témoignages et des documents de l’affaire qui l’entourait.

La demande du jury de jeudi matin a peut-être montré qu’à ce moment-là, les jurés n’étaient pas encore d’accord sur la question de savoir si Trump avait l’intention de dissimuler un autre crime lorsqu’il a provoqué la falsification des dossiers commerciaux.

Après que le juge eut fini de réciter les instructions au jury, deux des sténographes du tribunal ont relu des parties du témoignage. Ils ont joué le rôle des avocats qui interrogeaient et des témoins qui avaient précédemment comparu à la barre.

Un sténographe judiciaire d’âge moyen, portant des lunettes, était assis à la barre des témoins et jouait le rôle de l’ancien éditeur du National Enquirer, David Pecker, et de Michael Cohen, l’ancien avocat de Trump.

Les jurés ont également demandé s’ils pouvaient disposer d’un casque doté d’une prise jack 3,5 mm afin de pouvoir écouter les enregistrements audio inclus sur l’ordinateur portable des preuves qu’ils avaient avec eux dans la salle de délibération du jury.

Le juge a dit qu’ils le pouvaient – ​​et qu’il ajouterait également des haut-parleurs.

30 mai 2024 : Cette histoire a été mise à jour pour refléter que le jury a déclaré Trump coupable de tous les chefs d’accusation.

Correction : 30 mai 2024 — Une version antérieure de cette histoire indiquait de manière erronée la taille de la prise casque demandée par les jurés. Ils ont demandé une prise jack 3,5 mm et non une prise 35 mm.

Lire l’article original sur Interne du milieu des affaires