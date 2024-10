Le jury de police des Rapides vise Optimum après une mise à niveau qui met les clients en colère

Les jurés de la police paroissiale de Rapides, mécontents de la façon dont Optimum a géré une récente mise à niveau de son équipement, laissant de nombreux clients mécontents du nombre réduit de chaînes de télévision et des factures plus élevées, ont décidé lundi de voir s’ils pouvaient lancer un mouvement pour révoquer le permis d’État de l’entreprise.

Le juré Craig Smith a présenté une motion pour discuter et prendre des mesures contre Optimum, affirmant que le service de la société – anciennement Suddenlink – s’était un peu amélioré dans un passé récent « mais c’est tout simplement horrible » maintenant. Il a déclaré que les jurés avaient reçu des appels de clients mécontents au sujet du changement.

« Je pense que les gens se tournent vers nous, la paroisse, pour y remédier », a déclaré Smith, qui a déclaré être un client d’Optimum. « Ils nous ont donné ce décodeur câble… J’ai perdu la moitié de mes chaînes pour lesquelles je payais, mais ils ont dit que je n’étais pas censé les obtenir au départ. Je les recevais jusqu’à ce que je branche mon décodeur. «

Le juré Bubba Moreau est intervenu, qualifiant de mauvaise affaire le fait de ne pas informer les clients du changement au moins 60 ou 90 jours avant le changement. Le président du jury, Joe Bishop, a déclaré que l’ensemble du jury ressentait la même chose, même si les responsables d’Optimum se sont adressés au jury il y a environ un mois.

Bishop a déclaré qu’il était également un client d’Optimum, payant environ 260 $ par mois pour un forfait de base par câble et Internet. Il a déclaré qu’il disposait de plus de 90 chaînes, mais que ce nombre avait été considérablement réduit à moins d’une douzaine après avoir installé les décodeurs câble sur ses téléviseurs.

« Alors j’ai chargé tous mes cartons et je les leur ai ramenés », a-t-il déclaré. « Je ressemblais au Père Noël. »

Il a déclaré qu’il avait conservé l’Internet d’Optimum, mais qu’il était passé à YouTube TV pour pouvoir accéder aux chaînes locales.

Optimum dispose d’une franchise auprès du jury pour fournir des services dans la paroisse de Rapides, mais Bishop a déclaré qu’ils devaient aller « au-delà de cela et tendre la main à notre délégation d’État ». Il a déclaré qu’il aimerait voir l’État révoquer le permis d’Optimum d’opérer en Louisiane.

« Laissez-les prendre le relais et envisager de retirer leur permis à l’échelle de l’État auprès d’Optimum », a-t-il déclaré.

Le vice-président du jury, Sean McGlothlin, a demandé au conseiller juridique Greg Jones si la Commission de la fonction publique de Louisiane (PSC) devait être incluse dans cet effort. Il a répondu oui, tout en rappelant aux jurés qu’Optimum n’est pas un service public et n’est pas soumis aux réglementations de la CFP.

McGlothlin a déclaré qu’il voulait « jeter toute la pression sur eux autant que possible ». Smith a déclaré qu’il était temps de « lancer une sorte de processus ».

Bishop a déclaré qu’il considère Optimum comme un « service public illimité », car la télévision d’une personne n’a même pas besoin d’être allumée, mais elle continuera à recevoir une facture.

« Vous pourriez être à l’hôpital ou en vacances », a-t-il déclaré. « Ils vont toujours vous facturer. Personne n’est obligé de venir chez vous et de relever un compteur ou quoi que ce soit. Ils vous envoient simplement une facture tous les mois, que vous l’utilisiez ou non. Et pour qu’ils augmentent cela comme ça c’est honteux. »

Cet article a été initialement publié sur Alexandria Town Talk : « Honteux » : le jury de police des Rapides jette son dévolu sur le permis d’État d’Optimum