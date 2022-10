Le jury de Oath Keepers entend parler d’une énorme cache d’armes le 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Un membre des Oath Keepers qui s’est rendu à Washington avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain a témoigné mercredi au sujet d’une énorme cache d’armes que le groupe extrémiste d’extrême droite a cachées dans une chambre d’hôtel en Virginie.

Prenant la parole dans l’affaire de complot séditieux contre le fondateur de Oath Keepers Stewart Rhodes et quatre associés, Terry Cummings a montré aux jurés une arme à feu AR-15 et une boîte orange pour les munitions qu’il a contribué à la soi-disant force de réaction rapide que les Oath Keepers avaient organisée à l’hôtel à l’extérieur de Washington au cas où ils auraient besoin d’armes.

“Je n’avais pas vu autant d’armes au même endroit depuis que j’étais dans l’armée”, a déclaré Cummings, un vétéran qui a rejoint les Oath Keepers en Floride en 2020.

Les procureurs ont déclaré que des équipes de gardiens du serment gardaient l’arsenal d’armes à feu et étaient prêtes à les précipiter entre les mains d’extrémistes dans la capitale si nécessaire.

Les équipes présumées et la cache d’armes sont un élément central de l’affaire du ministère de la Justice contre Rhodes et quatre associés accusés de complot séditieux lors de l’attaque du 6 janvier. Les membres des Oath Keepers ont caché les armes à feu juste à l’extérieur des limites du district de Washington, compte tenu des lois plus strictes sur les armes à feu de la capitale.

Les autorités ont allégué que les équipes et le stock d’armes étaient conçus pour mettre rapidement des armes entre les mains des gardiens du serment si elles étaient nécessaires pour soutenir un complot visant à arrêter le transfert de pouvoir du républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Le témoignage de Cummings est intervenu au cours de la deuxième semaine du procès qui devrait durer plusieurs semaines. Les autres jugés sont Thomas Caldwell de Berryville, Virginie ; Kenneth Harrelson de Titusville, Floride ; Jessica Watkins de Woodstock, Ohio; et Kelly Meggs de Dunnellon, en Floride.

Les avocats de la défense n’ont pas nié l’existence des équipes de réaction rapide mais ont noté qu’elles n’avaient jamais été déployées le 6 janvier. Ils ont accusé les procureurs de les avoir faussement présentés comme une force d’invasion.

Les avocats de la défense ont déclaré que les gardiens du serment mettaient souvent en place des forces de réaction rapide pour les événements, mais insistent sur le fait qu’il s’agissait de forces défensives uniquement destinées à être utilisées pour se protéger contre la violence des militants antifa ou au cas où Trump invoquerait la loi sur l’insurrection. Ils ne font face à aucune accusation d’armes à feu pour avoir amené les armes en Virginie.

Les avocats de Rhodes ont déclaré qu’ils soutiendraient qu’ils ne pouvaient pas le déclarer coupable de complot séditieux, car toutes les actions qu’il avait entreprises avant le 6 janvier étaient en préparation des ordres qu’il attendait de Trump en vertu de la loi sur l’insurrection, qui donne aux présidents un large pouvoir discrétionnaire pour décider quand la force militaire est nécessaire.

Cummings a déclaré aux jurés qu’il s’était rendu à Washington le 6 janvier avec d’autres gardiens du serment pour faire partie d’un service de sécurité VIP pour le rassemblement de Trump à l’Ellipse. Il a dit qu’il y voyait une opportunité “d’exprimer mes droits au premier amendement” et de voir un président en exercice parler, ce qu’il n’avait jamais fait.

Cummings a déclaré que sa compréhension était que les forces de réaction rapide “seraient potentiellement utilisées non pas comme une situation offensive, mais plutôt comme une démonstration de force”.

Cummings a déclaré qu’il faisait partie d’un groupe qui a agi en tant qu’équipe de sécurité pour un VIP lors du rassemblement de Trump avant l’émeute. Cummings et d’autres gardiens du serment sont partis avant la fin du discours de Trump et se sont dirigés vers le Capitole.

Il se souvient que Meggs avait parlé d’entrer au Capitole – quelque chose que Cummings ne pensait pas être une bonne idée. Il s’est ensuite séparé pour trouver une salle de bain, et quand il est revenu, le groupe était parti. Le groupe est entré au Capitole pendant son absence, a-t-il déclaré. Jusqu’à une heure plus tard, Cummings a rejoint ses collègues Oath Keepers de Floride, et finalement Rhodes est également apparu.

Cummings a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucun projet de prise d’assaut ou d’attaque contre le Capitole, bien qu’il ait également déclaré qu’il n’était pas en position de leadership. Il n’a pas fait face à des accusations criminelles, a été assigné à témoigner pour le gouvernement et a reconnu à la barre qu’il avait contribué au fonds de défense juridique de certains des accusés.

Les autorités ont déclaré que Meggs et les Florida Oath Keepers avaient apporté le 5 janvier des boîtes à fusils, des étuis à fusils et des valises remplies de munitions à l’hôtel Virginia qui servait de domicile à la force de réaction rapide. Une autre équipe de l’Arizona a apporté des armes, des munitions et des fournitures pour les 30 derniers jours, selon des documents judiciaires. Une équipe de Caroline du Nord avait des fusils dans un véhicule garé dans le parking de l’hôtel, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs ont décrit des images de surveillance qui, selon eux, montrent des sacs roulants de Oath Keepers, de grandes poubelles et ce qui semble être au moins un étui à fusil dans l’hôtel.

Au cours de plusieurs jours début janvier, Rhodes a dépensé 15 500 $ en armes à feu, y compris un fusil à plate-forme AR, des magazines, des montures, des viseurs et d’autres équipements, ont déclaré les procureurs. Caldwell, dans un message, a suggéré de prendre un bateau pour transporter des «armes lourdes» à travers le fleuve Potomac dans les «bras en attente» des gardiens du serment.

Un ancien gardien du serment de Caroline du Nord a décrit la semaine dernière la mise en place d’une force de réaction rapide pour la “Million MAGA March” à Washington le 14 novembre 2020, au cas où Trump invoquerait la loi sur l’insurrection. Des milliers de partisans de Trump se sont réunis ce jour-là au Freedom Plaza le long de Pennsylvania Avenue à Washington pour se rassembler derrière les fausses affirmations électorales de Trump.

L’ancien Oath Keeper, John Zimmerman, a déclaré aux jurés que les Oath Keepers avaient caché au moins une douzaine de fusils et plusieurs armes de poing dans sa camionnette garée au cimetière national d’Arlington pour servir de force de réaction rapide à cette occasion. Il a dit qu’ils n’avaient jamais emporté les armes à Washington.

___

La rédactrice de l’Associated Press, Alanna Durkin Richer à Boston, a contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst, Associated Press