L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, un homme afro-américain dont la mort a déclenché des manifestations et des émeutes de Black Lives Matter aux États-Unis en 2020.

Chauvin a été accusé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après la mort de Floyd le 25 mai, lors d’une tentative de six agents de l’arrêter pour avoir prétendument passé un faux billet dans une épicerie de Minneapolis.

Le jury l’a déclaré coupable des trois chefs d’accusation mardi après-midi.

Suite au verdict, la caution de Chauvin a été révoquée et il a été renvoyé en prison. Il a été immédiatement placé en garde à vue par les adjoints du shérif du comté de Hennepin et conduit hors de la salle d’audience menotté.

Les procureurs ont fait valoir que Chauvin avait gardé son genou sur le cou de Floyd pendant plusieurs minutes, ce qui l’avait conduit à l’asphyxie. La défense de Chauvin a soutenu que Floyd avait une dose mortelle du médicament fentanyl dans son système et que l’autopsie n’a révélé aucun signe de dommages par étouffement.

Le jury s’est retiré pour délibérer lundi après-midi, après que les deux parties ont présenté leurs arguments de clôture. Des fonctionnaires – du maire de Minneapolis Jacob Frey et de la membre du Congrès Maxine Waters (D-Californie) au président Joe Biden lui-même ont parlé «Bon verdict» tandis que les militants ont menacé de nouvelles émeutes si Chauvin était acquitté.





Aussi sur rt.com

Biden espère que le jury Chauvin atteindra « RIGHT VERDICT » après avoir appelé la famille de George Floyd







DÉTAILS À SUIVRE