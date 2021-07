Le jury de Jarrod Ramos rejette les allégations de maladie mentale après qu’un homme armé a tué 5 personnes au journal du Maryland

Un JURY a trouvé le tireur qui a tué cinq personnes dans un journal du Maryland criminellement responsable, rejetant les arguments des avocats de la défense sur la maladie mentale.

Le jury de huit hommes et quatre femmes a conclu que Jarrod Ramos pouvait comprendre la criminalité de ses actions et conformer sa conduite aux exigences de la loi lorsqu’il a attaqué la salle de rédaction de la Capital Gazette en 2018.

Cinq personnes ont été tuées dans la salle de rédaction Crédit : AP : Presse associée

La conclusion du jury signifie que Ramos, 41 ans, sera condamné à la prison, et non à un établissement de santé mentale à sécurité maximale. Les procureurs demandent cinq condamnations à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Ramos avait déjà plaidé coupable aux 23 chefs d’accusation retenus contre lui en 2019, mais a plaidé non pénalement responsable – la version du Maryland d’un plaidoyer d’aliénation mentale.

La deuxième phase de son procès a été retardée à plusieurs reprises, plus récemment en raison de la pandémie. Il s’agissait en grande partie d’une bataille entre des experts en santé mentale appelés par les avocats de la défense et les procureurs.

Ramos a développé une rancune de longue date contre le journal après un article qu’il a publié sur son plaidoyer de culpabilité à une accusation de délit d’avoir harcelé un ancien camarade de classe du secondaire en 2011.

Il a déposé une plainte contre le journal en 2012, alléguant qu’il avait été diffamé, mais elle a été rejetée comme étant sans fondement. Ses appels ont échoué.

Les avocats de la défense ont fait valoir que Ramos souffrait d’un trouble délirant ainsi que d’autisme et de trouble obsessionnel-compulsif.

Ils ont soutenu que Ramos était devenu consumé par l’idée que l’article avait ruiné sa vie.

Ses appels en diffamation ayant échoué, ses avocats ont déclaré qu’il en était venu à croire qu’il y avait un vaste complot contre lui impliquant les tribunaux et le journal.

Les procureurs ont cependant souligné à plusieurs reprises des lacunes dans les évaluations de la santé mentale effectuées par la défense, qui s’appuyaient principalement sur des entretiens avec Ramos et sa sœur.

Les procureurs ont déclaré que Ramos avait agi par vengeance pour l’article. Ils ont déclaré que sa longue et méticuleuse planification de l’attaque et la manière dont il l’avait menée – y compris les plans d’arrestation et de longue incarcération – prouvaient qu’il comprenait la criminalité de ses actions et était capable de conformer son comportement aux exigences de la loi.

Ils ont souligné comment Ramos a appelé le 911 depuis la salle de rédaction après la fusillade, s’est identifié comme le tireur et lui a dit qu’il s’était rendu – preuve qu’il comprenait clairement la criminalité de ses actions. Il a été arrêté face contre terre sous le bureau d’une salle de rédaction.

Anne Colt Leitess, l’avocate d’État du comté d’Anne Arundel, a déclaré que bien que Ramos souffre de troubles de la personnalité comme le narcissisme, il n’a pas de maladie mentale grave qui l’aurait qualifié pour être déclaré non pénalement responsable de cinq meurtres.

Leitess a déclaré au jury que Ramos pensait qu’il était plus intelligent que tout le monde et que ses pertes répétées devant le tribunal étaient « trop ​​lourdes à supporter pour lui, et il a donc commencé à préparer sa vengeance ».

Leitess a également déclaré que Ramos craignait que l’article le harcelant de son ancien camarade de classe n’entrave sa capacité à avoir des rendez-vous avec des femmes.

Leitess a déclaré au jury qu’il voulait initialement attaquer le bâtiment abritant les cours d’appel de l’État, mais a changé d’avis en pensant à la sécurité de la police. Au lieu de cela, il a choisi la cible douce du journal.

Le procès a commencé le mois dernier, trois ans et un jour après l’attaque qui a tué Wendi Winters, John McNamara, Gerald Fischman, Rob Hiaasen et Rebecca Smith au bureau du journal dans un complexe immobilier de la capitale du Maryland le 28 juin 2018.

En vertu de la loi sur la défense de l’aliénation mentale du Maryland, un défendeur a le fardeau de montrer par une prépondérance de la preuve qu’il n’est pas pénalement responsable de ses actes. Cela signifie que les avocats de la défense devaient montrer qu’il est plus probable qu’improbable que Ramos ne soit pas pénalement responsable.