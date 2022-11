Le jury condamne un homme pour le meurtre de 8 personnes d’une autre famille de l’Ohio

WAVERLY, Ohio (AP) – Les jurés ont condamné un homme mercredi dans le meurtre de huit personnes d’une autre famille de l’Ohio après avoir pesé ses dénégations et autres témoignages contre la parole de témoins, y compris son frère et sa mère, qui avaient précédemment plaidé coupables pour leurs rôles.

George Wagner IV, 31 ans, a été reconnu coupable des 22 chefs d’accusation auxquels il était confronté, dont huit chefs de meurtre aggravé lors de la fusillade en 2016 de sept adultes et d’un adolescent de la famille Rhoden dans le sud de l’Ohio, dans le comté de Pike. Wagner était assis immobile pendant la lecture des verdicts, fermant les yeux ou baissant les yeux.

Les membres de la famille Rhoden, qui remplissaient la salle d’audience, se sont étreints et ont essuyé des larmes quelques instants après que Wagner ait été emmené menotté.

Les procureurs ont déclaré que les meurtres, qui avaient initialement suscité des spéculations sur l’implication d’un cartel de la drogue, découlaient d’un différend concernant la garde de la nièce de Wagner. La fusillade mortelle dans trois maisons mobiles et un camping-car près de Piketon en avril 2016 a terrifié les habitants et lancé l’une des enquêtes criminelles les plus approfondies de l’État.

Wagner a nié toute connaissance de l’implication de sa famille dans les meurtres et a déclaré qu’il n’aurait pas laissé cela se produire s’il avait eu connaissance des plans.

Les procureurs ont fait valoir qu’il était au courant, qu’il avait participé aux plans et qu’il devait donc être reconnu coupable des meurtres. Bien qu’il n’ait été accusé d’avoir tiré sur personne, ils ont allégué que Wagner était avec son frère et son père lorsqu’ils se sont rendus dans les maisons, qu’il est entré avec eux et qu’il a aidé son frère à déplacer deux corps.

Son jeune frère, Edward “Jake” Wagner, a plaidé coupable de meurtre aggravé et d’autres accusations et a accepté de témoigner contre George et leurs parents dans le cadre d’un accord visant à aider la famille à éviter d’éventuelles condamnations à mort.

Leur mère, Angela Wagner, a plaidé coupable d’avoir aidé à planifier les meurtres. Leur père, George “Billy” Wagner III, a plaidé non coupable des meurtres et attend son procès.

Les victimes étaient Christopher Rhoden Sr., 40 ans; son ex-femme, Dana Rhoden, 37 ans; leurs trois enfants, Clarence « Frankie » Rhoden, 20 ans, Hanna Rhoden, 19 ans, et Christopher Jr., 16 ans ; la fiancée de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, 20 ans; Le frère de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, 44 ans; et un cousin, Gary Rhoden, 38 ans.

La plupart ont reçu plusieurs balles dans la tête.

Le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, a déclaré dans un communiqué après les verdicts que les enquêteurs ont passé d’innombrables heures sur l’affaire et que cela “renforce la détermination obstinée de l’équipe à obtenir justice pour les victimes et leurs familles”.

Les procureurs disent que la famille Wagner a planifié les meurtres pendant des mois, motivés par un différend sur la garde de la fille que Jake Wagner avait avec Hanna Rhoden. Les autorités ont déclaré que cet enfant séjournait chez les Wagner lorsque les meurtres ont eu lieu.

Trois autres jeunes enfants de la famille Rhoden qui se trouvaient sur les lieux n’ont pas été blessés.

Jake Wagner a plaidé coupable à l’occasion du cinquième anniversaire des meurtres et s’est excusé devant le tribunal. Il n’a pas été condamné, mais son avocat a déclaré comprendre qu’il passerait sa vie en prison.

Les procureurs ont recommandé une peine de 30 ans de prison pour Angela Wagner.

Une date de condamnation sera fixée ultérieurement pour George Wagner IV. En plus des chefs d’accusation de meurtre aggravé, il a été reconnu coupable mercredi de complot, de falsification de preuves, d’entrave à la justice et de participation à un schéma d’activités de corruption.

