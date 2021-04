La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est à Minneapolis pour le procès de Derek Chauvin, faisant des reportages sur les gens, la scène et l’ambiance.

MINNEAPOLIS – George Perry Floyd Jr. a vécu 17 026 jours. Mais en neuf minutes et 29 secondes, cette vie a cessé d’exister après une rencontre fatidique avec un ancien policier de Minneapolis.

Les procureurs veulent nous faire croire que Floyd est mort parce que Derek Chauvin s’est agenouillé sur son cou, limitant le flux d’oxygène vers son cœur et son cerveau. L’avocat de la défense de Chauvin prétend que Floyd est mort parce qu’il avait mauvais cœur et était élevé sur le fentanyl et la méthamphétamine.

Après 44 témoins sur 14 jours de témoignage, la détermination de la vérité appartient désormais au jury.

Lors des plaidoiries de clôture lundi, le procureur Steve Schleicher a correctement et méthodiquement humanisé Floyd. Il a parlé de sa famille et de son enfance. Il a rappelé aux jurés et à nous tous qui regardions: Floyd était un être humain. C’était un homme de 46 ans. Et sans l’assaut de Chauvin contre lui, il serait probablement en vie aujourd’hui.

«Les derniers mots de George Floyd le 25 mai 2020 étaient:« S’il vous plaît, je ne peux pas respirer. Il a demandé de l’aide pour son tout dernier souffle », a déclaré Schleicher. « C’était un appel au sujet d’un faux billet de 20 $. Tout ce qu’il fallait, c’était de la compassion. »

La compassion.

Chauvin a-t-il exposé ne serait-ce qu’un morceau du dernier Memorial Day au coin de la 38th Street et de Chicago Avenue?

Avons-nous vu de la compassion quand il a réajusté à plusieurs reprises son corps pour appliquer plus de pression sur le cou de Floyd alors qu’il criait de douleur, appelant sa mère?

Avons-nous vu de la compassion lorsque les spectateurs ont demandé grâce au nom de Floyd?

Avons-nous vu de la compassion lorsqu’un pompier de Minneapolis hors service et un technicien médical d’urgence qualifié se sont levés pour implorer Chauvin de lui permettre d’aider Floyd?

La réponse est sans équivoque non.

S’il y a un quelconque avantage à la boucle régulière de séquences vidéo qui nous a traumatisés depuis mai dernier – et en particulier depuis le début du procès ici le mois dernier – c’est que nous pouvons voir et entendre la détresse de Floyd. Nous pouvons voir et entendre l’indifférence affichée par Chauvin alors qu’un homme gisait mourant sous ses genoux. Nous pouvons voir et entendre le désespoir de ceux qui ont essayé de sauver la vie de Floyd, mais qui ont été rendus impuissants.

Schleicher, soulignant que le procès n’était pas une mise en accusation de tous les agents des forces de l’ordre, a déclaré que Chauvin « avait trahi le badge et tout ce qu’il représentait ».

« Pour être très clair, cette affaire s’appelle l’État du Minnesota contre Derek Chauvin », a-t-il déclaré. « Cette affaire ne s’appelle pas l’État du Minnesota contre la police. Ce n’est pas une poursuite contre la police. La police est une profession noble. »

Eric Nelson, l’avocat de la défense de Chauvin, a erré pendant près de trois heures, tentant de brouiller les eaux pour les jurés. Il a proposé des scénarios et des décisions que les «agents raisonnables» doivent prendre quotidiennement. Il a blâmé une foule en colère – sept personnes – pour avoir aggravé la situation. Il a fait valoir que Floyd était un grand homme qui souffrait d’arythmie cardiaque soudaine due à une maladie cardiaque sous-jacente. Il a insisté sur le fait que Floyd a continué à résister lorsqu’il était au sol et qu’il était menotté. Il a affirmé que Floyd avait refusé de se conformer.

À maintes reprises, il a soutenu que tout officier formé et raisonnable aurait fait ce que Chauvin a fait, même si le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré que pour Chauvin, continuer à s’agenouiller sur le cou de Floyd une fois qu’il a été menotté et ne pas montrer de comment, façonner ou former «la politique ou la formation du ministère», et cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs ».

« Il n’y a absolument aucune preuve que l’officier Chauvin a intentionnellement et délibérément utilisé une force illégale », a déclaré Nelson.

À mon avis, un agent raisonnable aurait délivré un billet à la personne accusée d’avoir tenté de faire passer un faux billet de 20 $, ce qui est un délit. Dans mon esprit, Chauvin n’aurait jamais utilisé une telle force pour un crime présumé aussi insignifiant. Dans mon esprit, si cette violente rencontre n’avait jamais eu lieu, Floyd aurait vécu jusqu’à son 17 027e jour.

« Croyez vos yeux. Ce que vous avez vu, vous l’avez vu, » dit Schleicher.

C’est dur de ne pas le faire.

L’enjeu est tellement important. Cette affaire a déclenché des mois de protestations et de troubles pour une raison. Cela a suscité d’importantes discussions sur la justice raciale et l’équité, la réforme de l’application de la loi et un système judiciaire qui pourrait – enfin – soutenir la notion de droits inaliénables pour tout personnes telles que définies par nos pères fondateurs: la vie, la liberté et la recherche du bonheur.

Et maintenant l’Amérique attend.

