Le jury attribue à Vanessa Bryant 16 millions de dollars pour des photos d’accident d’hélicoptère

Justice a finalement été rendue dans le procès de Vanessa Bryant contre le comté de Los Angeles.

La veuve de Kobe Bryant a reçu 16 millions de dollars dans le cadre d’un verdict du jury de 31 millions de dollars le mercredi 24 août contre le comté de Los Angeles pour les députés et les pompiers, qui ont pris et partagé des photos graphiques de la star de la NBA, leur fille de 13 ans, Gianna, et d’autres victimes tuées dans un accident d’hélicoptère en 2020.

Il n’a pas fallu longtemps à neuf jurés pour être unanimement d’accord avec Vanessa Bryant et ses avocats, affirmant que les photos avaient envahi sa vie privée et causé des années de détresse émotionnelle passées et futures. Le jury a délibéré pendant quatre heures et demie avant de rendre le verdict le jour de Kobe Bryant à Los Angeles, un jour après ce qui aurait été le 44e anniversaire de la légende des Lakers.

Vanessa s’est rendue sur Instagram pour publier une photo d’elle avec Kobe et Gigi après le verdict, célébrant le fait qu’elle a obtenu justice pour son défunt mari et sa fille.

“Tout pour toi! Je t’aime”, a-t-elle écrit en légende. “JUSTICE pour Kobe et Gigi !”

Tout au long du procès de 11 jours, Vanessa a déclaré que la nouvelle des photos n’avait fait qu’accentuer son chagrin juste un mois après la mort de son mari et de sa fille, affirmant qu’elle avait des crises de panique à l’idée que les photos pourraient encore être là.

“Je vis chaque jour dans la peur d’être sur les réseaux sociaux et que ceux-ci apparaissent”, a-t-elle témoigné. “Je vis dans la peur que mes filles soient sur les réseaux sociaux et que celles-ci apparaissent.”

Le co-demandeur de Bryant, Chris Chester, dont la femme et la fille figuraient parmi les neuf personnes tuées dans l’accident, a reçu 15 millions de dollars.

Alors que les avocats de Vanessa n’ont pas donné aux jurés un montant en dollars, l’avocat de Chester leur a suggéré des directives qui auraient signifié des dizaines de millions pour chaque plaignant. Le nombre qu’ils ont reçu ne correspondait pas aux 75 millions de dollars combinés qu’ils avaient demandés, mais cette affaire ne concernait clairement pas l’argent de l’une ou l’autre des familles.

Bien qu’il soit loin de réparer la tragédie qu’ils pleurent encore, justice a finalement été rendue.