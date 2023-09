Le jury acquitte le chauffeur-livreur de l’accusation principale dans la fusillade du YouTuber

LEESBURG, Virginie — Un jury a déclaré jeudi un chauffeur-livreur non coupable de la fusillade d’un farceur sur YouTube qui le suivait dans l’aire de restauration d’un centre commercial plus tôt cette année.

Alan Colie, 31 ans, a été acquitté du chef de blessures intentionnelles aggravées lors de la fusillade de Tanner Cook, 21 ans, qui dirige la chaîne YouTube « Classified Goons ».

Le jury était cependant divisé sur deux chefs d’accusation mineurs en matière d’armes à feu et a décidé de le condamner pour l’un et de l’acquitter pour l’autre.

La fusillade du 2 avril dans l’aire de restauration du centre-ville de Dulles, à environ 45 minutes à l’ouest de la capitale nationale, a déclenché la panique alors que les acheteurs ont fui ce qu’ils craignaient être une fusillade de masse.

Cuisinier tanneur. Goons classés via YouTube

Colie a plaidé non coupable et a déclaré qu’il agissait en état de légitime défense.

Le verdict est tombé jeudi après environ cinq heures de délibérations. Trois heures plus tard, le jury a envoyé une note indiquant qu’il était « divisé sur la question de savoir si l’accusé avait agi en état de légitime défense ».

Le juge Matthew Snow de la Cour de circuit du comté de Loudoun a rappelé le jury dans la salle d’audience vers 15h30 et les a exhortés à poursuivre les délibérations, un avertissement standard donné aux jurys qui indiquent qu’ils sont dans une impasse.

Le jury a ensuite rendu ses verdicts en fin de journée.

L’avocat de la défense de Colie, Adam Pouilliard, a déclaré que la condamnation pour arme à feu était incompatible avec la loi, étant donné l’acquittement de Colie pour motif de légitime défense. Il a demandé au juge d’annuler la condamnation. Un juge entendra les arguments sur la question lors d’une audience le mois prochain.

Colie, qui est en détention depuis son arrestation en avril, restera incarcéré.

Pouilliard a déclaré lors des plaidoiries finales de jeudi que son client s’était senti menacé par Cook de 6 pieds 5 pouces lors de la confrontation, qui visait à provoquer une réaction et à attirer les téléspectateurs vers la chaîne YouTube de Cook.

Cook, a déclaré Pouilliard, « essaie de dérouter les gens pour qu’ils publient des vidéos. Il n’a pas peur d’effrayer les gens. Il continue à faire ça.

Les jurés ont vu la vidéo de la fusillade, qui capture la confrontation entre Cook et Colie d’une durée de moins de 30 secondes. Les images montrent Cook s’approchant de Colie alors qu’il récupère une commande de nourriture. Cook domine Colie tout en tenant un téléphone portable à environ 6 pouces du visage de Colie. Le téléphone diffuse la phrase « Hey dips—, arrête de penser à mon scintillement » plusieurs fois via une application Google Translate.

Dans la vidéo, Colie dit « stop » à trois reprises et tente de reculer devant Cook, qui continue d’avancer. Colie essaie d’éloigner le téléphone de son visage avant de sortir une arme à feu et de tirer sur Cook dans le bas gauche de la poitrine. Il n’y a pas de pause entre le moment où il dégaine l’arme et celui où il tire.

Le procureur Eden Holmes a déclaré que les faits n’étayaient pas un argument de légitime défense. La loi exige que Colie craigne raisonnablement d’être en danger imminent de blessures corporelles et qu’il n’utilise pas plus de force que nécessaire. Elle a dit que la farce de Cook était bizarre mais pas menaçante.

«Ils jouaient une phrase idiote au téléphone», a-t-elle déclaré. « Comment l’accusé aurait-il pu conclure qu’il craignait raisonnablement des blessures corporelles imminentes ?

Les accusations de blessures intentionnelles aggravées et de décharge malveillante d’une arme à feu obligent également le jury à conclure que Colie a agi avec malveillance.

Si le jury conclut que Colie répondait à une provocation qui suscite raisonnablement la peur ou la colère, alors il n’y a pas de malveillance au regard de la loi.

Colie, qui est emprisonné depuis son arrestation en avril, a témoigné pour sa propre défense de la peur suscitée par la farce de Cook. Pouilliard a déclaré lors des plaidoiries finales que Colie est conscient des dangers auxquels les chauffeurs-livreurs peuvent être confrontés lorsqu’ils interagissent avec le public et qu’il possède un permis pour porter une arme dissimulée.

La chaîne « Classified Goons » de Cook, qui compte plus de 50 000 abonnés, regorge de cascades rebutantes, comme faire semblant de vomir sur les chauffeurs Uber et suivre des clients sans méfiance dans les grands magasins. Lors d’une audience préliminaireles adjoints du shérif ont déclaré qu’ils connaissaient bien Cook et avaient reçu des appels concernant des cascades précédentes.

Cook a déclaré qu’il continue de réaliser des vidéos, grâce auxquelles il gagne entre 2 000 et 3 000 dollars par mois.