Le jury accorde 77 millions de dollars en poursuite contre un centre de traitement de la toxicomanie

ATLANTA (AP) – Nick Carusillo est décédé lorsqu’il a été heurté par plusieurs véhicules sur une autoroute de Géorgie, quelques jours seulement après avoir été brusquement renvoyé d’un centre de traitement de la toxicomanie. Maintenant, ses parents espèrent qu’un verdict substantiel du jury en leur faveur entraînera des changements qui aideront d’autres personnes souffrant de maladie mentale et de toxicomanie.

Carusillo est décédé le 22 septembre 2017 et ses parents ont intenté une action en justice pour mort injustifiée en 2019 contre l’établissement qui l’a libéré et plusieurs personnes responsables de ses soins là-bas. Un jury juste à l’extérieur d’Atlanta leur a accordé un total d’environ 77 millions de dollars la semaine dernière – 10 millions de dollars pour la douleur et la souffrance de leur fils, 55 millions de dollars pour la valeur de sa vie, 1 million de dollars en dommages-intérêts punitifs et le reste pour les honoraires et frais d’avocat.

“Ce verdict, pour nous, est une validation”, a déclaré Tina Carusillo à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique mercredi.

« Ce n’était pas sa faute. Il a été pris dans un mauvais système », a-t-elle déclaré. “J’espère que la taille de ce verdict incitera beaucoup de gens à prêter attention, des compagnies d’assurance aux établissements en passant par les parents, les proches et les personnes en quête de traitement.”

Les avocats de l’établissement qui a libéré Carusillo – Metro Atlanta Recovery Residences, ou MARR – n’ont pas immédiatement répondu mercredi à un e-mail demandant des commentaires sur le verdict et s’ils envisageaient de faire appel.

Carusillo a lutté contre la toxicomanie depuis son adolescence en Caroline du Nord. Il a commencé à montrer des signes de trouble bipolaire à la fin de son adolescence et son diagnostic a été confirmé à l’âge de 20 ans, a déclaré son père. Il avait 29 ans et était entré et sorti d’établissements de traitement lorsqu’il a été admis au MARR le 29 août 2017.

Il gérait son trouble bipolaire avec une combinaison de lithium et de Seroquel et était médicalement stable à son arrivée là-bas, ont déclaré les avocats de sa famille dans un dossier judiciaire. Une semaine plus tard, le 5 septembre 2017, un médecin du MARR l’a retiré du lithium, bien qu’il ait été averti par la famille et le thérapeute de longue date de Carusillo qu’il devrait continuer à prendre ses médicaments, indique le dossier.

L’état de Carusillo s’est détérioré et il a été contraint de quitter l’établissement deux semaines plus tard, le 19 septembre 2017, après que le personnel eut déclaré qu’il avait un téléphone portable, ce qui n’était pas autorisé.

MARR l’a libéré dans une résidence sobre mais n’a pas informé le propriétaire des problèmes de santé mentale de Carusillo, selon le dossier. Carusillo a quitté la maison sobre tôt le lendemain matin en violation du couvre-feu et a été libéré ce jour-là. Le propriétaire de la maison sobre l’a déposé à une réunion des Alcooliques anonymes.

On ne savait pas où il se trouvait jusqu’à ce qu’il se couche nu sur l’Interstate 85 à l’extérieur d’Atlanta et qu’il soit heurté par plusieurs véhicules tôt le 22 septembre 2017, selon une déclaration des avocats Natalie Woodward et Dax Lopez, qui représentent sa famille. Il n’avait pas de drogues illégales ou d’alcool dans son système.

Les avocats du MARR ont écrit dans un dossier judiciaire qu’un médecin avait interrompu le traitement au lithium de Carusillo après s’être plaint d’effets secondaires. Carusillo a sciemment violé plusieurs règles de l’établissement et on lui a dit qu’il serait renvoyé pour toute autre violation, ont-ils écrit. Le lendemain matin, le personnel de l’établissement a découvert qu’il avait un téléphone portable. Lors d’une conférence téléphonique avec le personnel de l’établissement et ses parents, Carusillo a refusé d’aller dans un centre de traitement plus intensif et n’a accepté d’aller que dans une maison sobre, indique le dossier.

Mike Carusillo a déclaré qu’il espérait que la mort de son fils et le verdict du grand jury contribueraient à inciter une législation à garantir une dotation en personnel et des directives appropriées dans les établissements de traitement. Les Carusillos ont discuté ouvertement des difficultés de leur fils dans l’espoir de faire connaître les ressources disponibles et de réduire la stigmatisation liée à la maladie mentale, a déclaré Tina Carusillo.

Elle a décrit son fils – qui avait son propre fils qui avait 5 ans lorsque son père est décédé – comme une personne belle, drôle, brillante et généreuse. Il était un athlète talentueux et avait été le botteur de l’équipe de football de son lycée.

“Je dois dire qu’il était probablement le meilleur câlin que j’ai jamais connu, et ça me manque vraiment, vraiment”, a déclaré Tina Carusillo. “C’était une âme généreuse et gentille et il nous manque.”

Kate Brumback, L’Associated Press