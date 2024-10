Le jury accorde 5 millions de dollars à une famille et déclare que les actions de l’entraîneur de football ont causé le suicide de leur fils

BOSTON– La famille d’un adolescent décédé par suicide a reçu 5,4 millions de dollars cette semaine après qu’un jury a jugé que son entraîneur de football et plusieurs administrateurs de l’école avaient fait preuve de négligence dans leur réaction avant le décès du jeune de 15 ans.

Nathan Bruno s’est suicidé en 2018 après que sa famille ait allégué que Ryan Moniz, alors entraîneur de football du lycée de Portsmouth, avait fait pression sur le garçon pour qu’il révèle les noms d’autres étudiants impliqués dans l’envoi de messages texte et d’appels téléphoniques harcelants à l’entraîneur. La famille allègue également que Moniz a demandé aux joueurs de football de faire pression sur Bruno pour qu’il fournisse les noms.

La décision du jury mercredi a déclaré que Moniz était à la fois négligent et que ses actions avaient causé le suicide de Bruno – ce qui signifie qu’il était seul responsable de la récompense du jury, qui serait payée par le district scolaire. Le père du garçon, Richard Bruno, a refusé de commenter vendredi la décision du jury. Moniz n’a pas immédiatement répondu à un message envoyé à la messagerie de son école.

Ce n’est pas la première fois qu’un district scolaire est condamné à payer après qu’un élève se soit suicidé. Un district scolaire de l’Utah en 2023 a accepté de payer 2 millions de dollars à la famille d’une fillette noire autiste de 10 ans qui s’est suicidée après avoir été harcelée par ses camarades de classe.

Le suicide de Bruno a conduit le comité scolaire à retirer Moriz de son poste d’entraîneur de football, bien qu’il soit toujours répertorié sur le site Internet du district en tant qu’enseignant. La législature du Rhode Island a adopté une loi en 2021 nommée en l’honneur de Bruno qui oblige tous les districts scolaires publics à adopter des politiques de prévention du suicide et à former le personnel scolaire à la sensibilisation et à la prévention du suicide.

La poursuite intentée par la famille de Bruno allègue que l’entraîneur, la ville de Portsmouth et plusieurs administrateurs scolaires « ont manqué à leurs devoirs » envers Bruno, ce qui « a exercé sur lui un stress mental et émotionnel » dans les semaines précédant sa mort. Ils affirment que les prévenus n’ont pas informé les parents de Bruno d’une enquête policière le concernant, l’ont réaffecté à un autre cours d’éducation physique sans en informer ses parents, ont permis à Moriz de faire pression sur lui et n’ont pas réussi à rencontrer l’élève, qui avait proposé de s’excuser d’avoir passé ces appels. .

Le détective de Jamestown, Derek Carlino, qui a enquêté sur l’affaire après que Moniz ait déposé une plainte, a également été accusé d’avoir partagé des informations policières confidentielles sur Bruno avec Moniz. Le jury a trouvé un ancien directeur et directeur adjoint du lycée de Portsmouth ainsi que Carlino négligents.

« C’était juste un échec total, faire pression sur un garçon », a déclaré Peter Cerilli, qui représentait les parents avec John Foley, au Providence Journal. « Il y avait essentiellement du harcèlement de la part de l’entraîneur. »

« Nous avons un immense respect pour le juge Licht et le système de jury », a déclaré vendredi à l’Associated Press Marc DeSisto, qui représentait la ville. « Des questions juridiques fondamentales sont toujours en suspens devant la Cour supérieure et potentiellement devant la Cour suprême du Rhode Island, qui ont un impact sur la détermination de savoir si quelqu’un doit être tenu responsable du suicide d’autrui. »

Melody Alger, qui représentait Carlino et Jamestown, a déclaré que ses clients étaient « reconnaissants » de ne pas être tenus responsables de la mort de Bruno.

« Bien que le détective Carlino et la ville de Jamestown aient été déçus par le constat de négligence, mes clients sont heureux d’avoir eu gain de cause et reconnaissants que le jury ait convenu que les accusés de Jamestown n’étaient pas à l’origine de la mort tragique de Nathan Bruno », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le jury a accordé à la famille 3,1 millions de dollars qui, avec les intérêts générés depuis le décès du garçon, passeraient à 5,4 millions de dollars.