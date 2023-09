Le jury a montré une vidéo de Nathaniel Veltman faisant les cent pas dans une cellule de police après son arrestation lors de l’attaque contre une famille musulmane

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Pendant des heures, Nathaniel Veltman fait les cent pas dans sa petite cellule de prison du quartier général de la police de London, en Ontario, parfois assis ou allongé, après son arrestation dans la soirée du 6 juin 2021.

Ces images de l’accusé en détention proviennent d’une longue vidéo de la police montrée au jury jeudi lors de son procès pour meurtre et terrorisme devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor, en lien avec l’attaque contre une famille musulmane.

À 21 h 47 HE ce jour-là, un peu plus d’une heure après que cinq membres de la famille Afzaal ont été heurtés par un camion à l’intersection de Hyde Park Road et de South Carriage Road, l’accusé est amené dans une petite pièce mise à la disposition des personnes qui sont arrêtés afin que lui et un avocat puissent parler en privé.

La vidéo, qui a été diffusée principalement en avance rapide devant le jury, suit l’accusé pendant environ 10 heures – depuis cette pièce, jusqu’à une cellule avec un lit en béton, jusqu’à un couloir qui le mène à une salle d’interrogatoire de police, puis de nouveau dans un une cellule plus grande avec deux lits en béton et des toilettes, puis dehors pour prendre les empreintes digitales et vice-versa.

Le lendemain de son arrestation, à 7h23 le 7 juin, on lui offre un petit-déjeuner.

La preuve vidéo a été présentée par l’avocat de la défense Chris Hicks lors du contre-interrogatoire de Viktor Poc, un analyste légiste de la police de Londres qui a extrait les vidéos et les a examinées pour le tribunal.

Jeudi marquait le quatrième jour des débats après la sélection du jury la semaine dernière.

L’accusé, 22 ans, a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que des chefs d’accusation de terrorisme associés.

Viktor Poc, un analyste légiste civil du service de police de Londres, témoigne devant la Cour supérieure au sujet d’une séquence vidéo du temps passé en détention par l’accusé dans les heures qui ont suivi son arrestation le soir même de l’attaque. (Pam Davies/CBC)

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués lors de l’attaque au véhicule alors qu’ils se promenaient en soirée d’été. Un jeune garçon, alors âgé de neuf ans, a survécu.

Les procureurs affirment qu’ils ont été pris pour cible parce qu’ils portaient des vêtements traditionnels pakistanais et qu’ils étaient musulmans.

La vidéo de la police, sans audio, montre l’accusé faisant les cent pas dans les cellules, parfois allongé sur le lit en béton, se soulageant (bien que cela ait été masqué dans la vidéo), s’asseyant et se relevant pour faire encore les cent pas.

Des faits reconnus qui ne seront pas contestés

Plus tôt au cours du procès, la Couronne et les avocats de la défense se sont entendus sur un certain nombre de faits qui ne seront pas contestés, notamment le fait que l’accusé a conduit la camionnette Dodge Ram noire dans la famille.

Après l’accident, il a conduit de manière irrégulière vers Cherryhill Mall, où il s’est garé dans le parking et s’est approché d’un chauffeur de taxi en attente d’appels, a appris le tribunal.

Mardi, le jury a vu une vidéo de la camionnette tournant dans le stationnement du centre commercial et de l’accusé s’approchant du chauffeur de taxi, qui a témoigné avoir appelé le 911 après que le chauffeur de la camionnette lui ait dit d’« appeler les flics ».

Le jury a également entendu l’appel au 911 émis par le chauffeur de taxi au cours duquel on peut entendre l’accusé dire « C’est moi. C’est moi qui l’ai fait. C’est moi qui ai percuté ces gens », avant de dire au répartiteur : « ça fait exprès. »

Lundi, le jury a vu des images de vidéosurveillance de la camionnette se dirigeant vers le nord sur Hyde Park Road, devant la famille Afzaal, qui attendait au passage à niveau de South Carriage Road. Les avocats affirment que le camion fait demi-tour hors caméra, puis est vu dans la vidéo se dirigeant vers le sud en direction de la famille.

Dans une vidéo publiée cette semaine, les données du camion montrent qu’il s’est dirigé vers la famille cinq secondes avant l’impact et que sa pédale d’accélérateur était comprimée à 100 %.

Le camion de l’accusé se déplace vers le nord sur Hyde Park Road, juste au nord de South Carriage Road, le 6 juin 2021, sur une image fixe tirée d’une vidéo diffusée par le tribunal aux médias jeudi et vue par le jury lundi. (Fourni par la Cour supérieure de l’Ontario)

Le procès, qui devrait durer huit semaines, se poursuit vendredi.