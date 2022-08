Le jury a choisi, la preuve suivante dans le 2e procès dans le complot du gouverneur Whitmer

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Les procureurs fédéraux sont sur le point de commencer à monter leur dossier contre deux hommes décrits comme les chefs d’un stratagème de 2020 visant à kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, leur deuxième chance d’obtenir des condamnations après qu’un jury n’a pas pu livrer un verdict unanime au printemps dernier.

Des déclarations liminaires sont prévues mercredi devant le tribunal fédéral de Grand Rapids, dans l’ouest du Michigan. Un jury a été désigné mardi. Certaines personnes ont été licenciées pour des raisons de santé ou pour des convictions politiques qu’elles ne pouvaient pas mettre de côté.

“Il n’est pas disqualifiant d’avoir des opinions dans un sens ou dans l’autre”, a déclaré le juge de district américain Robert Jonker au jury. “C’est disqualifiant si les opinions deviennent plus importantes que ce que la loi ou les preuves sont.”

Adam Fox et Barry Croft Jr. sont accusés d’avoir accepté de kidnapper Whitmer, un démocrate, dans le cadre d’un complot visant à plonger le pays dans le chaos dans les derniers jours de l’élection présidentielle de 2020. Ils sont également accusés de complot en vue d’utiliser une arme de destruction massive. Croft fait face à une troisième accusation.

Deux coaccusés ont été acquittés en avril et deux autres ont plaidé coupable.

Fox, 39 ans, vivait dans la région de Grand Rapids et Croft, 46 ans, est originaire de Bear, Delaware. Ils ont régulièrement communiqué avec d’autres extrémistes antigouvernementaux qui étaient en colère contre Whitmer et divers responsables publics au sujet des restrictions liées au COVID-19.

Le jury entendra des conversations enregistrées secrètement et verra des messages texte et des publications sur les réseaux sociaux favorisant la violence. Dans le même temps, les avocats de la défense attaqueront la crédibilité des agents infiltrés du FBI et des informateurs qui ont trompé le groupe en leur faisant croire qu’ils étaient des alliés.

Le complot visant à kidnapper Whitmer a suivi une formation dans le Wisconsin et le Michigan et deux voyages pour repérer sa deuxième maison dans le nord du Michigan, selon les preuves du premier procès.

Les avocats de Fox et Croft diront qu’ils ont été protégés par le premier amendement et piégés par le gouvernement à chaque tournant.

Daniel Harris et Brandon Caserta ont été reconnus non coupables en avril. Ty Garbin et Kaleb Franks ont plaidé coupable et témoigneront à nouveau pour les procureurs.

Garbin a déclaré aux jurés lors du premier procès que l’objectif était de provoquer le chaos national avec un enlèvement proche de l’élection entre Joe Biden et le président de l’époque, Donald Trump.

Whitmer, qui ne sera pas appelée comme témoin au procès, a révélé lundi soir qu’elle avait été testée positive au COVID-19 pour la première fois et qu’elle présentait de légers symptômes.

___

White a rapporté de Detroit. Cappelletti est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

___

Retrouvez la couverture complète par AP du procès du complot d’enlèvement de Whitmer sur : https://apnews.com/hub/whitmer-kidnap-plot-trial

Joey Cappelletti et Ed White, l’Associated Press