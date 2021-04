Un juré dans le procès de Derek Chauvin a parlé de son expérience dans l’affaire très médiatisée. Brandon Mitchell, 31 ans, a déclaré que le jury n’avait ressenti aucune pression publique pour condamner l’ex-flic pour le meurtre de George Floyd.

Mitchell, qui était juré de 52 ans, a participé à une tournée d’information par câble mercredi, faisant des apparitions sur CNN, ABC News «Good Morning America et CBS» This Morning. Il a déclaré à Gayle King de CBS que lui et ses collègues jurés ne ressentaient aucune pression extérieure pour parvenir à des verdicts de culpabilité pour Chauvin.

«Je ne pense pas qu’aucun de nous ait ressenti cela. Je n’ai certainement pas fait, » dit-il, ajoutant que «La pression provenait davantage du simple fait d’être dans la pièce et d’être stressé.»

« Mais ce n’était pas une pression pour parvenir à un verdict de culpabilité, » A dit Mitchell.



Un juré de la #DerekChauvinTrial rompt son silence avec un regard intérieur sur ce qui s’est déroulé dans la salle des jurés. Brandon Mitchell, juré n ° 52, se joint à nous pour discuter du processus de délibération et parvenir à un verdict de culpabilité. pic.twitter.com/LNV0l4xNds – CBS ce matin (@CBSThisMorning) 28 avril 2021

Mitchell a déclaré que la partie la plus stressante de l’expérience était de devoir regarder à plusieurs reprises des images de la mort de Floyd. «Chaque jour, nous devions entrer et regarder un homme noir mourir» dit-il, ajoutant que «Tout ce qui était en dehors de cela était secondaire simplement parce qu’en tant qu’humain, il est naturel de ressentir une sorte de mal en regardant quelqu’un à l’agonie.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un témoignage particulièrement convaincant, Mitchel a évoqué le témoignage du pneumologue irlandais Dr Martin Tobin, affirmant qu’il était le « le plus influent » personne à la barre pour aider les jurés à décider du verdict.





Mitchell a également révélé qu’il y avait un juré initialement incertain de rendre un verdict sur l’accusation d’homicide involontaire coupable, son hésitation principalement due aux subtilités de la terminologie juridique.

Chauvin a finalement été rapidement et unanimement reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après un procès de trois semaines.

Mitchell a déclaré à CNN que le procès se sentait «Comme un enterrement» et un «Espace sombre» chaque jour, où tu pourrais « Ressentez l’énergie » n’était pas agréable. Il a également utilisé les apparitions dans les médias pour envoyer ses salutations à la famille de Floyd.



Certains sur les réseaux sociaux ont rapidement critiqué Mitchell pour avoir fait une tournée médiatique si peu de temps après la condamnation de Chauvin. Une accusé lui de « Essayer de devenir célèbre » tandis qu’un autre mentionné il devrait «Écrivez plutôt un livre.»

D’autres inquiets en révélant son nom et son visage, Mitchell s’était fait un « cible. »

Seigneur protège cet homme. Maintenant qu’il s’est révélé, il n’est pas hors de danger. 🙏🏽 – Brynn 👸🏾 (@SoCalBee) 28 avril 2021

«En tant que juré, je ne sais pas si j’aurais encore parlé aux médias ou pas du tout pour discuter de cette affaire, en particulier avant la condamnation,» une personne a écrit.

En tant que juré, je ne sais pas si j’aurais encore parlé aux médias ou pas du tout pour discuter de cette affaire, surtout avant le prononcé de la peine. J’ai fait mon travail et c’est tout. Peut-être dans quelques années mais peut-être que je suis de la vieille école. – Amoureux du vin (@WineLoverSF) 28 avril 2021

Un autre a suggéré que s’il était étrange de le voir faire des interviews si rapidement, il aurait peut-être voulu contrer ceux qui ont supposé que le jury avait condamné Chauvin parce qu’ils l’étaient « effrayé » des troubles civils potentiels s’ils ne l’ont pas fait.

Je suis d’accord. C’est étrange de le voir faire des interviews si rapidement. Peut-être que l’homme a besoin de joindre les deux bouts et qu’ils en ont offert suffisamment pour que cela en vaille la peine. Ou peut-être qu’il voulait juste se battre contre ceux qui disaient que les coupables étaient parce qu’ils avaient peur. – Quelqu’un d’autre (@ SPACKlick2) 28 avril 2021

