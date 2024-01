Le juré d’Alex Murdaugh dit que le greffier l’a fait paraître coupable de meurtre avant de témoigner

COLUMBIA, SC — COLUMBIA, SC (AP) — Alex Murdaugh était de retour dans une salle d’audience de Caroline du Sud lundi, mais cette fois, le tueur reconnu coupable, l’avocat radié et le voleur reconnu n’étaient pas celui qui s’agitait sous les projecteurs.

Au lieu de cela, ce sont les jurés qui l’ont déclaré coupable de la mort par balle de sa femme et de son fils qui sont interrogés par un juge sur la question de savoir si les commentaires d’un greffier du tribunal ont influencé leur condamnation. Murdaugh a été condamné à la prison à vie.

Le premier juré interrogé lundi a déclaré que la greffière du comté de Colleton, Becky Hill, avait dit aux jurés de surveiller les actions de Murdaugh et de « le surveiller de près ».

“Elle a fait croire qu’il était déjà coupable”, a déclaré la femme, identifiée uniquement comme le juré Z. Lorsqu’on lui a demandé si cela affectait son vote pour le déclarer coupable, elle a répondu “Oui, madame”.

Lors d’un interrogatoire ultérieur, la jurée a déclaré qu’elle soutenait une déclaration sous serment qu’elle avait faite il y a des mois, selon laquelle ses collègues jurés, plus que les déclarations du greffier, l’avaient influencée à voter coupable.

Plusieurs autres jurés appelés plus tard ont déclaré qu’ils n’avaient entendu aucun commentaire sur l’affaire de la part du greffier et que rien en dehors du témoignage et des preuves n’avait influencé leurs verdicts. L’un d’eux a déclaré avoir entendu Hill dire « surveillez son langage corporel » avant que Murdaugh ne témoigne, mais a déclaré que son commentaire ne l’avait pas fait changer d’avis.

Le témoignage de chaque juré n’a duré qu’environ trois minutes, la juge posant les mêmes questions figurant sur sa feuille écrite.

Dans une autre tournure surprenante, un huissier a interrompu l’audience pour dire que, comme les téléphones portables des jurés ne leur avaient pas été confisqués à leur arrivée au tribunal, plusieurs d’entre eux ont pu regarder la retransmission en direct de Court TV et entendre tout ce que le premier juré a dit.

Malgré le revers, la juge a déclaré qu’elle allait procéder à l’enregistrement des témoignages des jurés et a repris l’audience après une courte pause, en partie pour se permettre de se calmer, a-t-elle déclaré. « Nous allons nous en sortir », a-t-elle déclaré.

Cette audience inhabituelle fait suite aux allégations de falsification formulées par les avocats de Murdaugh.

Hill devrait également être interrogé par les avocats de Murdaugh, dont la chute de son rôle d’avocat seigneur de son petit comté à une peine de prison à vie sans libération conditionnelle a été couverte de manière exhaustive par de véritables émissions policières, des podcasts et des blogueurs.

La falsification du jury est à la base de l’appel de Murdaugh, mais les décisions du juge Jean Toal après une audience préliminaire ce mois-ci ont établi une norme difficile à prouver pour ses avocats.

Toal a statué que la défense doit prouver qu’une mauvaise conduite potentielle, y compris les commentaires présumés de Hill avertissant les jurés de ne pas faire confiance à Murdaugh lorsqu’il témoigne, a directement conduit les jurés à changer d’avis et à les déclarer coupables.

La défense a fait valoir que si elle prouve que le jury a été falsifié, peu importe qu’un juré déclare ouvertement que son verdict a changé, car l’influence peut être subtile et empêcher Murdaugh d’obtenir un procès équitable.

“Selon l’État, si Mme Hill avait fait décorer la salle des jurés comme une salle de classe d’école primaire avec des pancartes colorées disant ‘Murdaugh est coupable’, cela ne violerait pas le droit de M. Murdaugh à un procès équitable… tant que les jurés le feraient. “Je ne peux pas témoigner qu’ils ont voté coupables à cause du décor”, a écrit la défense dans un mémoire.

Toal ne laissera pas non plus la défense appeler le juge de première instance Clifton Newman comme témoin, ni les procureurs ou autres auxiliaires judiciaires qui pourraient témoigner que Hill semblait certain de la culpabilité de Murdaugh ou avait tenté d’influencer l’affaire.

Le juge a également limité ce qui peut être demandé à Hill. Toal a déclaré aux avocats qu’ils ne pouvaient pas interroger la secrétaire élue au sujet d’une enquête criminelle annoncée par des agents de l’État pour savoir si elle avait utilisé son bureau à des fins financières, a envoyé des courriels aux procureurs avec des suggestions sur la façon de discréditer un expert de la défense, a conspiré avec son fils qui est accusé d’écoutes téléphoniques. téléphones du comté, ou plagié une partie de son livre sur l’affaire en utilisant un passage d’un journaliste de la BBC qui lui a accidentellement envoyé un e-mail à la place de son patron avec une adresse similaire.

“Je suis très, très réticent à transformer cette audience sur les contacts avec les jurés en une exploration globale de chaque élément de conduite du greffier”, a déclaré Toal.

Hill, dans une déclaration sous serment, a nié toute falsification du jury.

Murdaugh, 55 ans, est attendu à l’audience en combinaison de prison. Même s’il subit un nouveau procès pour meurtre, il ne s’en sortira pas libre. Il purge également une peine de 27 ans après avoir admis avoir volé 12 millions de dollars à son cabinet d’avocats et aux règlements qu’il a obtenus pour ses clients dans des poursuites pour mort injustifiée et blessures graves. Murdaugh a promis de ne pas faire appel de cette sentence dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Mais Murdaugh est resté catégorique sur le fait qu’il n’a pas tué son plus jeune fils Paul avec un fusil de chasse et sa femme Maggie avec un fusil depuis le moment où il a déclaré aux députés qu’il avait retrouvé leurs corps à leur domicile du comté de Colleton en 2021. Il a témoigné pour sa propre défense.

Les jurés, dont l’anonymat est protégé, seront autorisés à entrer dans le palais de justice du comté de Richland par une entrée privée. L’audience sera télévisée, mais leurs visages ne pourront pas être montrés et ils ne seront identifiés que par leur numéro de juré.

Si cet effort échoue, Murdaugh n’aura même pas entamé les appels réguliers de sa peine, où ses avocats devraient argumenter un certain nombre de raisons pour lesquelles son procès pour meurtre était inéquitable, y compris le fait que le juge ait autorisé de nombreux témoignages sur ses crimes financiers. Ils ont déclaré que cela avait permis aux procureurs de salir Murdaugh avec des preuves non directement liées aux meurtres.