Le juré d’Alex Murdaugh dit que le greffier du tribunal l’a fait paraître coupable avant de témoigner : NPR

COLUMBIA, SC — Un membre du jury qui a reconnu Alex Murdaugh coupable du meurtre de sa femme et de son fils a déclaré lundi que lorsqu’un greffier du tribunal a exhorté les jurés à surveiller ses actions et son langage corporel pendant le procès, cela l’a fait paraître coupable – et ces commentaires l’ont influencée. décision de condamnation.

Mais les 11 autres jurés ont déclaré qu’ils fondaient leur verdict de culpabilité uniquement sur les témoignages, les preuves et le droit présentés au procès, et un seul d’entre eux a mentionné avoir entendu quelque chose de similaire à propos de Murdaugh de la part de la greffière du comté de Colleton, Becky Hill.

Les 12 jurés ont fait le voyage de 90 milles du comté de Colleton à Columbia pour donner ce qui durait généralement environ trois minutes de témoignage, principalement des questions par oui ou par non tirées du scénario du juge. Murdaugh, désormais reconnu coupable de meurtre, avocat radié et voleur reconnu purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, portait une combinaison de prison orange alors qu’il regardait avec ses avocats.

Hill a également témoigné, niant avoir jamais parlé de l’affaire ou de Murdaugh avec les jurés.

“Je n’ai jamais parlé à aucun jury de quelque chose comme ça”, a déclaré Hill.

Mais la juge Jean Toal a remis en question sa véracité après que Hill ait déclaré qu’elle avait utilisé une « licence littéraire » pour certaines choses qu’elle avait écrites dans son livre sur le procès, notamment si elle craignait, en lisant le verdict, que le jury puisse finir par le déclarer non coupable.

“J’avais une certaine façon de ressentir”, a déclaré Hill.

Hill a également été interrogée sur la raison pour laquelle elle avait dit aux gens quelques heures avant que le jury ne reçoive le dossier qu’elle s’attendait à ce que les délibérations soient courtes. Le greffier a déclaré que c’était une intuition après des années passées dans une salle d’audience.

Cette audience inhabituelle a été motivée en partie par une déclaration sous serment du premier juré appelé à la barre lundi.

Elle a confirmé ce qu’elle avait dit en août dernier, répétant lundi que Hill avait demandé aux jurés de noter les actions de Murdaugh et de « le surveiller de près » lorsqu’il témoignerait pour sa propre défense.

“Elle a fait croire qu’il était déjà coupable”, a déclaré la femme, identifiée uniquement comme le juré Z. Lorsqu’on lui a demandé si cela avait influencé son vote pour le déclarer coupable, elle a répondu “Oui, madame”.

Lors d’un interrogatoire ultérieur, la jurée a déclaré qu’elle maintenait également une autre déclaration qu’elle avait faite dans l’affidavit d’août : que ce sont ses collègues jurés, plus que les déclarations du greffier, qui l’ont incitée à voter coupable.

“J’avais des questions sur la culpabilité de M. Murdaugh, mais j’ai voté coupable parce que je me sentais sous la pression des autres jurés”, a-t-elle déclaré.

Le reste du jury s’est présenté un par un et a déclaré que leurs verdicts n’étaient influencés par rien en dehors du procès. L’un d’eux a déclaré avoir entendu Hill dire “surveillez son langage corporel” avant que Murdaugh ne témoigne, mais a déclaré que le commentaire de Hill ne l’avait pas fait changer d’avis.

La chute de Murdaugh de son rôle d’avocat dirigeant son petit comté à une peine de prison à vie sans libération conditionnelle a été couverte de manière exhaustive par de véritables émissions policières, des podcasts et des blogueurs.

La falsification du jury est à la base de l’appel de Murdaugh, mais Toal a établi une norme difficile pour ses avocats. Elle a statué que la défense devait prouver que la mauvaise conduite potentielle de Hill avait directement conduit les jurés à changer d’avis et à les déclarer coupables.

La défense a soutenu que si elle prouvait que le jury avait été falsifié, peu importe qu’un juré déclare ouvertement que son verdict avait changé, car même une influence subtile aurait pu empêcher Murdaugh d’obtenir un procès équitable.

“Selon l’État, si Mme Hill avait la salle des jurés décorée comme une salle de classe d’école primaire avec des pancartes colorées indiquant ‘Murdaugh est coupable’, cela ne violerait pas le droit de M. Murdaugh à un procès équitable… tant que les jurés le feraient. “Je ne peux pas témoigner qu’ils ont voté coupables à cause du décor”, a écrit la défense dans son mémoire.

Toal n’a pas non plus permis à la défense d’appeler le juge de première instance Clifton Newman comme témoin.

Toal a été juge en chef de la Cour suprême de Caroline du Sud pendant 15 ans avant de prendre sa retraite. Elle a été nommée par les juges actuels de la Haute Cour pour statuer sur les allégations de mauvaise conduite des jurés.

Toal a également limité ce qui pouvait être demandé à Hill, excluant toute question approfondie sur une enquête criminelle visant à savoir si la secrétaire élue avait utilisé son poste à des fins financières, a envoyé des courriels aux procureurs avec des suggestions sur la façon de discréditer un expert de la défense, a conspiré avec son fils qui est accusé de en mettant sur écoute les téléphones du comté, ou en plagiant une partie de son livre sur l’affaire en utilisant un passage d’un journaliste de la BBC qui lui a accidentellement envoyé un e-mail à la place de son patron avec une adresse similaire.

“Je suis très, très réticent à transformer cette audience sur les contacts avec les jurés en une exploration globale de chaque élément de conduite du greffier”, a déclaré Toal.

Hill, dans une déclaration sous serment, a nié toute falsification du jury. Elle a admis avoir levé les écrits du journaliste de la BBC.

“J’ai plagié… et j’en suis désolé”, a déclaré Hill depuis le stand.

Même si Murdaugh, 55 ans, obtient un nouveau procès pour meurtre, il ne s’en sortira pas libre. Il purge également une peine de 27 ans après avoir admis avoir volé 12 millions de dollars à son cabinet d’avocats et aux règlements qu’il a obtenus pour ses clients dans des poursuites pour mort injustifiée et blessures graves. Murdaugh a promis de ne pas faire appel de cette sentence dans le cadre de son accord de plaidoyer.

Mais Murdaugh est resté catégorique sur le fait qu’il n’a pas tué son plus jeune fils Paul avec un fusil de chasse et sa femme Maggie avec un fusil, depuis le moment où il a déclaré aux députés qu’il avait retrouvé leurs corps à leur domicile du comté de Colleton en 2021. Il a témoigné pour sa propre défense.

Même si ces efforts échouent, Murdaugh n’a même pas entamé les appels réguliers de sa condamnation, où ses avocats devraient argumenter un certain nombre de raisons pour lesquelles son procès pour meurtre était inéquitable, y compris le fait que le juge ait autorisé de nombreux témoignages sur ses crimes financiers. Ils ont déclaré que cela avait permis aux procureurs de salir Murdaugh avec des preuves non directement liées aux meurtres.