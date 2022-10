Le junior polyvalent Charlie Whelpley fait un peu de tout pour Batavia – Shaw Local

Charlie Whelpley est une cheville qui peut s’insérer dans de nombreux trous selon les besoins à Batavia.

L’année dernière, dans l’équipe de deuxième année de Batavia, cela signifiait que Whelpley était un premier quart-arrière avec son camarade de classe Ryan Boe le partant universitaire.

“J’étais le seul à pouvoir lancer une balle. Avant cela, j’étais généralement porteur de ballon ou receveur », a déclaré Whelpley. “Je peux à peu près tout jouer.”

Cette polyvalence a été assez évidente avec Whepley jouant un rôle de couteau suisse pour ce groupe Batavia. Le junior de 6 pieds 2 pouces et 210 livres est deuxième de l’équipe derrière Ryan Whitwell, mène l’équipe dans les réceptions et a même lancé quatre passes.

En plus de cela, il botte.

«Il peut être porteur de ballon, receveur de fente, bout serré, receveur unique en voyages. Cette polyvalence aide notre attaque », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. « Il peut attraper, il peut courir, il peut bloquer. Un gars comme ça dans notre attaque est très précieux.

Whelpley est l’une des raisons pour lesquelles les Bulldogs (5-2, 4-1) prennent de l’ampleur au fil de la saison. Batavia a remporté quatre matchs consécutifs et a battu ses adversaires 145-13 au cours de cette séquence.

Whelpley a couru pour 227 verges et deux touchés, et a capté 24 passes pour 313 verges et deux autres scores. Il est botté à une moyenne de 31,8 verges, avec cinq de ses 17 bottés de dégagement à l’intérieur de la ligne des 20 verges.

«Ils m’ont partout et c’est vraiment très amusant. Tout ce que je peux faire pour aider l’équipe », a déclaré Whelpley. «Je suis à peu près dans chaque formation, chaque jeu. Nous sommes si polyvalents en attaque qu’il est difficile pour les autres équipes d’obtenir un rapport de dépistage.

Piron a noté que pour un enfant de sa taille et de son cadre qui porte beaucoup de masse sur le terrain, la plus grande surprise est la qualité des mains de Whelpley.

“Il a des mains fantastiques”, a déclaré Piron. «Il peut utiliser son corps pour faire des prises difficiles. Lorsqu’il est dans l’espace, il a tendance à gagner des mètres supplémentaires en raison de sa taille. Cela aide qu’il puisse faire toutes ces choses qu’il fait et en même temps cela rend les choses difficiles pour les adversaires parce que là où nous le mettons peut signifier quelque chose et cela peut ne rien signifier. Nous avons des choses hors des choses.

Drew Surges de St. Charles North fléchit après avoir marqué un touché lors d’un match à Genève le vendredi 23 septembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Étoile des étoiles

Rob Pomazak a entraîné des joueurs dynamiques pendant son séjour à St. Charles North, des vedettes comme Tyler Nubin qui a ensuite joué dans le Big Ten. Alors, quand il fait des éloges, c’est remarquable.

Pomazak ne peut pas dire assez de bonnes choses à propos de Drew Surges.

La vedette à double sens a fait à peu près tout pour les North Stars (6-1, 5-0), qui ont remporté six victoires consécutives et mènent la conférence DuKane. Surges s’est précipité pour un sommet d’équipe de 433 verges et huit touchés, a capté 23 passes pour 248 verges et deux autres touchés et a un sommet d’équipe de 70 plaqués.

“Il est juste là au sommet des enfants que j’ai entraînés avec les positions qu’il joue et ce qu’il fait des deux côtés du ballon. Il pourrait potentiellement être le joueur défensif de l’année et le joueur offensif de l’année dans notre conférence », a déclaré Pomazak. « C’est remarquable ce qu’il fait. C’est vraiment un ancien joueur de football du lycée.

St. Charles North est aligné pour une énorme confrontation potentielle de la semaine 9 avec Batavia pour décider du titre DuKane, mais Pomazak sait mieux que de regarder vers l’avenir.

Les North Stars se rendent cette semaine à Carol Stream pour affronter une équipe désespérée et dangereuse de Glenbard North 3-4 qui se bat pour sa vie en séries éliminatoires.

“Glenbard North est une équipe extrêmement dangereuse et une équipe extrêmement talentueuse”, a déclaré Pomazak. «Ils ont le plus grand nombre de points en séries éliminatoires de notre conférence, leur calendrier est sans égal, ils ont joué contre tout le monde à l’exception d’un match et ils sont acculés dans un coin, une puissance éternelle qui doit gagner. Nous avons parlé d’une équipe avec une mentalité acculé. Nous devons utiliser cela comme semaine 1 des séries éliminatoires. Nous sommes déjà en mode éliminatoires.

Chris Ruchaj de Kaneland porte le ballon devant la défense de Branden Aguirre d’Ottawa au King Field le vendredi 23 septembre 2022. (Katy Arnold)

Grand retour pour Burlington Central

Le début du match de Burlington Central vendredi dernier n’était guère un scénario idéal. Les Rockets se sont creusés un déficit de 17-0 à la mi-temps contre Crystal Lake Central, et étaient sans le quart partant Jackson Alcorn, qui s’était blessé tard dans le match contre Jacobs la semaine précédente.

“Il a fallu du temps pour s’installer dans un nouveau rythme, la même chose défensivement”, a déclaré l’entraîneur des Rockets Brian Iossi. «Ils se sont alignés dans un cinq vide au lieu de ce que nous avons vu sur le film. Merci à notre équipe d’entraîneurs d’avoir fait des ajustements incroyables. Mon message à la mi-temps était que nous n’abandonnons pas.

Les Rockets ont tenu compte du message, se ralliant en seconde période pour une grande victoire 21-17 pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

Alcorn s’est entraîné lundi et Iossi espère pouvoir jouer ce vendredi à domicile contre Cary-Grove. Mais sinon, Iossi est plus que confiant avec le ballon entre les mains du QB junior Ryder Bergemann.

« Il est tout aussi capable, apporte un style différent à notre attaque. Nous sommes bons de toute façon », a déclaré Iossi. «Peu d’entraîneurs ont deux enfants avec lesquels ils se sentent bien en tant que quart-arrière. J’ai trois gars que je n’ai aucun problème à courir là-bas, et ils sont tous jeunes, deux étudiants de deuxième année et un junior.

Burlington Central, collectivement, est assez jeune, avec 18 étudiants de deuxième année et juniors tournant dans les matchs. Les Rockets ont joué une tonne de matchs serrés cette saison, tous sauf un décidés par neuf points ou moins, avec un gros ce vendredi.

Les Rockets et Cary-Grove, champion d’État de classe 6A l’an dernier, ont tous deux une fiche de 3-4, et les deux ont probablement besoin de victoires pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

« C’est définitivement une configuration intéressante. Cary n’est généralement pas dans cette position », a déclaré Iossi. « Nous sommes ravis de cette opportunité. C’est un gros match pour nous en tant que programme. Mais même si nous voulons gagner ce match, c’est une opportunité de croissance, une atmosphère de séries éliminatoires. Cette expérience est extrêmement importante pour nos jeunes gars.

Kaneland trouve le bon équilibre

Kaneland QB Troy Carlson a connu une sacrée deuxième saison l’automne dernier, lançant près de 3 000 verges et 36 touchés.

C’est bien beau, mais l’entraîneur des Knights, Pat Ryan, a déclaré que l’objectif de son programme était d’atteindre un meilleur équilibre en attaque. Et Kaneland a trouvé ce juste milieu cette saison avec un trio de porteurs de ballon – Chris Ruchaj, Tyler Bradshaw et Josh Mauthe – courant derrière une ligne offensive qui se profile.

Cet équilibre s’est réuni lors de l’impressionnante victoire 44-3 de vendredi dernier contre Marengo. Ruchaj a couru pour 151 verges et trois touchés, dont un de 73 verges, en 11 courses. Carlson a réussi 11 passes sur 13 pour 146 verges et Aric Johnson a mené les Knights en réception avec 80 verges sur cinq attrapés.

“Nous gérons le ballon beaucoup plus efficacement”, a déclaré Ryan. Il y a eu des moments la saison dernière où nous ne pouvions tout simplement pas faire courir le ballon. Nous avons été obligés de lancer le ballon. Nous sommes une offensive beaucoup plus équilibrée. Nous avons trois bons porteurs de ballon qui se partagent la charge et une ligne offensive qui s’améliore de plus en plus.

Les Knights (4-3) peuvent devenir éligibles aux séries éliminatoires avec une victoire à 1-6 Woodstock North ce vendredi. Un match difficile de la semaine 9 avec La Salle-Pérou se profile, un affrontement Ryan est heureux que les Chevaliers arrivent à leur place où ils semblent généralement mieux s’en sortir.

“Pour nous, nous parlons de choses fondamentales du football en ce moment, du niveau des tacles et des pads et vous devez toujours améliorer ces choses”, a déclaré Ryan. «Nous devons simplement continuer à nous améliorer et nous devons nous améliorer dans certaines choses liées à la conscience de la situation. Nous devons nous améliorer sur les troisième et quatrième essais, ces essais ont été critiques pour nous. Nous devons continuer nos entraînements et sortir notre défense du terrain. Si nous voulons courir, nous devons nous améliorer dans tous ces aspects. »