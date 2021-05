Le jumeau Rahul Vaidya-Rashami Desai en noir dans les dernières photos, allusion à une nouvelle collaboration

Fans de Rashmi Desai et Rahul Vaidua, voici quelques bonnes nouvelles pour vous. Le finaliste et chanteur de Bigg Boss 14 Rahul Vaidya et le candidat de Bigg Boss 13 Desai ont fait allusion à une nouvelle collaboration.

Rahul a partagé dimanche des photos avec Rashami Desai sur son compte Instagram. Sur les photos, Rashami et Rahul peuvent être vus en train de se jumeler. Alors que l’actrice étourdit dans un Anarkali et une dupatta noirs, Rahul enfile une kurta noire.

« Quelque chose de beau à venir avec le magnifique Uber @imrashamidesai Tom sur nos rouleaux! » Rahul a écrit dans le post. Avec la légende et les images pleines de suspens, Rahul pourrait peut-être faire allusion à une collaboration de vidéoclips!

Rashami Desai a également partagé la même série de photos sur son pseudo Instagram et a également qualifié le lundi de «jour important».

«Demain est un jour important. Mais n’oubliez pas de vivre ce moment. J’espère que vous allez tous l’adorer », a-t-elle écrit», a-t-elle écrit dans son message.

Bien que Rahula et Rashami n’aient pas révélé grand-chose sur leur collaboration, comme le nom du projet ou la chanson, les messages ont définitivement suscité l’enthousiasme de leurs fans qui ont commenté leurs messages exprimant la même chose.

« Ohhh myyy goddd !! Je n’ai jamais su qu’une telle collaboration allait arriver », a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Je ne peux pas attendre demain. Les messages ont également vu les commentaires des anciens concurrents de Bigg Boss Vindu Dara Singh, Shefali Bagga et Devoleena Bhattacharjee.

Rahul est actuellement au Cap, en Afrique du Sud, pour la 11e saison de «Khatron Ke Khiladi». Il sort avec l’acteur Disha Parmar à qui il a proposé à la télévision nationale. Le couple n’a pas encore finalisé de date pour le mariage.