Le jumeau que vous ne saviez pas que vous aviez

Mais la plus grande préoccupation de Neill est que le modèle prédictif reflète ce qu’il appelle « le statu quo ». Supposons qu’un événement inattendu majeur – quelque chose comme la pandémie de COVID-19, par exemple – modifie les comportements de chacun et que les gens tombent malades. « C’est quelque chose que ces modèles de contrôle ne prendraient pas en compte », dit-il. Ces événements imprévus, non pris en compte dans le groupe témoin, pourraient fausser le résultat de l’essai.

Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute et expert de l’utilisation des technologies numériques dans les soins de santé, pense que l’idée est excellente , mais pas encore prêt pour le prime time. « Je ne pense pas que les essais cliniques vont changer à court terme, car cela nécessite plusieurs couches de données au-delà des dossiers de santé, comme une séquence du génome, le microbiome intestinal, des données environnementales, etc. Il prédit qu’il faudra des années pour pouvoir faire des essais à grande échelle en utilisant l’IA, en particulier pour plus d’une maladie. (Topol est également le rédacteur en chef de Medscape, le site Web jumeau de WebMD.)