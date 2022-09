Le Jumbo Jalebi de 2 kg de Kenjakura Sweet-Trader gagne en popularité dans tout le Bengale occidental

Le jalebi est un dessert très populaire dans tout le pays. Bien que nous soyons sûrs que vous êtes toujours satisfait d’un jalebi de petite taille, pour goûter un jalebi de grande taille, vous devez visiter le village de Kenjakura, situé à environ 20 kilomètres de la ville de Bankura. Ce jalebi pèse 2 kg. A l’occasion de Vishwakarma Puja et Vadu Puja, le célèbre Jumbo Jalebi de Kenjakura à Bankura a retenu l’attention de tous. Bengali avec jalebi est comme une impulsion. Les gens de toutes les religions ont une longue tradition de manger du jalebi pendant les festivals, que ce soit le Vijaya Dashami ou le Nouvel An bengali.

Kenjakura est l’un des plus anciens cantons sur les rives de la rivière Dwarkeshwar à Bankura. D’un côté, il y a le célèbre centre d’art du bronze, de l’autre, Kenjakura de Bankura est l’un des lieux de diverses pratiques culturelles folkloriques du Grand Bengale. Vishwakarma et Bhadu Puja sont célèbres dans cette région depuis l’Antiquité. Et, à l’occasion de Vadu puja et de Vishwakarma Puja ici, les vendeurs de bonbons de Kenjakura fabriquent des jalebi spéciaux de grande taille selon le chemin tracé par les ancêtres au fil des ans. Le poids d’un jalebi commence de 500 grammes à environ 2 kg. Ce jumbo jalebi est préparé du 27 du mois de Bhadra du Bengale au 5 du mois d’Ashwin. Ici, le jalebi est vendu au poids. Ces jumbo jalebis sont vendus à Rs 150 le kg.

Mais il était une fois une compétition entre les vendeurs de sucreries de ce village de Kenjakura pour savoir qui pouvait faire le plus gros jalebi. Le temps a changé et la taille du jalebi a également changé. Il fut un temps où un jalebi pesait 3 à 4 kg, maintenant il est réduit à 1,5 à 2 kg. Le jour de Vishwakarma et de Bhadu Puja, les habitants de cette région se rassemblent pour acheter ce jumbo jalebi à offrir à leurs proches. La popularité du jumbo jalebi va également au-delà de l’État vers d’autres États.

