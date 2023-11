Le jugement pour malversation de Yingluck reporté au 29 novembre

Yingluck Shinawatra, alors Premier ministre, arrive à la Cour constitutionnelle le 5 mai 2014 pour faire sa déclaration sur le transfert de Thawil Pliansri, alors secrétaire général du Conseil national de sécurité. (Photo d’archives du Bangkok Post)

La Chambre pénale de la Cour suprême pour les titulaires de fonctions politiques a reporté au 29 novembre la lecture de sa décision sur une affaire d’abus de pouvoir contre l’ancienne première ministre en fuite Yingluck Shinawatra.

L’affaire déposée par le bureau du procureur général porte sur le transfert brutal de Thawil Pliansri, alors secrétaire général du Conseil de sécurité nationale, au poste de conseiller du Premier ministre lorsque Yingluck était Premier ministre en 2011.

Cette décision équivaut à un abus de pouvoir en violation de l’article 157 du Code pénal et de la loi anti-corruption, selon la plainte.

Le tribunal a achevé l’audition de six témoins à charge et de quatre témoins à décharge au début de cette année et devait rendre sa décision jeudi à 13h30.

Winyat Chartmontree et Norawich Laelaeng, les avocats de Yingluck, ont comparu devant le tribunal pénal pour entendre le jugement, mais se sont fait dire qu’il avait été reporté au 29 novembre à 13h30.

M. Norawich a déclaré que le report avait été effectué après qu’un membre du panel de juges n’ait pas pu se présenter pour la décision.

L’abus de pouvoir présumé a eu lieu le 30 septembre 2011, lorsque Yingluck a signé un ordre du Premier ministre visant à transférer M. Thawil à un poste consultatif. Le même jour, le cabinet a adopté une résolution nommant le général Wichian Potphosri, alors chef de la police nationale, pour remplacer M. Thawil au NSC.

M. Thawil a déposé une requête auprès de la Cour administrative suprême, arguant que l’ordre de transfert était illégitime. Le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance du Premier ministre.

La Cour constitutionnelle a par la suite statué que Yingluck avait illégalement interféré dans le transfert de fonctionnaires du gouvernement.

Le 1er juillet 2020, la Commission nationale anti-corruption a jugé qu’il y avait des motifs de conclure que Yingluck avait été malhonnête dans l’exercice de ses fonctions et a recommandé au procureur général d’intenter une action en justice contre elle devant la Division pénale des titulaires de positions politiques de la Cour suprême.

Un mandat d’arrêt contre Yingluck a été émis lorsqu’elle ne s’est pas présentée devant le tribunal pour la première audience de l’affaire en novembre 2022, sans donner de raison.

Yingluck a crié au scandale à propos du mandat d’arrêt, affirmant qu’elle avait été victime d’une persécution incessante dans l’affaire Thawil.

Yingluck, 56 ans, est en fuite depuis août 2017, lorsqu’elle ne s’est pas présentée au tribunal pour la lecture de sa décision sur le manquement au devoir dans le cadre d’un programme d’engagement sur le riz qui a entraîné au moins 500 milliards de bahts de pertes, dont une partie de la corruption. Elle a ensuite été condamnée à cinq ans d’emprisonnement.

Son frère aîné Thaksin est rentré au pays le 22 août après plus de 15 ans d’exil à l’étranger. Il a été immédiatement condamné à huit ans de prison dans trois affaires – réduit plus tard à un an grâce à une grâce royale – pour abus d’autorité et conflit d’intérêts alors qu’il était Premier ministre avant 2006.

Thaksin, 74 ans, n’a passé que 12 heures en prison avant d’être transféré à l’hôpital général de la police, où il a subi deux opérations et où il continue d’être soigné pour diverses maladies.