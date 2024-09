Le jugement de 100 millions de dollars prononcé contre Sean « Diddy » Combs, détenu dans le Michigan, a été annulé

Le juge donne et le juge reprend.

Mais Derrick Lee Cardello-Smith, le détenu du Michigan qui a reçu 100 millions de dollars dans un procès contre le magnat du divertissement Sean « Diddy » Combs la semaine dernière, affirme que la décision du tribunal de circuit du comté de Lenawee de mercredi qui a annulé sa victoire ne sera pas la fin.

« Ce n’est pas fini », a déclaré Cardello-Smith à l’avocat de la métropole de Détroit, David Fink, après l’audience virtuelle. Fink a représenté Combs, qui a été arrêté pour racket et affaires sexuelles à New York en début de semaine, dans l’affaire civile.

La juge Anna Marie Anzalone, qui a rendu le jugement de 100 millions de dollars en faveur de Cardello-Smith après que Combs ne se soit pas présenté à une audience virtuelle le 9 septembre, a statué en accord avec Fink que le délai de prescription du procès de Cardello-Smith avait expiré. La plainte de Cardello-Smith indiquait que lui et Combs s’étaient rencontrés en 1997 lorsque Cardello-Smith travaillait au restaurant Fishbone’s Rhythm Kitchen dans le quartier grec de Détroit, et qu’ils avaient ensuite fait la fête ensemble dans un hôtel. Combs a drogué et violé Cardello-Smith alors que d’autres relations sexuelles de groupe consensuelles impliquant des femmes avaient lieu, selon la plainte.

Une ordonnance de restriction temporaire émise par Anzalone au nom de Cardello-Smith en août a été annulée après sa décision du 18 septembre. Cardello-Smith, qui purge une peine sans rapport avec l’affaire au centre correctionnel Earnest C. Brooks de Muskegon, a généré des centaines de milliers de vues sur YouTube à partir de l’audience au cours de laquelle il a fait valoir avec succès qu’Anzalone devrait empêcher Combs de vendre des actifs qui pourraient être utilisés pour indemniser Cardello-Smith dans son procès. Combs a été la cible d’un nombre croissant de plaintes pour agression sexuelle et violence.

L’ordonnance de restriction temporaire et le jugement par défaut ont été annulés aujourd’hui après que Fink a de nouveau fait valoir que Combs n’avait pas été correctement informé de la plainte. Combs n’a appris l’existence de la récompense de 100 millions de dollars qu’après Horaires du métro a rapporté l’histoire initiale, selon sa défense.

« De plus, M. Combs a nié chaque fait allégué dans la plainte », a déclaré Fink à Anzalone.

« Votre Honneur, ce témoin n’a aucune crédibilité », a déclaré Fink, citant les condamnations de Cardello-Smith, notamment pour agression sexuelle et enlèvement.

« Cet homme a comparu devant le tribunal plus de fois que moi. »

Cardello-Smith, qui est apparu dans une salle de réunion d’Earnest C. Brooks, a brièvement répondu aux accusations de Fink en faisant allusion à une condamnation injustifiée et en disant au tribunal que sa preuve de signification à la résidence de Combs à Los Angeles était évidente à partir des numéros de suivi postal.

« Sean Combs vivait à cette adresse », a déclaré Cardello-Smith. « C’est sa maison, point final. »

« Cet homme a eu ça [court notice] »Cet homme a signé et maintenant il va mentir par l’intermédiaire de son avocat », a ajouté Cardello-Smith. « Sa crédibilité est entachée… Je suis le prisonnier et j’ai bien plus de crédibilité que lui ».

Cardello-Smith avait auparavant demandé un ajournement, affirmant qu’il n’avait pas été autorisé à se préparer correctement pour l’audience depuis qu’il avait été placé en détention préventive après l’annonce de sa victoire devant le tribunal. La porte-parole du Département des prisons du Michigan (MDOC), Jenni Riehle, a confirmé que Cardello-Smith avait été retiré de la population carcérale générale.

« Le prisonnier Smith a été placé en isolement temporaire à l’établissement correctionnel Earnest C. Brooks le 10 septembre, et il n’a pas la possibilité de lever cette mesure pour le moment », a déclaré Riehle dans un communiqué. « L’établissement est en train de déterminer les prochaines étapes à suivre pour assurer la sécurité de Smith. »

Mais lors de l’audience initialement prévue le 16 septembre, demandée par la défense de Combs, Cardello-Smith a affirmé que des responsables du MDOC l’avaient harcelé, avaient modifié des documents relatifs à sa procédure judiciaire et avaient tenté de l’exploiter sous couvert de protection. Il s’est dandiné à reculons devant une caméra dans la salle de réunion pour montrer à Anzalone que ses membres étaient enchaînés à sa taille, ce qui, selon lui, entravait son travail juridique.

Riehle a dit Horaires du métro La directrice de la prison a informé son bureau que Cardello-Smith n’était plus enchaîné à la taille le 17 septembre, mais il est apparu à nouveau enchaîné à la taille devant le tribunal aujourd’hui.

L’audience du 16 septembre a été reportée en raison de ce qu’Anzalone a déclaré être un long dossier d’affaires qui nécessitaient également son attention, mais pas avant qu’elle ait menacé Fink d’une accusation d’outrage au tribunal alors que l’avocat continuait de parler alors qu’elle essayait de mettre fin à la procédure.

Le tribunal « a entendu de nombreux mensonges de la part de M. Smith », a déclaré Fink plus tôt, notamment une affirmation selon laquelle Combs s’était rendu à la prison pour discuter d’un règlement du procès. Fink a présenté un registre des visiteurs révélant uniquement les noms de l’avocat de Cardello-Smith et celui d’un détective privé depuis 2024.

Cardello-Smith, qui n’a pas pu répondre le 16 septembre, a répété à Anzalone lors de l’audience du 18 septembre que les responsables du MDOC avaient interféré dans son litige : « Ils veulent modifier toutes sortes de documents si le tribunal ne statue pas en faveur de M. Combs. »

Il a déclaré au tribunal qu’il déposerait une requête en réexamen de la décision du 18 septembre.

Anzalone a fixé au 4 novembre la date du règlement sommaire de l’affaire.