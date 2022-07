Le jugement contre Narinder Batra sera un exemple pour les autres : Aslam Sher Khan

L’ancien joueur de hockey indien Aslam Sher Khan a déclaré que la Haute Cour de Delhi a rendu un jugement très complet et futuriste contre l’ancien président de l’Association olympique indienne (IOA), Narinder Batra et qu’il servira d’exemple à d’autres personnes impliquées dans des actes répréhensibles. les fédérations sportives.

Le 24 juin, la Haute Cour de Delhi a ordonné au président de l’IOA, Batra, de démissionner immédiatement de son poste. L’ordonnance du tribunal est intervenue dans le cadre d’une requête pour outrage présentée par le vainqueur de la Coupe du monde de 1975, Aslam Sher Khan, qui faisait partie de l’équipe gagnante qui a remporté la médaille d’or de la Coupe du monde de hockey de 1975.

Le 25 mai, la Haute Cour de Delhi a jugé que Hockey India avait violé le Code national du sport en nommant Batra et la PDG Elena Norman comme membres à vie et a constitué un comité d’administrateurs (CoA) de trois membres pour gérer ses affaires quotidiennes.

Batra a démissionné lundi des trois postes les plus élevés – chef de l’AIO, membre du Comité international olympique (CIO) et président de la FIH – qu’il occupait.

« Fondamentalement, il a fait des erreurs pour devenir président à vie et membre à vie de HI et prendre le droit de vote. Avec cela, il a violé le Code national du sport. Personne ne peut devenir président à vie. Et je suis plus qu’heureux que l’honorable Haute Cour de Delhi ait rendu un jugement complet contre lui », a déclaré Aslam Sher Khan à l’IANS.

«Les postes dans n’importe quel organisme sportif sont essentiellement basés sur la titularisation. Donc, devenir membre à vie n’est évidemment pas éthiquement et légalement juste. Le gouvernement a déjà établi les règles selon lesquelles tout le monde doit provenir de fédérations d’État. Alors, où est la clause de membre à vie? Tout le monde peut-il être membre à vie ? C’est la raison pour laquelle la Haute Cour de Delhi a rendu sa décision contre lui », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’impact de l’éviction de Batra de la fédération sur le sport, il a répondu : « Rien. En Inde, le gouvernement finance toutes les fédérations sportives. Donc je ne vois rien de tel.

Khan, qui avait rejoint le BJP en 1997 et l’avait quitté deux ans plus tard, a déclaré que le gouvernement apportait toutes sortes de soutiens aux fédérations sportives, mais que de bons résultats n’arrivaient pas.

“Nous avons des joueurs très talentueux, mais les résultats ne viennent pas. Pourquoi? quelle est la raison? Qui est responsable de ca? Nous ne pouvons pas être guidés par les caprices et la volonté de qui que ce soit. Ce qui se passe, c’est que personne n’est responsable de quoi que ce soit. Quand le gouvernement nous soutient avec des fonds, alors pourquoi nous n’allons pas bien. Nous devons seulement canaliser les fonds dans les bons domaines », a-t-il déclaré.

« Nous devons tout surveiller, tout évaluer. Les performances au niveau international doivent être contrôlées. Ensuite, nous pourrons atteindre le bon objectif », a-t-il déclaré.

