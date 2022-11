Le juge tranchera sur le plaidoyer de folie mordant le visage de la Floride

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un ancien étudiant qui a tué au hasard un couple de Floride dans leur garage il y a six ans, puis mâché le visage d’une victime, est finalement jugé lundi, un juge décidant s’il va en prison à vie ou dans un hôpital psychiatrique.

Austin Harrouff, 25 ans, a plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à d’autres chefs d’accusation pour ses meurtres en août 2016 de John Stevens, un paysagiste de 59 ans, et de sa femme de 53 ans, Michelle Mishcon Stevens, qui avait pris sa retraite après avoir travaillé dans la finance.

L’ancien étudiant de la Florida State University a renoncé à un procès devant jury, ce qui signifie que le juge de circuit Sherwood Bauer décidera si Harrouff était fou lorsqu’il a tué le couple et a gravement blessé le voisin qui est venu à leur aide.

Le procès a été retardé par la pandémie, les querelles juridiques et le rétablissement de Harrouff des blessures graves subies en buvant un produit chimique lors de l’attaque. Ce sera à Stuart, à une heure de route au nord de West Palm Beach, et durera environ trois semaines.

Le procureur Brandon White n’a pas répondu à un appel et à un e-mail sollicitant des commentaires. L’avocat principal de Harrouff, Robert Watson, a refusé de commenter.

En vertu de la loi de Floride, les accusés sont présumés sains d’esprit. Pour que la défense de Harrouff réussisse, Watson doit démontrer qu’il souffrait d’une grave dépression nerveuse qui l’empêchait de comprendre ses actes ou qu’ils étaient erronés par “des preuves claires et convaincantes”. Harrouff a déclaré qu’il fuyait un démon lorsqu’il a attaqué le couple.

S’il est reconnu coupable, Harrouff sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle; procureurs ont renoncé à la peine de mort.

Si Harrouff est jugé fou, Bauer l’internera dans un hôpital psychiatrique sécurisé jusqu’à ce que les médecins et un juge conviennent qu’il n’est plus dangereux. Ce serait également une peine à perpétuité, a déclaré Craig Trocino, professeur de droit à l’Université de Miami, car “il est hautement improbable” que des médecins et un juge risquent de libérer un tueur aussi notoire que Harrouff.

Deux experts en santé mentale, l’un engagé par les procureurs et l’autre par la défense, ont examiné Harrouff et ont découvert qu’il avait souffert d’un épisode psychotique aigu lors de l’attaque. Ils ont également découvert qu’il ne pouvait pas faire la distinction entre le bien et le mal.

Les procureurs ont ensuite embauché un deuxième expert qui a déclaré que Harrouff était sain d’esprit, mais l’a récemment retiré en disant qu’il avait de graves problèmes de santé. Ils ont maintenant un troisième expert qui pense que Harrouff prenait une drogue qui n’est pas apparue dans les tests post-arrestation, mais qui ne l’a pas examiné.

Lea Johnston, professeur de droit à l’Université de Floride, a déclaré que seulement 1% environ des accusés de crime tentent une défense d’aliénation mentale parce que la barre pour réussir est si élevée. Environ un quart d’entre eux réussissent, généralement dans le cadre d’un accord préalable au procès où les procureurs conviennent que la maladie mentale de l’accusé répond à la norme.

Elle a dit que pour les défenses d’aliénation mentale qui aboutissent au procès, les accusés qui renoncent à un jury ont le plus de succès. Les juges comprennent le système, a-t-elle dit, tandis que les jurés craignent souvent que les accusés acquittés pour cause de folie soient libérés plus tôt. Ils peuvent également se demander si le traitement dans un hôpital psychiatrique fonctionne.

“Des décennies de recherches montrent que (le public) est biaisé contre la défense de la folie et qu’elle est largement mal comprise”, a-t-elle déclaré.

L’attaque de Harrouff a fait la une des journaux nationaux en raison de sa brutalité et de son caractère aléatoire ; il ne connaissait pas les victimes. C’était un jeune de 19 ans sans casier judiciaire – un ancien joueur de football et lutteur de lycée qui étudiait les sciences de l’exercice. Il s’est presque déshabillé et a attaqué le couple dans leur garage ouvert avec des outils qu’il y a trouvés. Lorsque la police est arrivée, Harrouff mordait des morceaux du visage de John Stevens.

Il a fallu plusieurs officiers, un pistolet paralysant électrique et un chien policier pour maîtriser Harrouff. Les agents ne lui ont pas tiré dessus parce qu’ils craignaient de frapper Stevens.

Harrouff a failli mourir des produits chimiques qu’il a bu dans le garage, ce qui a brûlé son système digestif.

Les enquêteurs ont découvert qu’il avait acheté des champignons hallucinogènes quelques jours avant l’attaque, mais des amis ont déclaré qu’il les avait détruits et qu’aucune trace n’a été trouvée dans son sang. Il a également effectué des recherches sur Google pour “comment savoir si vous devenez fou”.

Les parents de Harrouff, qui sont divorcés, et d’autres ont dit qu’il avait agi étrangement pendant des semaines. Ses parents avaient fixé un rendez-vous pour qu’il soit évalué, mais l’attaque s’est produite en premier.

Son père, Wade Harrouff, a déclaré au psychologue de la télévision Phil McGraw que la nuit du meurtre, son fils avait quitté un restaurant où ils avaient mangé sans explication. Il a marché deux miles (trois kilomètres) jusqu’à la maison de sa mère et a essayé de boire de l’huile de cuisson. Mina Harrouff l’arrêta, mais il versa l’huile dans un bol avec du parmesan et la mangea.

Elle le ramena au restaurant. Wade Harrouff, un dentiste, a dit à McGraw qu’il avait attrapé son fils et lui avait dit : “Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?” Il a dit que son fils avait levé le poing, mais la petite amie de Wade Harrouff lui a dit d’arrêter et il est parti.

La vidéo de sécurité du restaurant montre Austin Harrouff sortant calmement environ 45 minutes avant l’attaque. Sa mère, avant d’être au courant de l’attaque, a appelé le 911 et a dit au répartiteur que son fils semblait délirant, prétendant avoir des super pouvoirs et que des démons étaient dans sa maison.

Mais il était trop tard – Harrouff a marché ou couru les quatre miles (six kilomètres) jusqu’à la maison des Stevens.

Austin Harrouff a dit à McGraw qu’il échappait à un démon qu’il appelait Daniel et qu’il n’avait que de vagues souvenirs des meurtres.

Il a dit avoir rencontré Michelle Stevens dans le garage du couple. Elle a crié, et “alors c’est flou.”

“Je ne me souviens pas de ce qu’elle a dit – je me souviens juste qu’on m’a crié dessus”, a déclaré Harrouff. Il dit avoir attrapé une machette, mais ne se souvient pas pourquoi il l’a tuée, elle et son mari.

“C’est comme si c’était arrivé, mais je n’en étais pas conscient”, a déclaré Harrouff.

Terry Spencer, l’Associated Press