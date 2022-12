Le juge suspend l’affaire SEC en faveur d’une enquête criminelle

Un juge fédéral a accédé à la demande du ministère de la Justice de suspendre l’affaire civile de la Securities and Exchange Commission concernant une fraude présumée impliquant une épicerie fine d’une petite ville du New Jersey dont la société mère était autrefois évaluée à 100 millions de dollars en bourse.

Les procureurs fédéraux avaient demandé plus tôt en décembre que le juge reporte l’affaire SEC en raison d’un chevauchement considérable avec leur litige pénal. Ils ont fait valoir que le report de l’affaire civile « préserverait l’intégrité » de l’accusation en empêchant les accusés de voir l’étendue des preuves du gouvernement contre eux.

La juge Christine O’Hearn a accordé cette demande mercredi, déclarant qu’il n’y avait aucune opposition de la part de la SEC ou des accusés. La SEC a refusé de commenter au-delà des documents publics.

Cette décision marque la dernière étape de la saga de Your Hometown Deli, une sandwicherie maintenant fermée à Paulsboro, dans le New Jersey, qui, selon les procureurs, a été utilisée comme pion pour un stratagème international de manipulation du marché. C’était le seul actif de Hometown International, une société contrôlée par les financiers James Patten, Peter Coker Sr. et Peter Coker Jr. Ces derniers sont père et fils.

Les procureurs ont inculpé les trois hommes de multiples chefs d’accusation en septembre, alléguant que le trio avait manipulé le marché pour gonfler artificiellement les valeurs de Ville natale internationale et une autre société écran, E-Waste. Patten et Coker Sr. ont été arrêtés le jour où les accusations ont été annoncées, tandis que Coker Jr., qui vit à Hong Kong, est toujours en liberté. La SEC a également dévoilé sa poursuite civile contre les trois hommes le même jour.

Votre Hometown Deli a réalisé moins de 40 000 $ de revenus annuels malgré la valeur marchande de 100 millions de dollars de Hometown International, selon les documents publics. Paul Morina, directeur et entraîneur de lutte à la Paulsboro High School, a ouvert la charcuterie avec son ami de longue date Patten en 2014.

Les procureurs disent que Patten a convaincu Morina d’ouvrir l’épicerie sous l’égide de Hometown International. À l’insu de Morina, Patten et le duo père-fils Coker “ont commencé à positionner Hometown International comme un véhicule pour une fusion inversée qui leur rapporterait des bénéfices substantiels”, selon les procureurs.

Plus tôt ce mois-ci, les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’examiner environ deux lots de 80 000 documents chacun d’ici le 27 janvier. Le tribunal tiendra une conférence de mise en état sur ces documents le 17 janvier.