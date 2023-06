La confrontation très attendue du prince Harry contre l’éditeur du Daily Mirror a débuté lundi sans sa présence au tribunal – et le juge n’était pas content.

L’avocat de Harry a déclaré que le duc de Sussex ne serait pas disponible pour témoigner après les déclarations liminaires car il avait pris un vol depuis Los Angeles après l’anniversaire de sa fille de 2 ans, Lilibet, dimanche.

« Je suis un peu surpris », a déclaré le juge Timothy Fancourt, notant qu’il avait ordonné à Harry d’être au tribunal pour le premier jour de son affaire.

L’avocat du Mirror Group Newspaper, Andrew Green, a déclaré qu’il était « profondément troublé » par l’absence de Harry le jour de l’ouverture du procès. Ils ont accusé Harry de « perdre du temps” dans l’affaire judiciaire, comme l’a rapporté la BBC.

Green a ajouté qu’il était « absolument extraordinaire » que Harry n’était « pas disponible pour le premier jour de son propre procès ».

L’affaire contre Mirror Group est la première des nombreuses poursuites du prince contre les médias à être jugée, et l’un des trois éditeurs de tabloïds alléguant l’a illégalement espionné dans leur compétition acharnée pour des scoops sur la famille royale.

L’avocat de Harry, David Sherborne, a déclaré que le piratage téléphonique et les formes de collecte d’informations illégales étaient pratiqués à une telle échelle qu’il était invraisemblable que les journaux de l’éditeur aient utilisé un détective privé pour déterrer une seule fois la saleté sur le prince, ce qu’ils ont admis. .

« La fin justifie les moyens pour l’accusé », a déclaré Sherborne.

Les histoires sur Harry étaient de gros vendeurs pour les journaux, et quelque 2 500 articles avaient couvert toutes les facettes de sa vie – de ses maladies à l’école aux hauts et aux bas avec ses petites amies, a déclaré Sherborne.

« Il n’y a pas eu de moment dans sa vie où il était à l’abri de ces activités », a déclaré Sherborne. « Rien n’était sacro-saint ou interdit. »

Mirror Group a déclaré avoir utilisé des documents, des déclarations publiques et des sources pour rendre compte légalement du prince.

Mais Sherborne a déclaré qu’il n’était pas difficile de déduire que les journalistes du Mirror utilisaient les mêmes techniques sur Harry – écouter les messages vocaux et embaucher des détectives privés pour espionner – comme ils l’ont fait sur les autres.

Harry devait témoigner mardi, mais son avocat a été informé la semaine dernière que le duc devrait assister à la procédure de lundi devant la Haute Cour de Londres au cas où les déclarations liminaires seraient conclues avant la fin de la journée.

Lorsqu’il entrera dans le box des témoins, Harry, 38 ans, sera le premier membre de la famille royale britannique depuis plus d’un siècle à témoigner devant un tribunal. On s’attend à ce qu’il décrive son angoisse et sa colère d’avoir été harcelé par les médias tout au long de sa vie, et son impact sur ceux qui l’entourent.

Il a accusé les paparazzi d’avoir causé l’accident de voiture qui a tué sa mère, la princesse Diana, et a déclaré que le harcèlement et l’intrusion de la presse britannique, y compris des articles prétendument racistes, l’ont conduit, lui et sa femme, Meghan, à fuir aux États-Unis en 2020 et à quitter la famille royale. la vie derrière.

Les articles en cause dans le procès remontent à son 12e anniversaire, en 1996, lorsque le Mirror rapporta qu’Harry se sentait « mal » à propos du divorce de sa mère et de son père, l’actuel roi Charles III.

Harry a déclaré dans des documents judiciaires que les rapports continus des tabloïds le faisaient se demander à qui il pouvait faire confiance car il craignait que des amis et des associés ne le trahissent en divulguant des informations aux journaux. Son cercle d’amis s’est rétréci et il a souffert «d’énormes épisodes de dépression et de paranoïa». Les relations se sont effondrées lorsque les femmes de sa vie – et même les membres de leur famille – ont été « entraînées dans le chaos ».

Il dit avoir découvert plus tard que la source n’était pas des amis déloyaux mais des journalistes agressifs et les enquêteurs privés qu’ils avaient embauchés pour écouter les messages vocaux et le suivre dans des endroits aussi éloignés que l’Argentine et une île au large du Mozambique.

Mirror Group Newspapers a déclaré qu’il n’avait pas piraté le téléphone de Harry et que ses articles étaient basés sur des techniques de reportage légitimes. L’éditeur a admis et s’est excusé d’avoir engagé un détective privé pour déterrer la saleté lors d’une des soirées de Harry dans un bar, mais l’article de 2004 intitulé « Sexe sur la plage avec Harry » ne fait pas partie des 33 en question au procès.

Le piratage téléphonique qui impliquait de deviner ou d’obtenir des codes de sécurité pour écouter les messages vocaux des téléphones portables des célébrités était répandu dans les tabloïds britanniques au début de ce siècle. C’est devenu une crise existentielle pour l’industrie après la révélation en 2011 que News of the World avait piraté le téléphone d’une jeune fille de 13 ans assassinée.

Le propriétaire Rupert Murdoch a fermé le journal et plusieurs de ses dirigeants ont fait face à des procès criminels.

Mirror Group a payé plus de 100 millions de livres (125 millions de dollars) pour régler des centaines de réclamations illégales de collecte d’informations et a imprimé des excuses aux victimes de piratage téléphonique en 2015. Mais il nie les dirigeants – y compris Piers Morgan, qui était rédacteur en chef du Daily Mirror rédacteur en chef entre 1995 et 2004 – connaissait le piratage.

La fureur de Harry contre la presse britannique – et parfois contre ses propres parents royaux pour ce qu’il considère comme leur collusion avec les médias – traverse ses mémoires, De rechange, et des interviews menées par Oprah Winfrey et d’autres. Ses revendications seront confrontées à un public difficile devant le tribunal lorsqu’il sera contre-interrogé par l’avocat de Mirror Group.

Les déclarations liminaires marquent la deuxième phase d’un procès au cours duquel Harry et trois autres personnes ont accusé le Mirror de piratage téléphonique et de collecte illégale d’informations.

En première partie, Sherborne, qui représente Harry et les autres demandeurs, dont deux acteurs du feuilleton rue du Couronnement, a déclaré que les actes illégaux étaient « répandus et habituels » au Daily Mirror, au Sunday Mirror et au Sunday People, et perpétrés « à l’échelle industrielle ».

Deux juges – dont Fancourt – sont en train de décider si les deux autres affaires de piratage téléphonique de Harry seront jugées.

Murdoch’s News Group Newspapers, éditeur de The Sun, et Associated Newspapers Ltd., propriétaire du Daily Mail and Mail on Sunday, ont fait valoir que les affaires devraient être rejetées parce que Harry n’a pas intenté de poursuites dans un délai de six ans après avoir découvert le faute présumée.

L’avocat de Harry a fait valoir que lui et les autres demandeurs devraient bénéficier d’une exception au délai, car les éditeurs ont menti et trompé pour cacher les actions illégales.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News