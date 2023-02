Le juge supplie la veuve d’abandonner son combat obsessionnel de 20 ans pour la clôture du jardin

Une VEUVE a été suppliée par un juge d’abandonner son combat obsessionnel de 20 ans pour une clôture de jardin.

Le cas de Norma Yozin-Smith a coûté plus de 100 000 £ en frais de justice et aurait causé de la misère pour elle-même et ses voisins, Anthony et Julie Alexander.

La veuve Norma Yozin-Smith a été suppliée par un juge d'abandonner son combat obsessionnel de 20 ans pour une clôture de jardin entre sa maison et ses voisins à New Barnet, au nord de Londres

Maintenant, après qu’une autre décision de justice ait été rendue contre elle, le juge Alan Johns a déclaré: «Tous les différends frontaliers sont regrettables, mais celui-ci est plus regrettable que la plupart.

“Je la supplie d’y renoncer et de s’en aller pour son propre bien ainsi que pour le bien des Alexandre.”

Norma, 73 ans, a affirmé que la clôture entre sa maison et ses voisins s’était égarée dans son jardin à New Barnet, au nord de Londres.

Elle a fait valoir qu’il ignorait une ligne de démarcation tracée par un géomètre en 2007.

Le juge Johns a statué que la ligne de clôture était correcte au tribunal de comté du centre de Londres.

Mais il a dit qu’elle avait droit à 500 £ car la clôture empiétait sur son jardin en raison d’un mauvais état.