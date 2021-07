Le juge Strictement mis à l’écart Bruno Tonioli plaisante sur Anton du Beke « a besoin d’argent »

À L’ÉCART Le juge strict Bruno Tonioli a plaisanté en disant que son remplaçant Anton du Beke « a besoin d’argent ».

Il révèle également qu’aucun de ses collègues juges n’a été en contact depuis qu’il a dû se retirer pour une deuxième année.

Bruno admet qu’il est triste de manquer à nouveau et qu’il sera de retour si la BBC l’a.

Mais il dit qu’ils n’ont peut-être plus besoin de lui.

L’Italien flamboyant, 65 ans, ne peut pas figurer sur le panel de la prochaine série en raison de l’incertitude concernant les restrictions de voyage de Covid.

Au lieu de cela, Bruno restera à nouveau aux États-Unis en tant que juge sur sa version, Dancing with the Stars.

Le danseur professionnel Anton du Beke, 54 ans, qui a représenté plusieurs spectacles l’année dernière alors que Bruno était bloqué à Los Angeles, s’intensifie à nouveau.

Dans sa première interview depuis l’annonce de la nouvelle, il n’apparaîtra pas, Bruno a déclaré dimanche au Sun: « Je suis tellement triste et frustré, mais personne ne peut rien faire.

« Anton était le choix évident pour me remplacer.

« On ne m’a jamais demandé mon avis, mais je n’ai pas été surpris. Il était désespéré d’obtenir ce rôle de juge, alors je suis sûr qu’il est ravi.

Se moquant du saboteur vétéran Anton, Bruno a ajouté : « Tant mieux pour lui. Il a besoin d’argent.

Les juges à strictement parler gagnent environ 200 000 £ par série, contre environ 65 000 £ payés aux danseurs professionnels.

Bruno dit qu’en dépit d’être bombardé de messages de soutien, aucun de ses collègues juges – Craig Revel Horwood, 56 ans, Shirley Ballas, 60 ans et Motsi Mabuse, 40 ans – n’a été en contact avec lui.

Il a ajouté : « Je n’ai pas eu de nouvelles d’eux. Mais je ne vais pas pleurer, nous avons tous des vies très différentes.

« Et ils ont donné des messages très encourageants dans la presse.

«Je verrai Craig de toute façon à cause de notre projet ITV ensemble. Les filles vont bien, nous sommes toutes des professionnelles. En fin de compte, ils savent tous que la priorité est de faire fonctionner le spectacle. »

Mais Bruno dit qu’il ne regardera pas la nouvelle série de Strictly lorsqu’elle sera diffusée plus tard dans l’année.

Il a dit : « Regarder Anton ne serait pas juste. Ce serait bizarre, comme regarder un ex avec quelqu’un de nouveau – tu t’en sors bien chérie.

«Ça ne me fera aucun bien car les gens me demanderont ce que je pense et je ne veux pas mettre mon nez dedans quand je n’en fais pas partie. Je pense que c’est très nul.

S’ils me veulent, je reviendrai… ils peuvent juste dire que nous n’avons pas besoin de toi

Mais il met en garde Anton contre le fait d’être trop proche de ses collègues pros.

Bruno a ajouté : « Sur l’émission américaine, il est interdit aux juges de socialiser avec les pros pendant la production.

« Il faut être prudent, je suis toujours conscient que cela pourrait être mal interprété. Je n’ai pas de favoris.

« Je les aime et les respecte mais j’ai toujours gardé mes distances. Même dans les coulisses, tout est très sympa mais je ne socialise avec aucun d’entre eux. C’est comme ‘N’y allez pas’. Anton est à l’opposé de cela – très sociable.

Bruno ne sait pas s’il reviendra à Strictly l’année prochaine.

Il a déclaré: «C’est totalement à eux. S’il n’y a pas de Covid et qu’ils me veulent, je reviendrai. Mais ils peuvent dire : « Anton était génial, nous n’avons pas besoin de vous ».

« Je vais faire autre chose. C’est comme les acteurs de James Bond, j’ai fait mon passage. Vous ne pouvez pas être désespéré, si vous vous lancez dans cette voie, vous deviendrez fou. Je ne serai pas le deuxième meilleur.

« J’ai travaillé dur pendant très longtemps et je ne ferais rien si je ne me sentais pas à l’aise. Je ne suis pas du genre à faire des compromis.

Bruno – qui est sur Strictly depuis 2004 – a révélé que les patrons de la BBC ont attendu des mois dans l’espoir que les directives du gouvernement changeraient, lui permettant de faire des allers-retours depuis l’Amérique.

La nouvelle a été annoncée à l’agent de Bruno par les producteurs de Strictly deux jours avant qu’elle ne soit officiellement annoncée par la BBC le mois dernier.

Il a ajouté : « Jusqu’au dernier moment, je pensais que nous allions nous en sortir.

« J’espérais que j’obtiendrais le rôle jusqu’à mardi dernier, la conversation était toujours en cours jusque-là, nous examinions toujours les possibilités. Mais que pouvez-vous faire?

« Mon hypothèse était que, ayant eu les deux vaccins en Amérique, je pourrais faire des allers-retours.

«Mais la quarantaine à chaque extrémité signifiait que ce n’était pas possible.

Je n’ai pas entendu les autres juges… je ne vais pas pleurer nous avons des vies séparées

« Il y a un vrai souci de propagation du Covid sur le plateau aussi, évidemment je dois me faire tester et je suis vacciné, mais il pourrait y avoir un risque de propagation du Covid.

« Vous ne pouvez pas dire avec certitude que tout le monde dans l’avion est vacciné, il n’y a pas de décision mondiale claire.

« C’est très difficile. Je suis dégoûté de ne pas le faire car cela fait partie de ma vie depuis 16 ans.

Jusqu’à l’année dernière, Bruno a fait le « trajet » exténuant entre LA et Londres pour apparaître à la fois dans les émissions britanniques et américaines.

Anton est désespéré… il a besoin d’argent

Il a déclaré : « J’étais en fait prêt à le faire parce que je ne voulais laisser personne tomber. Mais c’est à eux. Je ne peux pas m’engager. Je ne suis pas comme Simon Cowell – monter un spectacle et me payer des millions

« Mon agent m’a annoncé la nouvelle, comme d’habitude avec ce genre de chose. La BBC est une grande institution. Je ne vais pas perdre le sommeil parce qu’on ne m’appelle pas moi-même, il faut avoir la peau épaisse, c’est le show-business.

Après 16 ans de vols épuisants de huit heures par semaine, Bruno va profiter au maximum de sa pause.

Il a ajouté : « Avant, j’étais comme un hamster dans une roue. Chaque nuage a une ligne argentée.

« Si je ne reviens pas, tu me verras sur autre chose.

« Curieusement, cette décision m’a donné un peu plus d’éclat – je me sens un peu plus vivant. J’aime le changement. Ça me gonfle un peu. »

Bruno attribue ses cinq décennies de showbiz à sa peau épaisse.

Il estime : « J’ai eu tellement de coups mais j’en sors plus fort, parce que ça me rend plus déterminé.

« Le public, les enfants, la performance vont me manquer, mais c’est comme ça que ça se passe. La vie n’est pas seulement strictement, mais j’en ferai partie cette année.